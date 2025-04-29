Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2759276027612762 Додано: Вів 29 кві, 2025 03:31 rjkz на етапі підготовки вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи.

Та і взагалі не вірили, що в 30 годин можна вмістити матеріал, який їх магістри вчать в 2 курсах по 25 в аудиторії+50 годин самостійно Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 кві, 2025 03:36, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5345 З нами з: 29.07.22 Подякував: 848 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 03:35 Дюрі-бачі написав: rjkz вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи



Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.

Тут в строительстве 19-й век.

Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.

Это не лечится. Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.Тут в строительстве 19-й век.Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.Это не лечится. rjkz

Повідомлень: 17271 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 03:48 rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів

Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів Дюрі-бачі

Повідомлень: 5345 З нами з: 29.07.22 Подякував: 848 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 05:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 17271 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 07:41 Дюрі-бачі написав: rjkz є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідів

Але щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів є аспекти в яких ми справді дикарі, а вони передові, особливо в частині психології та інклюзіїї інвалідівАле щоб реалізувати їх підхід то потрібно дуже багато коштів

Ну чи варто так категорично?

На днях у Львівській політехніці пройшов День відкритих дверей.

Правда, зараз такий захід називають романтично «Наукові фестини».

Абітурієнтам було показано одне з наукових досягнень науковців: справжній залізничний костиль для кріплення рейки до деревʼяної шпали.

Без жартів.

Цікаво, що на це наукове досягнення вчених звернув увагу не я, а мій знайомий капітан ЗСУ, розглядаючи широко розповсюджений фоторепортаж "Наукових фестин".

Абітурієнти могли вивчити також макет автозчеплення залізничних вагонів - автозчеплення моделі "СА-3" розробки 1932 року (Internet: “автозчеплення СА-3 розроблено на основі англійського зчеплення 1910 року системи Віллісона (John Willison) у 1932 році колективом фахівців Московського ВРЗ”).

Це про "дикарів", та тих, хто «передові».

Львівська політехніка. Перша чверть XXI сторіччя.

Колишній керівник випускаючоі кафедри зараз готується до захисту докторської дисертації.

При чому не "доктора філософії", а вище - саме докторської.

Я просто з цікавості набрав в Google 2 слова: «докторська дисертація».

Перше, що висвітлилося:

https://disserexpert.com.ua/?page_id=640 Ну чи варто так категорично?На днях у Львівській політехніці пройшов День відкритих дверей.Правда, зараз такий захід називають романтично «Наукові фестини».Абітурієнтам було показано одне з наукових досягнень науковців: справжній залізничний костиль для кріплення рейки до деревʼяної шпали.Без жартів.Цікаво, що на це наукове досягнення вчених звернув увагу не я, а мій знайомий капітан ЗСУ, розглядаючи широко розповсюджений фоторепортаж "Наукових фестин".Абітурієнти могли вивчити також макет автозчеплення залізничних вагонів - автозчеплення моделі "СА-3" розробки 1932 року (Internet: “автозчеплення СА-3 розроблено на основі англійського зчеплення 1910 року системи Віллісона (John Willison) у 1932 році колективом фахівців Московського ВРЗ”).Це про "дикарів", та тих, хто «передові».Львівська політехніка. Перша чверть XXI сторіччя.Колишній керівник випускаючоі кафедри зараз готується до захисту докторської дисертації.При чому не "доктора філософії", а вище - саме докторської.Я просто з цікавості набрав в Google 2 слова: «докторська дисертація».Перше, що висвітлилося: akurt

Повідомлень: 10812 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3945 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 08:20 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Про «наукові світлини».

В один з обласних центрів днями повернулися з «відрядження» не ті 30 «студентів», які отримали по 80€ «добових» на вивчення невідомих нАукАв, а дідусь (колишній майор-афганець) та бабуся (колись з Чернігова в Київ, де вчилася, возила попутно сільські чернігівські «передачки» від батьків курсанта - курсанту військового училища. Ну потім курсанту прийшлося - як чесній людині - і одружитися).

Відвезли онуку в США.

Я сам цього не знав, але виявляється, що в таких престижних університетах як Гарвард, є «підготовчі курси». Дівчина буде на них вчитися.

Якщо буде прийнятою в Гарвард - то з осені і вчитися. Цікаво також, що певний час вчилася в одному з ліцеїв одного обласного центра. Правда, вивчення теореми Піфагора та того, чому рівняється сума квадратів синуса та косинуса кута коштувало 5 000€ на рік, що дорожче навчання в частині університетів США. Звісно, із села не дуже далеко від обласного центра ученицю та її однокласниць щоденно возили на авто. Із економії батьки робили «ротацію»: день родичі однієї учениці возять, день - другої - і так далі… Так вдавалося економити гроші на ДП від БРСМ. Треба ж, щоби на вивчення правопису «не» з дієсловами щось залишалося…



Ех, якось мені прямо везе на випускниць саме Гарварду.



В жовтні 2022 року, перебуваючи у справах в «Силіконовій долині», мав нагоду спілкуватися з українкою, яка закінчила цей університет - що дуже (!) цікаво - навчалася безкоштовно.

Я задав знамените питання:

- «А что, так можно было?»

Можна. Подала документи в Admission, а там в документах SAT=2 400 балів.



Розмова була в жовтні 2022 року в Stanford University. Дівчина/молода жінка в той час була докторантом того університету. Щось там в галузі (видалено, приватна інформація, технічна галузь). Стипендія - сказала - 2500$. Не густо, але при скромному способі життя (а в неї було саме так: оренда кімнати та харчування майже для «птахів») - вистачало.

Під час розмови спитала в мене:

- А ви знаєте, скільки коштує те устаткування, на якому я особисто проводжу експерименти?

- Звісно, не знаю…

- Орієнтовно 1 000 000$.

Обʼєктивно виходить так, що тупі та безголові - безумовно - американці витрачають гроші і на навчання українців не тільки в місті Кошице…



P.S. Особисто з того часу не спілкувався, але через її друзів дізнався, що успішно працює. Вийшла заміж за нашого хлопця з міста Рівне.

Хлопець ІТ-ник. Працює в місті (видалено, приватна інформація, штат на заході США). Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 кві, 2025 08:56, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10812 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3945 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 08:56 rjkz написав: Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.

Тут в строительстве 19-й век.

Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.

Это не лечится. Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.Тут в строительстве 19-й век.Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.Это не лечится.

Так у них ещё и бумажные чеки в ходу. На лошадях как раз чек и доедет 😁

А давайте посмотрим на это с другой стороны. На примере тех же банковских продуктов.

В США начали массово внедрять банковские карты с чипом, когда у нас уже шли разговоры о полном прекращении выпуска магнитных. Вот, вроде, отсталые люди из прошлого века. Но стоит задать вопрос "а зачем", и картина кардинально меняется. Есть огромная инфраструктура под магнитные карты. Если переходить резко и массово, это заставит бизнес менять терминалы, причем терминалы не только автономные, но и встроенные во что ни попадая. А теперь, когда массовыми стали бесконтактные платежи, пришлось бы менять ещё раз. Пока мы пытаемся угнаться за прогрессом, консерваторы сэкономили кучу бабла.

Ну а тот же пример с хождением чеков для меня является показателем человечности. Услуга предоставляется до тех пор, пока есть люди, привыкшие ей пользоваться. А у нас всех раз в пару лет заставляют менять привычки, не учитывая при этом ни удобство, ни проблемы пожилых людей и людей с плохим зрением. Партия сказала: "вперёд за прогрессом", и всех туда погнали.



Мне очень понравилась история, о которой случайно узнал. Человек предпенсионного возраста пришел в некое учреждение, где ему вручили планшет для заполнения анкеты. Через несколько минут, увидев, что есть проблемы с использованием планшета, предложили заполнить ту же анкету на допотопном бумажном бланке.

Я хочу в такую отсталость!



А наше стремление переводить деньги мгновенно и круглосуточно я вообще не понимаю. Так у них ещё и бумажные чеки в ходу. На лошадях как раз чек и доедет 😁А давайте посмотрим на это с другой стороны. На примере тех же банковских продуктов.В США начали массово внедрять банковские карты с чипом, когда у нас уже шли разговоры о полном прекращении выпуска магнитных. Вот, вроде, отсталые люди из прошлого века. Но стоит задать вопрос "а зачем", и картина кардинально меняется. Есть огромная инфраструктура под магнитные карты. Если переходить резко и массово, это заставит бизнес менять терминалы, причем терминалы не только автономные, но и встроенные во что ни попадая. А теперь, когда массовыми стали бесконтактные платежи, пришлось бы менять ещё раз. Пока мы пытаемся угнаться за прогрессом, консерваторы сэкономили кучу бабла.Ну а тот же пример с хождением чеков для меня является показателем человечности. Услуга предоставляется до тех пор, пока есть люди, привыкшие ей пользоваться. А у нас всех раз в пару лет заставляют менять привычки, не учитывая при этом ни удобство, ни проблемы пожилых людей и людей с плохим зрением. Партия сказала: "вперёд за прогрессом", и всех туда погнали.Мне очень понравилась история, о которой случайно узнал. Человек предпенсионного возраста пришел в некое учреждение, где ему вручили планшет для заполнения анкеты. Через несколько минут, увидев, что есть проблемы с использованием планшета, предложили заполнить ту же анкету на допотопном бумажном бланке.Я хочу в такую отсталость!А наше стремление переводить деньги мгновенно и круглосуточно я вообще не понимаю. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8123 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6425 раз. Подякували: 21501 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 09:08 Сибарит написав: Ну а тот же пример с хождением чеков для меня является показателем человечности. Услуга предоставляется до тех пор, пока есть люди, привыкшие ей пользоваться.

А наше стремление переводить деньги мгновенно и круглосуточно я вообще не понимаю. Ну а тот же пример с хождением чеков для меня является показателем человечности. Услуга предоставляется до тех пор, пока есть люди, привыкшие ей пользоваться.А наше стремление переводить деньги мгновенно и круглосуточно я вообще не понимаю.

Прямо геніальні слова.

Я з цікавістю споглядаю у Франції, як люди активно користуються саме чеками. В різних місцях.

Навіть на ринках!

Купив щось: дістає чекові книжку, розписався після введення суми - відірвав чек - віддав іншій людині. Все! Платіж зроблено. Миттєво! Швидше, ніж на смартфоні.

Такі чеки збирає Продавець і НЕ дуже поспішаючи (!) приходить раз на місяць - наприклад - до установи банку - там є спеціальні банкомати для прийому чеків. Пачку чеків на моїх очах вставили в зчитувавач - «ву а ля» - гроші зараховані.

Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.

Користаються дуже широко.

Для тих, хто думає, що то «вчорашній день»:

- я хотів отримати в своєму відділенні банку Франції чекові книжку - так не видали: «Вас тут не стояло!».

- вчора ліцензована перекладачка написала, що зробила для мене необхідні документи - гонорар 45€ - і вона б хотіла би, щоби я надіслав поштою чек на цю суму. Саме чек, а не переказ…



P.S. Цікаво, що переклад тих самих документів хотів замовити в Україні - так зажадали не 45€, а 55€. і не чеком, а переказом. Реально дивно: при середній зарплатні у Франції в 2587€ перекладач - ліцензований та сертифікований - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€. Прямо геніальні слова.Я з цікавістю споглядаю у Франції, як люди активно користуються саме чеками. В різних місцях.Навіть на ринках!Купив щось: дістає чекові книжку, розписався після введення суми - відірвав чек - віддав іншій людині. Все! Платіж зроблено. Миттєво! Швидше, ніж на смартфоні.Такі чеки збирає Продавець і НЕ дуже поспішаючи (!) приходить раз на місяць - наприклад - до установи банку - там є спеціальні банкомати для прийому чеків. Пачку чеків на моїх очах вставили в зчитувавач - «ву а ля» - гроші зараховані.Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.Користаються дуже широко.Для тих, хто думає, що то «вчорашній день»:- я хотів отримати в своєму відділенні банку Франції чекові книжку - так не видали: «Вас тут не стояло!».- вчора ліцензована перекладачка написала, що зробила для мене необхідні документи - гонорар 45€ - і вона б хотіла би, щоби я надіслав поштою чек на цю суму. Саме чек, а не переказ…P.S. Цікаво, що переклад тих самих документів хотів замовити в Україні - так зажадали не 45€, а 55€. і не чеком, а переказом. Реально дивно: при середній зарплатні у Франції в 2587€ перекладач - ліцензований та сертифікований - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€. akurt

Повідомлень: 10812 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3945 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 09:26 akurt написав: Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію. Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.

Спасибо! Этот аспект я не знал.

Оказывается, тут дело не только в привычке.

Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво. Спасибо! Этот аспект я не знал.Оказывается, тут дело не только в привычке.Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8123 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6425 раз. Подякували: 21501 раз. Профіль 130 82 38 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2759276027612762 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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