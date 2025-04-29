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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2760276127622763
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:03

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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Пол Испании уже ожило. У нас где-то в час ночи вернули свет. Без воды конечно не круто было - я учил европейцев воду из бассейна добывать чтобы хоть туалет смыть ) И мангал пришлось делать чтобы еду из холодильника спасти.
Самое западло что вырубилось все, даже радио не работало. Свет где-то в 13 вырубили, и в 15 уже все магазины были пустые. Народ даже в соседние города ездил чтобы узнать в чем дело. В общем такое, отсутствие информации напрягает. Так если бы сразу как-то сообщили что просто поломка, все будет норм завтра, никто бы и не парился, а то что даже радио легло, уже думай что хочешь. А, и самолеты же не летали, тоже так не привычно - пустое небо. У нас они обычно каждые 5 мин пролетают, а тут пустота. Сразу всякие фильмы катастрофы начинаешь вспоминать )
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