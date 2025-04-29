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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 кві, 2025 10:03
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Додано: Вів 29 кві, 2025 10:50
Пол Испании уже ожило. У нас где-то в час ночи вернули свет. Без воды конечно не круто было - я учил европейцев воду из бассейна добывать чтобы хоть туалет смыть ) И мангал пришлось делать чтобы еду из холодильника спасти.
Самое западло что вырубилось все, даже радио не работало. Свет где-то в 13 вырубили, и в 15 уже все магазины были пустые. Народ даже в соседние города ездил чтобы узнать в чем дело. В общем такое, отсутствие информации напрягает. Так если бы сразу как-то сообщили что просто поломка, все будет норм завтра, никто бы и не парился, а то что даже радио легло, уже думай что хочешь. А, и самолеты же не летали, тоже так не привычно - пустое небо. У нас они обычно каждые 5 мин пролетают, а тут пустота. Сразу всякие фильмы катастрофы начинаешь вспоминать )
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:01
akurt написав:
Я з цікавістю споглядаю у Франції, як люди активно користуються саме чеками. В різних місцях.
Навіть на ринках!
Купив щось: дістає чекові книжку, розписався після введення суми - відірвав чек - віддав іншій людині. Все! Платіж зроблено. Миттєво! Швидше, ніж на смартфоні.
Такі чеки збирає Продавець і НЕ дуже поспішаючи (!) приходить раз на місяць - наприклад - до установи банку - там є спеціальні банкомати для прийому чеків. Пачку чеків на моїх очах вставили в зчитувавач - «ву а ля» - гроші зараховані.
Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.
Користаються дуже широко.
Подібну розкіш можуть собі дозволити лише бізнеси з необмеженими обіговими коштами. Чи той продавець з постачальниками, працівниками та податковою теж чеками розраховується?
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:22
BeneFuckTor написав:
По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типу
а чого воно тут в полі не пише
а шо тут далі нажимать чи не далі
а тут надо пробіл чи ні
Потім видає, а може самі заповните.
Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.
Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.
Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.
Це при тому, що на сайті є інструкція як заповнювати та куди тицяти. І в самій заяві можна на українську переключитися. А ще по досвіду скажу, що навіть якщо десь не там пробіл зробив, то, скоріш за все, напишуть або зателефонують та запропонують виправити.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:53
Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:58
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:rjkz
вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи
Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.
Тут в строительстве 19-й век.
Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.
Это не лечится.
У Німеччині майже аналогічно. Особливо проблемно це платіж у п'ятницю, після обіду - лотерея: може встигнути пройти, а може лише у понеділок.
Деякі фін сервіси після посилення боротьби з відмиванням грошей зникли взагалі або ускладнилися. Наприкінці 2000-х фактично у будь-якому відділенні банку у Німеччині можна було вільно поміняти дол. на євро. Просто при пред'явленні паспорту. Мене тоді здивувало, що у банку навіть через апарат купюри не пропускали, дуже дивно. Потім почали робити обмінні операції лише клієнтам. А 4 роки тому взагалі в реальному часі перестали виконувати. Лише спочатку треба внести на рахунок, умовно завтра зняти з рахунку.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:05
xaos_3 написав:
У Німеччині майже аналогічно. Особливо проблемно це платіж у п'ятницю, після обіду - лотерея: може встигнути пройти, а може лише у понеділок.
Деякі фін сервіси після посилення боротьби з відмиванням грошей зникли взагалі або ускладнилися. Наприкінці 2000-х фактично у будь-якому відділенні банку у Німеччині можна було вільно поміняти дол. на євро. Просто при пред'явленні паспорту. Мене тоді здивувало, що у банку навіть через апарат купюри не пропускали, дуже дивно. Потім почали робити обмінні операції лише клієнтам. А 4 роки тому взагалі в реальному часі перестали виконувати. Лише спочатку треба внести на рахунок, умовно завтра зняти з рахунку.
Хоча ж SEPA вміє, як наш СЕП - проводити за лічені хвилини, а то й швидше. Але регламент, якщо "неробочий час", значить для всіх, електронам теж не положено напрягаться
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:16
Дюрі-бачі написав:rjkz
на етапі підготовки вони взагалі вважали нас трохи дикими людьми, і багато з того, про що вони розповідали як "супер інноваця" в нас було впроваджено років 5 тому і вже застаріло трохи.
Та і взагалі не вірили, що в 30 годин можна вмістити матеріал, який їх магістри вчать в 2 курсах по 25 в аудиторії+50 годин самостійно
Американці та їх система освіти - це супер норм.
У дружини на роботі (Німеччина) був прикол з колегою з США. Для підтвердження кваліфікації необхідно пройти формальне визнання диплому про освіту. Колега отримала бакалавра + мастера у США, але бакалавра екстерном. Здавалося б у чому питання? Але формальне визнання не вийшло, оскільки кількість семестрів не співпадала, навіть при достатній кількості освітніх кредитів. Німці не могли/не захотіли зрозуміти як це можливо в реальності. При тому, що теоретично екстернатура також є у Німеччині але випадки застосування, мабуть, одиничні
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:30
Gastarbaiter написав:
Подібну розкіш можуть собі дозволити лише бізнеси з необмеженими обіговими коштами. Чи той продавець з постачальниками, працівниками та податковою теж чеками розраховується?
Хі-хі.
Щочетверга на сусідню вулицю приїжджає автолавка - від мʼясного магазина. Для ледачих. Рівно о 10:00. Мʼясний магазин на колесах. За прилавком власниця магазину в сусідньому містечку: на хазяйстві в магазині іі два сини років по 25…30.
Перші в черзі до автолавки зажди стоять дідусь та бабуся - їм по 90+, зранку до вечора копають я в своїх двох городах.
Завжди перші в черзі стоять.
Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!
Ось вам і великий бізнес.
За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:51
Сибарит написав: rjkz написав:
Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.
Тут в строительстве 19-й век.
Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.
Это не лечится.
Так у них ещё и бумажные чеки в ходу. На лошадях как раз чек и доедет 😁
А давайте посмотрим на это с другой стороны. На примере тех же банковских продуктов.
В США начали массово внедрять банковские карты с чипом, когда у нас уже шли разговоры о полном прекращении выпуска магнитных. Вот, вроде, отсталые люди из прошлого века. Но стоит задать вопрос "а зачем", и картина кардинально меняется. Есть огромная инфраструктура под магнитные карты. Если переходить резко и массово, это заставит бизнес менять терминалы, причем терминалы не только автономные, но и встроенные во что ни попадая. А теперь, когда массовыми стали бесконтактные платежи, пришлось бы менять ещё раз. Пока мы пытаемся угнаться за прогрессом, консерваторы сэкономили кучу бабла.
Ну а тот же пример с хождением чеков для меня является показателем человечности. Услуга предоставляется до тех пор, пока есть люди, привыкшие ей пользоваться. А у нас всех раз в пару лет заставляют менять привычки, не учитывая при этом ни удобство, ни проблемы пожилых людей и людей с плохим зрением. Партия сказала: "вперёд за прогрессом", и всех туда погнали.
Мне очень понравилась история, о которой случайно узнал. Человек предпенсионного возраста пришел в некое учреждение, где ему вручили планшет для заполнения анкеты. Через несколько минут, увидев, что есть проблемы с использованием планшета, предложили заполнить ту же анкету на допотопном бумажном бланке.
Я хочу в такую отсталость!
А наше стремление переводить деньги мгновенно и круглосуточно я вообще не понимаю.
отож, була нормальна річ із веб-банкінгом, ні давай втюхувати з мабилок (це ж як юсер хврендлі пальцом натицювати реквізити з-ібаном), а з ПК ні-ні, не пітримуєм дидівски техналогійи
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