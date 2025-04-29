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#<1 ... 2761276227632764 Додано: Вів 29 кві, 2025 13:56 Сибарит написав: akurt написав: Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію. Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.

Спасибо! Этот аспект я не знал.

Оказывается, тут дело не только в привычке.

Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво. Спасибо! Этот аспект я не знал.Оказывается, тут дело не только в привычке.Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво.

в УА не праканає, падаткова може придерацця пачіму не вадіндєнь в УА не праканає, падаткова може придерацця пачіму не вадіндєнь flyman

Повідомлень: 39378 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 14:00 BeneFuckTor написав: akurt написав: - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€ - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€



Ні, не це ж інше, в них 'сервіс', 'дорога аренда', багато сміття у вигляді 'гарної' упаковки.



По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типу

а чого воно тут в полі не пише

а шо тут далі нажимать чи не далі

а тут надо пробіл чи ні

Потім видає, а може самі заповните.

Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.

Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.

Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.



А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'. Ні, не це ж інше, в них 'сервіс', 'дорога аренда', багато сміття у вигляді 'гарної' упаковки.По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типуа чого воно тут в полі не пишеа шо тут далі нажимать чи не даліа тут надо пробіл чи ніПотім видає, а може самі заповните.Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'.

Кредобанк давав колись чекові книжки, 145 грн. коштувала десь років 10 тому, хз. як зараз. Проблема, що писати без помарків і закреслень потрібно. Хто багато пише від руки, їм, мабуть, ОК Кредобанк давав колись чекові книжки, 145 грн. коштувала десь років 10 тому, хз. як зараз. Проблема, що писати без помарків і закреслень потрібно. Хто багато пише від руки, їм, мабуть, ОК flyman

Повідомлень: 39378 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 14:33 akurt написав: Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!

Ось вам і великий бізнес.

За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками. Розраховуються завжди чеком. Я - як колгоспник якийсь - карткою банку… цікаво, що вони слухають від продавця суму: вписують її, розписуються та віддають. Продавщиця взяла - поставила свій штамп у, вписала цифру - показала власниці - та кивнула головою. Все!Ось вам і великий бізнес.За моїми спостереженнями при розрахунках між людьми або в приватних магазинах розраховуються тільки чеками.

Якщо людям зручно постійно до банку ходити ті чеки брати та заносити, то хай буде. Не бачу жодної переваги над розрахунком карткою/переказом за номером телефону. Хіба що ті пенсіонери у банку ще й потеревеніти можуть зі своїми знайомими. Такий собі сільський клуб. Якщо людям зручно постійно до банку ходити ті чеки брати та заносити, то хай буде. Не бачу жодної переваги над розрахунком карткою/переказом за номером телефону. Хіба що ті пенсіонери у банку ще й потеревеніти можуть зі своїми знайомими. Такий собі сільський клуб. Gastarbaiter Повідомлень: 3630 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 14:35 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'. А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'.

З чеками можуть бути інші приколи. Поки ти їх не використаєш, ти напевне не знаєш, чи взагалі отримаєш гроші, чеки - це про довіру. Схеми оплати чеками, які потім не приймуть, в США досі актуальні З чеками можуть бути інші приколи. Поки ти їх не використаєш, ти напевне не знаєш, чи взагалі отримаєш гроші, чеки - це про довіру. Схеми оплати чеками, які потім не приймуть, в США досі актуальні Faceless

Модератор Повідомлень: 35994 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 8187 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 15:54 Сибарит написав: akurt написав: Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію. Там є один «прикол»: людина, яка отримала гроші у вигляді чеків, сама регулює питання, коли ті чеки реалізувати. Наприклад, перед Новим роком / не варто, бо це можете підняти «планку доходів» за рік та людина попаде в іншу податкову категорію.

Спасибо! Этот аспект я не знал.

Оказывается, тут дело не только в привычке.

Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво. Спасибо! Этот аспект я не знал.Оказывается, тут дело не только в привычке.Тогда сохранение этого инструмента выглядит ещё более человеколюбиво.



У этого инструмента есть не только преимущества, но и недостатки.

Например. Вы продаете ...скажем бу диван (условно), к Вам приехал чувак, забрал диван и выписал чек. Вы идете на следующий день в банк, чтобы депонировать чек (на самом деле, в аппе есть функция, чтобы депонировать с помощью камеры, но мы-же сейчас говорим о "пожилых людях" которые с флипфонами ходят). А в банке оказывается, что чувак уже аннулировал этот чек.

То-же самое происходит с обычными платежами. Есть "пендинг" в течении которого отправитель может вернуть этии деньги.

НЕ, есть мгновенные переводы, но зависит от банка и суммы.

В самом большом Чейзе, мгновенный перевод 5 куе в день и 50 куе в месяц.

Остальное - в течении 3-х дней. Причем это именно переводы в другие банки или внутри Чейза. А вот в Кэпител Уан этого нет и перевод в ЧЕйз занимает до недели. А теперь посмотрим на это с финансовой точки зрения.

Лежит у меня в СО сумма на сейвинге и тут они с 4.35 (я утрирую, не мгновенно) опускают до 3.6 (на данный момент). А в Чейзе все еще СД под 4%.

Мне надо перевести из СО в Чейз. Я делаю перевод...но деньги на счету появляются через неделю. И за эту неделю я не получаю свой интерес.

Еще прикол. Открыть СД можно онлайн в Чейзе. 5 минут.

Но закрыть или продлить - надо идти в бранч (отделение). Для этого за месяц придет бумажное письмо по почте, потом позвонит клерк и назначит аппойтмент. Это еще хорошо, что они в субботу работают. А так - с 10 до 5. И хрен попадешь в рабочий день. И если ты не закрыл или не продолжил в течении 10 дней, то банк сам продлевает СД. Вот только на аналогичный срок. А в зависимости от срока - и проценты. Например, был СД под 4% на 2 месяца, а сейчас на 4 месяца под 4%, но ты не прищел и они продлили на 2 месяца под 0,1% (условно). У этого инструмента есть не только преимущества, но и недостатки.Например. Вы продаете ...скажем бу диван (условно), к Вам приехал чувак, забрал диван и выписал чек. Вы идете на следующий день в банк, чтобы депонировать чек (на самом деле, в аппе есть функция, чтобы депонировать с помощью камеры, но мы-же сейчас говорим о "пожилых людях" которые с флипфонами ходят). А в банке оказывается, что чувак уже аннулировал этот чек.То-же самое происходит с обычными платежами. Есть "пендинг" в течении которого отправитель может вернуть этии деньги.НЕ, есть мгновенные переводы, но зависит от банка и суммы.В самом большом Чейзе, мгновенный перевод 5 куе в день и 50 куе в месяц.Остальное - в течении 3-х дней. Причем это именно переводы в другие банки или внутри Чейза. А вот в Кэпител Уан этого нет и перевод в ЧЕйз занимает до недели. А теперь посмотрим на это с финансовой точки зрения.Лежит у меня в СО сумма на сейвинге и тут они с 4.35 (я утрирую, не мгновенно) опускают до 3.6 (на данный момент). А в Чейзе все еще СД под 4%.Мне надо перевести из СО в Чейз. Я делаю перевод...но деньги на счету появляются через неделю. И за эту неделю я не получаю свой интерес.Еще прикол. Открыть СД можно онлайн в Чейзе. 5 минут.Но закрыть или продлить - надо идти в бранч (отделение). Для этого за месяц придет бумажное письмо по почте, потом позвонит клерк и назначит аппойтмент. Это еще хорошо, что они в субботу работают. А так - с 10 до 5. И хрен попадешь в рабочий день. И если ты не закрыл или не продолжил в течении 10 дней, то банк сам продлевает СД. Вот только на аналогичный срок. А в зависимости от срока - и проценты. Например, был СД под 4% на 2 месяца, а сейчас на 4 месяца под 4%, но ты не прищел и они продлили на 2 месяца под 0,1% (условно). rjkz

Повідомлень: 17275 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 16:31 BeneFuckTor написав: akurt написав: - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€ - хоче отримати за свою роботу грошей менше, ніж в країні, де середня зарплатня навряд чи більша за 500€



Ні, не це ж інше, в них 'сервіс', 'дорога аренда', багато сміття у вигляді 'гарної' упаковки.



По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типу

а чого воно тут в полі не пише

а шо тут далі нажимать чи не далі

а тут надо пробіл чи ні

Потім видає, а може самі заповните.

Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.

Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.

Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.



А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'. Ні, не це ж інше, в них 'сервіс', 'дорога аренда', багато сміття у вигляді 'гарної' упаковки.По суті. Стикнувся з ситуацією в польщі в зус(там де соц виплати/страхова/тд) з працівницею сидять жінка, біля неї чоловік, жінка років 50 сидять за комп'ютером і видає фрази типуа чого воно тут в полі не пишеа шо тут далі нажимать чи не даліа тут надо пробіл чи ніПотім видає, а може самі заповните.Вона їм каже якщо хочете отримати 800+(зл на дитину щомісяці) то заповнюєте самі, якщо не хочете можете ідти додому.Так ось, саму заяву паперову відминили і тепер тільки онлайн і складаєтсья вона 5хв. І люди ніби не старі, ще і тіктоки можна навчитись знімати, але не хочуть. Та й дитина могла б попрацювати трішки з батьками.Для цього тримати штат людей, чекати їх в черзі також якось дивно, прогрес, можна щось і оптимізувати. тут наглядно їм все показали, тобто самі зробили, не на перший то на 2й раз запам'ятають.А з чеками цікаво. Подивився ютуб. Одразу мінус такого підходу що не знаєш скільки грошей маєш. ну пішов купив собі пару речей, заходиш в ак і рахуй 'а тут ще мінус 346,5 бо це я вже типу витратив'.



Да, чек можно депонировать в течении 180 дней.

если человек выписал чек, потом забыл о нем, то при попытке его депонировать и недостаточном остатке на счету, владелец счета будет оштрафован на небольшую сумму (около 15 долларов, по крайней мере так было у знакомого в БофА).

Кстати, еще имеет место кража/утеря чековых книжек. Там все реквизиты. Нечистый на руку человек может попытаться снять деньги. И это не с кредитки, а с чекинга.

То есть, деньги клиента. Да, чек можно депонировать в течении 180 дней.если человек выписал чек, потом забыл о нем, то при попытке его депонировать и недостаточном остатке на счету, владелец счета будет оштрафован на небольшую сумму (около 15 долларов, по крайней мере так было у знакомого в БофА).Кстати, еще имеет место кража/утеря чековых книжек. Там все реквизиты. Нечистый на руку человек может попытаться снять деньги. И это не с кредитки, а с чекинга.То есть, деньги клиента. rjkz

Повідомлень: 17275 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 16:38 The_Rebel написав: Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально



Кстати, да, еще раз, уже тут писал.

По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке.

Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес.

Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет.

Вроде, когда уже начались приезды по Ю4Ю, то пошустрее стали. Кстати, да, еще раз, уже тут писал.По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке.Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес.Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет.Вроде, когда уже начались приезды по Ю4Ю, то пошустрее стали. rjkz

Повідомлень: 17275 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 16:49 slonomag написав: Пол Испании уже ожило. У нас где-то в час ночи вернули свет. Без воды конечно не круто было - я учил европейцев воду из бассейна добывать чтобы хоть туалет смыть ) И мангал пришлось делать чтобы еду из холодильника спасти.

Самое западло что вырубилось все, даже радио не работало. Свет где-то в 13 вырубили, и в 15 уже все магазины были пустые. Народ даже в соседние города ездил чтобы узнать в чем дело. В общем такое, отсутствие информации напрягает. Так если бы сразу как-то сообщили что просто поломка, все будет норм завтра, никто бы и не парился, а то что даже радио легло, уже думай что хочешь. А, и самолеты же не летали, тоже так не привычно - пустое небо. У нас они обычно каждые 5 мин пролетают, а тут пустота. Сразу всякие фильмы катастрофы начинаешь вспоминать ) Пол Испании уже ожило. У нас где-то в час ночи вернули свет. Без воды конечно не круто было - я учил европейцев воду из бассейна добывать чтобы хоть туалет смыть ) И мангал пришлось делать чтобы еду из холодильника спасти.Самое западло что вырубилось все, даже радио не работало. Свет где-то в 13 вырубили, и в 15 уже все магазины были пустые. Народ даже в соседние города ездил чтобы узнать в чем дело. В общем такое, отсутствие информации напрягает. Так если бы сразу как-то сообщили что просто поломка, все будет норм завтра, никто бы и не парился, а то что даже радио легло, уже думай что хочешь. А, и самолеты же не летали, тоже так не привычно - пустое небо. У нас они обычно каждые 5 мин пролетают, а тут пустота. Сразу всякие фильмы катастрофы начинаешь вспоминать )

переживаю за колективного автора акурт з Тулузи, чи поїв і в шапці переживаю за колективного автора акурт з Тулузи, чи поїв і в шапці flyman

Повідомлень: 39378 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 16:54 Сибарит написав: rjkz написав: Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.

Тут в строительстве 19-й век.

Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.

Это не лечится. Слушайте, тут платежи через банки несколько дней идут.Тут в строительстве 19-й век.Но американцы уверены, что у них все самое передовое и самое лучшее.Это не лечится.

Так у них ещё и бумажные чеки в ходу. На лошадях как раз чек и доедет 😁

А давайте посмотрим на это с другой стороны. На примере тех же банковских продуктов.

В США начали массово внедрять банковские карты с чипом, когда у нас уже шли разговоры о полном прекращении выпуска магнитных. Вот, вроде, отсталые люди из прошлого века. Но стоит задать вопрос "а зачем", и картина кардинально меняется. Есть огромная инфраструктура под магнитные карты. Если переходить резко и массово, это заставит бизнес менять терминалы, причем терминалы не только автономные, но и встроенные во что ни попадая. А теперь, когда массовыми стали бесконтактные платежи, пришлось бы менять ещё раз. Пока мы пытаемся угнаться за прогрессом, консерваторы сэкономили кучу бабла.

Ну а тот же пример с хождением чеков для меня является показателем человечности. Услуга предоставляется до тех пор, пока есть люди, привыкшие ей пользоваться. А у нас всех раз в пару лет заставляют менять привычки, не учитывая при этом ни удобство, ни проблемы пожилых людей и людей с плохим зрением. Партия сказала: "вперёд за прогрессом", и всех туда погнали.



Мне очень понравилась история, о которой случайно узнал. Человек предпенсионного возраста пришел в некое учреждение, где ему вручили планшет для заполнения анкеты. Через несколько минут, увидев, что есть проблемы с использованием планшета, предложили заполнить ту же анкету на допотопном бумажном бланке.

Я хочу в такую отсталость!



А наше стремление переводить деньги мгновенно и круглосуточно я вообще не понимаю. Так у них ещё и бумажные чеки в ходу. На лошадях как раз чек и доедет 😁А давайте посмотрим на это с другой стороны. На примере тех же банковских продуктов.В США начали массово внедрять банковские карты с чипом, когда у нас уже шли разговоры о полном прекращении выпуска магнитных. Вот, вроде, отсталые люди из прошлого века. Но стоит задать вопрос "а зачем", и картина кардинально меняется. Есть огромная инфраструктура под магнитные карты. Если переходить резко и массово, это заставит бизнес менять терминалы, причем терминалы не только автономные, но и встроенные во что ни попадая. А теперь, когда массовыми стали бесконтактные платежи, пришлось бы менять ещё раз. Пока мы пытаемся угнаться за прогрессом, консерваторы сэкономили кучу бабла.Ну а тот же пример с хождением чеков для меня является показателем человечности. Услуга предоставляется до тех пор, пока есть люди, привыкшие ей пользоваться. А у нас всех раз в пару лет заставляют менять привычки, не учитывая при этом ни удобство, ни проблемы пожилых людей и людей с плохим зрением. Партия сказала: "вперёд за прогрессом", и всех туда погнали.Мне очень понравилась история, о которой случайно узнал. Человек предпенсионного возраста пришел в некое учреждение, где ему вручили планшет для заполнения анкеты. Через несколько минут, увидев, что есть проблемы с использованием планшета, предложили заполнить ту же анкету на допотопном бумажном бланке.Я хочу в такую отсталость!А наше стремление переводить деньги мгновенно и круглосуточно я вообще не понимаю.

Ну вот смотрите, я написал о неторопливости бс, а Вы перевели речь на чеки, но в результате выглядит так, что вся система ок.

На самом деле, например, у кого-то может быть задолженность за дом.

И префоркложе, которое вот-вот превратится в форкложе.

Счет на дни. И в субботу приходит зп. Понятное дело, что у чела в такой ситуации на счету НОЛЬ. А деньги светятся на счете. Но в пендинге. И доступными они будут ....во вторник. Потому что суббота и воскресенье - не рабочие дни, а пн - первый рабочий и они должны день побыть на пендинге.

Во вторник чувак лихорадочно делает платеж, который, в зависимости от банка, банк (или кредитная организация, например, Рокет мортгидж - крупнейший лендер мортгиджей) увидит в лучшем случае на следующий день, а считаться зачисленным он будет еще через день.

И это еще если в этой цепочке не будет праздников.

В итоге, чувак спокойно может потерять дом за это время.

Ну и варианты, когда что-то надо/можно оплатить в сжатые сроки и получить какую-то плюшку разбивается о неторопливость БС.

Я уж не говорю о случаях, когда некоторые организации ставят возможность оплаты ТОЛЬКО чеками. И только по почте. И при этом нет адреса.

РО ВОХ.

О то гемор.

Выписать чек, отправить по почте и молиться, чтобы он вовремя дошел.

Чтобы там его не потеряли и вовремя и правильно депонировали. Узнаешь что все прошло (не знаешь или в срок) только когда спишутся деньги со счета. Ну вот смотрите, я написал о неторопливости бс, а Вы перевели речь на чеки, но в результате выглядит так, что вся система ок.На самом деле, например, у кого-то может быть задолженность за дом.И префоркложе, которое вот-вот превратится в форкложе.Счет на дни. И в субботу приходит зп. Понятное дело, что у чела в такой ситуации на счету НОЛЬ. А деньги светятся на счете. Но в пендинге. И доступными они будут ....во вторник. Потому что суббота и воскресенье - не рабочие дни, а пн - первый рабочий и они должны день побыть на пендинге.Во вторник чувак лихорадочно делает платеж, который, в зависимости от банка, банк (или кредитная организация, например, Рокет мортгидж - крупнейший лендер мортгиджей) увидит в лучшем случае на следующий день, а считаться зачисленным он будет еще через день.И это еще если в этой цепочке не будет праздников.В итоге, чувак спокойно может потерять дом за это время.Ну и варианты, когда что-то надо/можно оплатить в сжатые сроки и получить какую-то плюшку разбивается о неторопливость БС.Я уж не говорю о случаях, когда некоторые организации ставят возможность оплаты ТОЛЬКО чеками. И только по почте. И при этом нет адреса.РО ВОХ.О то гемор.Выписать чек, отправить по почте и молиться, чтобы он вовремя дошел.Чтобы там его не потеряли и вовремя и правильно депонировали. Узнаешь что все прошло (не знаешь или в срок) только когда спишутся деньги со счета. rjkz

Повідомлень: 17275 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8558 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 17:09 rjkz написав: The_Rebel написав: Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально



Кстати, да, еще раз, уже тут писал.

По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке.

Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес.

Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет.

Вроде, когда уже начались приезды по Ю4Ю, то пошустрее стали. Кстати, да, еще раз, уже тут писал.По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке.Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес.Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет.Вроде, когда уже начались приезды по Ю4Ю, то пошустрее стали.

Приехал в Польшу, с первых же дней HR сказали "нужен номер счета для выплаты з/п". Пока искал квартиру - жил в гостинице несколько дней. Пошел в банк открывать счет, дал адрес офиса. Туда карточку и прислали. Потом уже поменял адрес в приложении. Вообще подтверждение регистрации по определенному адресу требовалось только при открытии брокерского счета (тоже можно было какой-то счет за телефон/интернет/электроэнергию на свое имя и этот адрес предоставить). В банках открывал счета, брал кредиты - никто не требовал. Приехал в Польшу, с первых же дней HR сказали "нужен номер счета для выплаты з/п". Пока искал квартиру - жил в гостинице несколько дней. Пошел в банк открывать счет, дал адрес офиса. Туда карточку и прислали. Потом уже поменял адрес в приложении. Вообще подтверждение регистрации по определенному адресу требовалось только при открытии брокерского счета (тоже можно было какой-то счет за телефон/интернет/электроэнергию на свое имя и этот адрес предоставить). В банках открывал счета, брал кредиты - никто не требовал. Gastarbaiter Повідомлень: 3630 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2761276227632764 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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