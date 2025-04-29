RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2759276027612762
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 03:31

rjkz на етапі підготовки вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи.
Та і взагалі не вірили, що в 30 годин можна вмістити матеріал, який їх магістри вчать в 2 курсах по 25 в аудиторії+50 годин самостійно
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 кві, 2025 03:36, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 29.07.22
Подякував: 848 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 03:35

  Дюрі-бачі написав:rjkz вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи


Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.
Тут в строительстве 19-й век.
Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.
Это не лечится.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17271
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8558 раз.
Подякували: 5400 раз.
 
Профіль
 
8
5
7
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 03:48

rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів
Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 29.07.22
Подякував: 848 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 05:52

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17271
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8558 раз.
Подякували: 5400 раз.
 
Профіль
 
8
5
7
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 07:41

  Дюрі-бачі написав:rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів
Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів

Ну чи варто так категорично?
На днях у Львівській політехніці пройшов День відкритих дверей.
Правда, зараз такий захід називають романтично «Наукові фестини».
Абітурієнтам було показано одне з наукових досягнень науковців: справжній залізничний костиль для кріплення рейки до деревʼяної шпали.
Без жартів.
Цікаво, що на це наукове досягнення вчених звернув увагу не я, а мій знайомий капітан ЗСУ, розглядаючи широко розповсюджений фоторепортаж "Наукових фестин".
Абітурієнти могли вивчити також макет автозчеплення залізничних вагонів - автозчеплення моделі "СА-3" розробки 1932 року (Internet: “автозчеплення СА-3 розроблено на основі англійського зчеплення 1910 року системи Віллісона (John Willison) у 1932 році колективом фахівців Московського ВРЗ”).
Це про "дикарів", та тих, хто «передові».
Львівська політехніка. Перша чверть XXI сторіччя.
Колишній керівник випускаючоі кафедри зараз готується до захисту докторської дисертації.
При чому не "доктора філософії", а вище - саме докторської.
Я просто з цікавості набрав в Google 2 слова: «докторська дисертація».
Перше, що висвітлилося:
https://disserexpert.com.ua/?page_id=640
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10810
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3944 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2759276027612762
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.