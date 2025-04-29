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#<1 ... 2761276227632764 Додано: Вів 29 кві, 2025 13:56 Сибарит написав: akurt написав: Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію. Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.

Спасибо! Этот аспект я не знал.

Оказывается, тут дело не только в привычке.

Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво. Спасибо! Этот аспект я не знал.Оказывается, тут дело не только в привычке.Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво.

в УА не праканає, падаткова може придерацця пачіму не вадіндєнь в УА не праканає, падаткова може придерацця пачіму не вадіндєнь flyman

Повідомлень: 39375 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 14:00 BeneFuckTor написав: akurt написав: - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€ - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€



Ні, не це ж інше, в них 'сервіс', 'дорога аренда', багато сміття у вигляді 'гарної' упаковки.



По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типу

а чого воно тут в полі не пише

а шо тут далі нажимать чи не далі

а тут надо пробіл чи ні

Потім видає, а може самі заповните.

Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.

Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.

Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.



А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'. Ні, не це ж інше, в них 'сервіс', 'дорога аренда', багато сміття у вигляді 'гарної' упаковки.По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типуа чого воно тут в полі не пишеа шо тут далі нажимать чи не даліа тут надо пробіл чи ніПотім видає, а може самі заповните.Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'.

Кредобанк давав колись чекові книжки, 145 грн. коштувала десь років 10 тому, хз. як зараз. Проблема, що писати без помарків і закреслень потрібно. Хто багато пише від руки, їм, мабуть, ОК Кредобанк давав колись чекові книжки, 145 грн. коштувала десь років 10 тому, хз. як зараз. Проблема, що писати без помарків і закреслень потрібно. Хто багато пише від руки, їм, мабуть, ОК flyman

Повідомлень: 39375 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 14:33 akurt написав: Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!

Ось вам і великий бізнес.

За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками. Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!Ось вам і великий бізнес.За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками.

Якщо людям зручно постійно до банку ходити ті чеки брати та заносити, то хай буде. Не бачу жодної переваги над розрахунком карткою/переказом за номером телефону. Хіба що ті пенсіонери у банку ще й потеревеніти можуть зі своїми знайомими. Такий собі сільський клуб. Якщо людям зручно постійно до банку ходити ті чеки брати та заносити, то хай буде. Не бачу жодної переваги над розрахунком карткою/переказом за номером телефону. Хіба що ті пенсіонери у банку ще й потеревеніти можуть зі своїми знайомими. Такий собі сільський клуб. Gastarbaiter Повідомлень: 3629 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 14:35 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'. А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'.

З чеками можуть бути інші приколи. Поки ти їх не використаєш, ти напевне не знаєш, чи взагалі отримаєш гроші, чеки - це про довіру. Схеми оплати чеками, які потім не приймуть, в США досі актуальні З чеками можуть бути інші приколи. Поки ти їх не використаєш, ти напевне не знаєш, чи взагалі отримаєш гроші, чеки - це про довіру. Схеми оплати чеками, які потім не приймуть, в США досі актуальні Faceless

Модератор Повідомлень: 35994 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 8187 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2761276227632764 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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