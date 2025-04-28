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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 кві, 2025 03:31
rjkz на етапі підготовки вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи.
Та і взагалі не вірили, що в 30 годин можна вмістити матеріал, який їх магістри вчать в 2 курсах по 25 в аудиторії+50 годин самостійно
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 29 кві, 2025 03:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 03:35
Дюрі-бачі написав:rjkz
вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи
Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.
Тут в строительстве 19-й век.
Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.
Это не лечится.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 03:48
rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів
Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів
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