Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz на етапі підготовки вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи. Та і взагалі не вірили, що в 30 годин можна вмістити матеріал, який їх магістри вчать в 2 курсах по 25 в аудиторії+50 годин самостійно
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 кві, 2025 03:36, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів
Ну чи варто так категорично? На днях у Львівській політехніці пройшов День відкритих дверей. Правда, зараз такий захід називають романтично «Наукові фестини». Абітурієнтам було показано одне з наукових досягнень науковців: справжній залізничний костиль для кріплення рейки до деревʼяної шпали. Без жартів. Цікаво, що на це наукове досягнення вчених звернув увагу не я, а мій знайомий капітан ЗСУ, розглядаючи широко розповсюджений фоторепортаж "Наукових фестин". Абітурієнти могли вивчити також макет автозчеплення залізничних вагонів - автозчеплення моделі "СА-3" розробки 1932 року (Internet: “автозчеплення СА-3 розроблено на основі англійського зчеплення 1910 року системи Віллісона (John Willison) у 1932 році колективом фахівців Московського ВРЗ”). Це про "дикарів", та тих, хто «передові». Львівська політехніка. Перша чверть XXI сторіччя. Колишній керівник випускаючоі кафедри зараз готується до захисту докторської дисертації. При чому не "доктора філософії", а вище - саме докторської. Я просто з цікавості набрав в Google 2 слова: «докторська дисертація». Перше, що висвітлилося: https://disserexpert.com.ua/?page_id=640