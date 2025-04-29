Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2760276127622763 Додано: Вів 29 кві, 2025 10:03 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Яких ІТ-спеціалістів найчастіше звільняють в Україні та за кордоном Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6108 З нами з: 25.01.06 Подякував: 73 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 10:50 Re: Еміграція, заробітчанство Пол Испании уже ожило. У нас где-то в час ночи вернули свет. Без воды конечно не круто было - я учил европейцев воду из бассейна добывать чтобы хоть туалет смыть ) И мангал пришлось делать чтобы еду из холодильника спасти.

Самое западло что вырубилось все, даже радио не работало. Свет где-то в 13 вырубили, и в 15 уже все магазины были пустые. Народ даже в соседние города ездил чтобы узнать в чем дело. В общем такое, отсутствие информации напрягает. Так если бы сразу как-то сообщили что просто поломка, все будет норм завтра, никто бы и не парился, а то что даже радио легло, уже думай что хочешь. А, и самолеты же не летали, тоже так не привычно - пустое небо. У нас они обычно каждые 5 мин пролетают, а тут пустота. Сразу всякие фильмы катастрофы начинаешь вспоминать ) slonomag Повідомлень: 662 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 12:01 akurt написав: Я з цікавістю споглядаю у Франції, як люди активно користуються саме чеками. В різних місцях.

Навіть на ринках!

Купив щось: дістає чекові книжку, розписався після введення суми - відірвав чек - віддав іншій людині. Все! Платіж зроблено. Миттєво! Швидше, ніж на смартфоні.

Такі чеки збирає Продавець і НЕ дуже поспішаючи (!) приходить раз на місяць - наприклад - до установи банку - там є спеціальні банкомати для прийому чеків. Пачку чеків на моїх очах вставили в зчитувавач - «ву а ля» - гроші зараховані.

Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.

Користаються дуже широко. Я з цікавістю споглядаю у Франції, як люди активно користуються саме чеками. В різних місцях.Навіть на ринках!Купив щось: дістає чекові книжку, розписався після введення суми - відірвав чек - віддав іншій людині. Все! Платіж зроблено. Миттєво! Швидше, ніж на смартфоні.Такі чеки збирає Продавець і НЕ дуже поспішаючи (!) приходить раз на місяць - наприклад - до установи банку - там є спеціальні банкомати для прийому чеків. Пачку чеків на моїх очах вставили в зчитувавач - «ву а ля» - гроші зараховані.Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.Користаються дуже широко.

Подібну розкіш можуть собі дозволити лише бізнеси з необмеженими обіговими коштами. Чи той продавець з постачальниками, працівниками та податковою теж чеками розраховується? Подібну розкіш можуть собі дозволити лише бізнеси з необмеженими обіговими коштами. Чи той продавець з постачальниками, працівниками та податковою теж чеками розраховується? Gastarbaiter Повідомлень: 3628 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 12:22 BeneFuckTor написав: По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типу

а чого воно тут в полі не пише

а шо тут далі нажимать чи не далі

а тут надо пробіл чи ні

Потім видає, а може самі заповните.

Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.

Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.

Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.

По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типуа чого воно тут в полі не пишеа шо тут далі нажимать чи не даліа тут надо пробіл чи ніПотім видає, а може самі заповните.Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.

Це при тому, що на сайті є інструкція як заповнювати та куди тицяти. І в самій заяві можна на українську переключитися. А ще по досвіду скажу, що навіть якщо десь не там пробіл зробив, то, скоріш за все, напишуть або зателефонують та запропонують виправити. Це при тому, що на сайті є інструкція як заповнювати та куди тицяти. І в самій заяві можна на українську переключитися. А ще по досвіду скажу, що навіть якщо десь не там пробіл зробив, то, скоріш за все, напишуть або зателефонують та запропонують виправити. Gastarbaiter Повідомлень: 3628 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 12:53 Re: Еміграція, заробітчанство Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально The_Rebel

Повідомлень: 701 З нами з: 01.06.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 12:58 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи



Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.

Тут в строительстве 19-й век.

Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.

Это не лечится. Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.Тут в строительстве 19-й век.Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.Это не лечится.



У Німеччині майже аналогічно. Особливо проблемно це платіж у п'ятницю, після обіду - лотерея: може встигнути пройти, а може лише у понеділок.

Деякі фін сервіси після посилення боротьби з відмиванням грошей зникли взагалі або ускладнилися. Наприкінці 2000-х фактично у будь-якому відділенні банку у Німеччині можна було вільно поміняти дол. на євро. Просто при пред'явленні паспорту. Мене тоді здивувало, що у банку навіть через апарат купюри не пропускали, дуже дивно. Потім почали робити обмінні операції лише клієнтам. А 4 роки тому взагалі в реальному часі перестали виконувати. Лише спочатку треба внести на рахунок, умовно завтра зняти з рахунку. У Німеччині майже аналогічно. Особливо проблемно це платіж у п'ятницю, після обіду - лотерея: може встигнути пройти, а може лише у понеділок.Деякі фін сервіси після посилення боротьби з відмиванням грошей зникли взагалі або ускладнилися. Наприкінці 2000-х фактично у будь-якому відділенні банку у Німеччині можна було вільно поміняти дол. на євро. Просто при пред'явленні паспорту. Мене тоді здивувало, що у банку навіть через апарат купюри не пропускали, дуже дивно. Потім почали робити обмінні операції лише клієнтам. А 4 роки тому взагалі в реальному часі перестали виконувати. Лише спочатку треба внести на рахунок, умовно завтра зняти з рахунку. xaos_3 Повідомлень: 9 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 13:05 Re: Еміграція, заробітчанство xaos_3 написав: У Німеччині майже аналогічно. Особливо проблемно це платіж у п'ятницю, після обіду - лотерея: може встигнути пройти, а може лише у понеділок.

Деякі фін сервіси після посилення боротьби з відмиванням грошей зникли взагалі або ускладнилися. Наприкінці 2000-х фактично у будь-якому відділенні банку у Німеччині можна було вільно поміняти дол. на євро. Просто при пред'явленні паспорту. Мене тоді здивувало, що у банку навіть через апарат купюри не пропускали, дуже дивно. Потім почали робити обмінні операції лише клієнтам. А 4 роки тому взагалі в реальному часі перестали виконувати. Лише спочатку треба внести на рахунок, умовно завтра зняти з рахунку. У Німеччині майже аналогічно. Особливо проблемно це платіж у п'ятницю, після обіду - лотерея: може встигнути пройти, а може лише у понеділок.Деякі фін сервіси після посилення боротьби з відмиванням грошей зникли взагалі або ускладнилися. Наприкінці 2000-х фактично у будь-якому відділенні банку у Німеччині можна було вільно поміняти дол. на євро. Просто при пред'явленні паспорту. Мене тоді здивувало, що у банку навіть через апарат купюри не пропускали, дуже дивно. Потім почали робити обмінні операції лише клієнтам. А 4 роки тому взагалі в реальному часі перестали виконувати. Лише спочатку треба внести на рахунок, умовно завтра зняти з рахунку.

Хоча ж SEPA вміє, як наш СЕП - проводити за лічені хвилини, а то й швидше. Але регламент, якщо "неробочий час", значить для всіх, електронам теж не положено напрягаться Хоча ж SEPA вміє, як наш СЕП - проводити за лічені хвилини, а то й швидше. Але регламент, якщо "неробочий час", значить для всіх, електронам теж не положено напрягаться Faceless

Модератор Повідомлень: 35993 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 8187 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 13:30 Gastarbaiter написав: Подібну розкіш можуть собі дозволити лише бізнеси з необмеженими обіговими коштами. Чи той продавець з постачальниками, працівниками та податковою теж чеками розраховується? Подібну розкіш можуть собі дозволити лише бізнеси з необмеженими обіговими коштами. Чи той продавець з постачальниками, працівниками та податковою теж чеками розраховується?

Хі-хі.

Щочетверга на сусідню вулицю приїжджає автолавка - від мʼясного магазина. Для ледачих. Рівно о 10:00. Мʼясний магазин на колесах. За прилавком власниця магазину в сусідньому містечку: на хазяйстві в магазині іі два сини років по 25…30.

Перші в черзі до автолавки зажди стоять дідусь та бабуся - їм по 90+, зранку до вечора копають я в своїх двох городах.

Завжди перші в черзі стоять.

Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!

Ось вам і великий бізнес.

За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками. Хі-хі.Щочетверга на сусідню вулицю приїжджає автолавка - від мʼясного магазина. Для ледачих. Рівно о 10:00. Мʼясний магазин на колесах. За прилавком власниця магазину в сусідньому містечку: на хазяйстві в магазині іі два сини років по 25…30.Перші в черзі до автолавки зажди стоять дідусь та бабуся - їм по 90+, зранку до вечора копають я в своїх двох городах.Завжди перші в черзі стоять.Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!Ось вам і великий бізнес.За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками. akurt

Повідомлень: 10813 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3945 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2760276127622763 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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