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Яких ІТ-спеціалістів найчастіше звільняють в Україні та за кордоном
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Додано: Вів 29 кві, 2025 10:03
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Яких ІТ-спеціалістів найчастіше звільняють в Україні та за кордоном
Додано: Вів 29 кві, 2025 10:50
Re: Еміграція, заробітчанство
Пол Испании уже ожило. У нас где-то в час ночи вернули свет. Без воды конечно не круто было - я учил европейцев воду из бассейна добывать чтобы хоть туалет смыть ) И мангал пришлось делать чтобы еду из холодильника спасти.
Самое западло что вырубилось все, даже радио не работало. Свет где-то в 13 вырубили, и в 15 уже все магазины были пустые. Народ даже в соседние города ездил чтобы узнать в чем дело. В общем такое, отсутствие информации напрягает. Так если бы сразу как-то сообщили что просто поломка, все будет норм завтра, никто бы и не парился, а то что даже радио легло, уже думай что хочешь. А, и самолеты же не летали, тоже так не привычно - пустое небо. У нас они обычно каждые 5 мин пролетают, а тут пустота. Сразу всякие фильмы катастрофы начинаешь вспоминать )
Додано: Вів 29 кві, 2025 12:01
Подібну розкіш можуть собі дозволити лише бізнеси з необмеженими обіговими коштами. Чи той продавець з постачальниками, працівниками та податковою теж чеками розраховується?
Додано: Вів 29 кві, 2025 12:22
Це при тому, що на сайті є інструкція як заповнювати та куди тицяти. І в самій заяві можна на українську переключитися. А ще по досвіду скажу, що навіть якщо десь не там пробіл зробив, то, скоріш за все, напишуть або зателефонують та запропонують виправити.
Додано: Вів 29 кві, 2025 12:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально
Додано: Вів 29 кві, 2025 12:58
У Німеччині майже аналогічно. Особливо проблемно це платіж у п'ятницю, після обіду - лотерея: може встигнути пройти, а може лише у понеділок.
Деякі фін сервіси після посилення боротьби з відмиванням грошей зникли взагалі або ускладнилися. Наприкінці 2000-х фактично у будь-якому відділенні банку у Німеччині можна було вільно поміняти дол. на євро. Просто при пред'явленні паспорту. Мене тоді здивувало, що у банку навіть через апарат купюри не пропускали, дуже дивно. Потім почали робити обмінні операції лише клієнтам. А 4 роки тому взагалі в реальному часі перестали виконувати. Лише спочатку треба внести на рахунок, умовно завтра зняти з рахунку.
Додано: Вів 29 кві, 2025 13:05
Re: Еміграція, заробітчанство
Хоча ж SEPA вміє, як наш СЕП - проводити за лічені хвилини, а то й швидше. Але регламент, якщо "неробочий час", значить для всіх, електронам теж не положено напрягаться
Додано: Вів 29 кві, 2025 13:30
Хі-хі.
Щочетверга на сусідню вулицю приїжджає автолавка - від мʼясного магазина. Для ледачих. Рівно о 10:00. Мʼясний магазин на колесах. За прилавком власниця магазину в сусідньому містечку: на хазяйстві в магазині іі два сини років по 25…30.
Перші в черзі до автолавки зажди стоять дідусь та бабуся - їм по 90+, зранку до вечора копають я в своїх двох городах.
Завжди перші в черзі стоять.
Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!
Ось вам і великий бізнес.
За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками.
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