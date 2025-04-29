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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2761276227632764
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:56

  Сибарит написав:
  akurt написав:Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.

Спасибо! Этот аспект я не знал.
Оказывается, тут дело не только в привычке.
Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво.

в УА не праканає, падаткова може придерацця пачіму не вадіндєнь
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:00

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:- хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€


Ні, не це ж інше, в них 'сервіс', 'дорога аренда', багато сміття у вигляді 'гарної' упаковки.

По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типу
а чого воно тут в полі не пише
а шо тут далі нажимать чи не далі
а тут надо пробіл чи ні
Потім видає, а може самі заповните.
Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.
Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.
Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.

А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'.

Кредобанк давав колись чекові книжки, 145 грн. коштувала десь років 10 тому, хз. як зараз. Проблема, що писати без помарків і закреслень потрібно. Хто багато пише від руки, їм, мабуть, ОК
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:33

  akurt написав:Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!
Ось вам і великий бізнес.
За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками.

Якщо людям зручно постійно до банку ходити ті чеки брати та заносити, то хай буде. Не бачу жодної переваги над розрахунком карткою/переказом за номером телефону. Хіба що ті пенсіонери у банку ще й потеревеніти можуть зі своїми знайомими. Такий собі сільський клуб.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  BeneFuckTor написав:А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'.

З чеками можуть бути інші приколи. Поки ти їх не використаєш, ти напевне не знаєш, чи взагалі отримаєш гроші, чеки - це про довіру. Схеми оплати чеками, які потім не приймуть, в США досі актуальні
Faceless
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