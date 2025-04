Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2762276327642765 Додано: Вів 29 кві, 2025 17:19 flyman написав: переживаю за колективного автора акурт з Тулузи, чи поїв і в шапці

Переживай, що тобі ще робити.

Приємно читати наукове припущення, що я «колективний автор».

Це говорить про мій світогляд та рівень знань.

Дякую. Приємно.



Наші українці по дорозі в Барселону: на 1 годину затрималися в українській діаспорі в місті Жирона.



P.S. Переживай далі. Я щойно прокинувся; після обіду в 14:00 (в Києві 15:00) щось потягнуло на сон… тому не в шапці, а в трусах. На вулиці +24. Сонячно. Блакитне небо.

тому не в шапці, а в трусах





Треба в особисті направити фото-доказ.

News from France



Забезпечуючи перебування делегації української діаспори, яка прибула із США, і до початку травня перебуває у Франції, в понеділок відвідали приватну виноробню, засновану майже 100 років тому емігрантом із Італії.

Ось не повірите, але той емігрант у вигляді дідуся, який тихенько сидів навпроти виноробні, яка нагадувала невеликий палац, сидів живим та зовні здоровим на лавці навпроти.



Не мільйонери, на кшталт Тигіпки або Кукси, які на днях придбали кожен по свіженькому банку, а просто працівники, які колись давно купили трохи землі (мабуть тоді - за невелику кількість франків) та десятиріччями розвивали сімейний (!) бізнес, заснований НЕ на крадіжці народних грошей, - а на власному горбу та власними руками - і ЩЕ Й НА ЧУЖИНІ.

Збільшували кількість виноградників, на сьогодні

- і це досить цікаво - мають 8 га виноградників - 2 га під «білими» сортами винограду Совіньон, Шардоне та ще якимось мною нечуваним. Ше 6 га - під червоними сортами.



Бізнес емігрант з Італії вів наполегливо та вдало, і не занадто жирно. Але в гаражі стоїть справжній Сітроєн випуску здається 1932 чи 1935 року і що цікаво - заводиться і їздить.



На сьогодні бізнес веде його донька разом із своїм boyfriend - справжнім італійцем, який увійшов в родину не так давно. Свіжий емігрант з Італії.



Пані має сина та невістку, які скоро переїдуть до мами (десь вчилися, було сказано, що син проходив додаткову виноробну підготовку в США(!)) та допоможуть розвивати сімейній бізнес далі. Пані мені сказала, що хочуть збільшити площу виноградників з 8 до 10 га.

Син та невістка не так давно були тут, і в червні переїдуть остаточно.



Нам зробили екскурсію по виноробні. Нічого «жирного», все досить скромно та охайно. Підвали для збереження бочок з вином та його витримки вириті в землі (немає тут скель як в Массандрі), ці підвали рили та робили заробітчани з Італії.

Пляшка вина врожаю 2021…2024 років - хоч білого, хоч червоного, сухі вина - коштує 7€.

Це «середня» стандартна ціна для Франції.

В магазинах величезний вибір вин як за 2€, так і за 12€.

Взагалі було цікаво і зворушливо подивитися на емігрантів з Італіі - справжніх працівників.

Весь час повторювали, що вибачаються за свій скромний бізнес: «У нас всього 8 га виноградників».

На території побачили всього 6 осіб: засновник бізнесу, його дочка, її «друг» - та ще 3-х працівників - чоловіків років по 30…45, які облаштовували додатковий вхід в підвали.

Бочки для вина дубові, закуповують в місті Бордо.

Вино на смак та аромат сподобалося.

Цікаво, що рік на рік не приходиться і вино червоне сухе врожаю 2021 року - «легке», а ось врожаю 2022 року - важке і прямо наче «чорне».

Ну не дивно: рік 2022 - він такий…

Кстати, да, еще раз, уже тут писал.

По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке.

Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес.

Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет.

Приехал в Польшу, с первых же дней HR сказали "нужен номер счета для выплаты з/п". Пока искал квартиру - жил в гостинице несколько дней. Пошел в банк открывать счет, дал адрес офиса. Туда карточку и прислали. Потом уже поменял адрес в приложении. Вообще подтверждение регистрации по определенному адресу требовалось только при открытии брокерского счета (тоже можно было какой-то счет за телефон/интернет/электроэнергию на свое имя и этот адрес предоставить). В банках открывал счета, брал кредиты - никто не требовал. Приехал в Польшу, с первых же дней HR сказали "нужен номер счета для выплаты з/п". Пока искал квартиру - жил в гостинице несколько дней. Пошел в банк открывать счет, дал адрес офиса. Туда карточку и прислали. Потом уже поменял адрес в приложении. Вообще подтверждение регистрации по определенному адресу требовалось только при открытии брокерского счета (тоже можно было какой-то счет за телефон/интернет/электроэнергию на свое имя и этот адрес предоставить). В банках открывал счета, брал кредиты - никто не требовал.

News from Spain



Тут дуже один пан хвилювався.

Наші люди прибули в Барселону. З електрикою все ОК.

Вселяються в готель біля Parc de la Ciutadella.



Идеальным в этом мире бывает только шторм 😁

У любого инструмента есть достоинства и недостатки, поэтому хорошо, когда есть богатый выбор инструментов. Каждый может выбрать тот, который его меньше раздражает. Мой пост был именно об этом, а не о прелестях чеков.

Что же касается упомянутой возможности возврата платежей - это не недостаток инструментов, а особенность законодательства.

О том, что права покупателей защищены, на мой взгляд, чрезмерно в ущерб продавцам, я знаю давно. Возможность отозвать платеж в этом плане сродни возможности купить дорогой смокинг, сходить на мероприятие и сдать его обратно в магазин. И банки тут уже ни при чем.

В передержке платежей, если она прогнозируема, я не вижу ничего особо страшного. Это вопрос собственной дисциплины.



А вот разные процедуры для открытия и закрытия депозита, честно говоря, удивили. При таком уровне защиты прав потребителей системы "платного выхода" быть не должно. Наши банки тоже иногда не вполне дружелюбно себя ведут в вопросах пролонгации, но это не удивляет. Идеальным в этом мире бывает только шторм 😁У любого инструмента есть достоинства и недостатки, поэтому хорошо, когда есть богатый выбор инструментов. Каждый может выбрать тот, который его меньше раздражает. Мой пост был именно об этом, а не о прелестях чеков.Что же касается упомянутой возможности возврата платежей - это не недостаток инструментов, а особенность законодательства.О том, что права покупателей защищены, на мой взгляд, чрезмерно в ущерб продавцам, я знаю давно. Возможность отозвать платеж в этом плане сродни возможности купить дорогой смокинг, сходить на мероприятие и сдать его обратно в магазин. И банки тут уже ни при чем.В передержке платежей, если она прогнозируема, я не вижу ничего особо страшного. Это вопрос собственной дисциплины.А вот разные процедуры для открытия и закрытия депозита, честно говоря, удивили. При таком уровне защиты прав потребителей системы "платного выхода" быть не должно. Наши банки тоже иногда не вполне дружелюбно себя ведут в вопросах пролонгации, но это не удивляет. Сибарит

Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.

Я Франції 1 кВтгод продається населенню приблизно за 0,22€.

Є “Blue tarif” - вночі (з 23:58 до 07:58) 0,19, вдень 0,25€. Цифри «по пам’яті».

У Франції всім власникам приватних осель пропонують на пільговими умовах (Програма від держави) встановити систему отримання енергії від сонячних панелей. Умови я не знаю, вчора звертав увагу, що приблизно у 1/3 приватних будинків на даху є такі панелі.

Сьогодні отримав таке повідомлення:

“Вітаю, пане. Я телефонувала вам щодо вашого попереднього запиту щодо ремонтних робіт. Причина, чому я звертаюся сьогодні, полягає в тому, що з'явилися нові державні гранти. Ви можете отримати до 100% фінансування на утеплення вашого будинку та встановлення теплового насоса, при цьому сума допомоги сягає 63 000 євро.

Повідомлень: 10817 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3945 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2762276327642765 Форум:

