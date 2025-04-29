Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2759276027612762 Додано: Вів 29 кві, 2025 03:31 rjkz на етапі підготовки вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи.

Та і взагалі не вірили, що в 30 годин можна вмістити матеріал, який їх магістри вчать в 2 курсах по 25 в аудиторії+50 годин самостійно Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 кві, 2025 03:36, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5345 З нами з: 29.07.22 Подякував: 848 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 03:35 Дюрі-бачі написав: rjkz вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи



Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.

Тут в строительстве 19-й век.

Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.

Это не лечится. Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.Тут в строительстве 19-й век.Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.Это не лечится. rjkz

Повідомлень: 17271 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 03:48 rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів

Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів Дюрі-бачі

Повідомлень: 5345 З нами з: 29.07.22 Подякував: 848 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 05:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 17271 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 07:41 Дюрі-бачі написав: rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів

Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідівАле щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів

Ну чи варто так категорично?

На днях у Львівській політехніці пройшов День відкритих дверей.

Правда, зараз такий захід називають романтично «Наукові фестини».

Абітурієнтам було показано одне з наукових досягнень науковців: справжній залізничний костиль для кріплення рейки до деревʼяної шпали.

Без жартів.

Цікаво, що на це наукове досягнення вчених звернув увагу не я, а мій знайомий капітан ЗСУ, розглядаючи широко розповсюджений фоторепортаж "Наукових фестин".

Абітурієнти могли вивчити також макет автозчеплення залізничних вагонів - автозчеплення моделі "СА-3" розробки 1932 року (Internet: “автозчеплення СА-3 розроблено на основі англійського зчеплення 1910 року системи Віллісона (John Willison) у 1932 році колективом фахівців Московського ВРЗ”).

Це про "дикарів", та тих, хто «передові».

Львівська політехніка. Перша чверть XXI сторіччя.

Колишній керівник випускаючоі кафедри зараз готується до захисту докторської дисертації.

При чому не "доктора філософії", а вище - саме докторської.

Я просто з цікавості набрав в Google 2 слова: «докторська дисертація».

Перше, що висвітлилося:

https://disserexpert.com.ua/?page_id=640 Ну чи варто так категорично?На днях у Львівській політехніці пройшов День відкритих дверей.Правда, зараз такий захід називають романтично «Наукові фестини».Абітурієнтам було показано одне з наукових досягнень науковців: справжній залізничний костиль для кріплення рейки до деревʼяної шпали.Без жартів.Цікаво, що на це наукове досягнення вчених звернув увагу не я, а мій знайомий капітан ЗСУ, розглядаючи широко розповсюджений фоторепортаж "Наукових фестин".Абітурієнти могли вивчити також макет автозчеплення залізничних вагонів - автозчеплення моделі "СА-3" розробки 1932 року (Internet: “автозчеплення СА-3 розроблено на основі англійського зчеплення 1910 року системи Віллісона (John Willison) у 1932 році колективом фахівців Московського ВРЗ”).Це про "дикарів", та тих, хто «передові».Львівська політехніка. Перша чверть XXI сторіччя.Колишній керівник випускаючоі кафедри зараз готується до захисту докторської дисертації.При чому не "доктора філософії", а вище - саме докторської.Я просто з цікавості набрав в Google 2 слова: «докторська дисертація».Перше, що висвітлилося: akurt

Повідомлень: 10810 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3944 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2759276027612762 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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