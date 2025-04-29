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#<1 ... 2763276427652766 Додано: Вів 29 кві, 2025 22:56 gonchik74

Так, наприклад, у 2023 я відкрив рахунок не маючи польської реєстрації/номеру обліку (PESEL/PESEL UKR) і пред'явивши лише 1 посвідчення (паспорт) із фото та контракт. У той час вони просили знайти ще одне посвідчення з фото, наприклад, водійські права. Сказали, що потрібно для банк. програми. Але у мене їх не було, то вони відкрили рахунок і сказали, що він буде дійсним до 6 міс, оскільки вони включили опцію (не знав що така була), що клієнт донесе доки. Я ще встиг до 2024 закрити і відкрити у них його знову ж на тих умовах. А чергового разу, у лютому 2024 працівники сказали, що варіант без PESEL/PESEL UKR не працює. xaos_3 Повідомлень: 12 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:17 Hotab написав: Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.

При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе». Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».

Раніше був штраф за "злив" сонячної енергії в мережу, але зараз ціни мабуть нижчі за 25 євроцента/кВт, приблизні ціни у різних постачальників https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/ ... as-baratas

Ще вичитав таке:

Експерт з питань енергетики Хосе Луїс Гонсалес-Вальве зазначив цього понеділка, що найімовірнішою причиною відключення електроенергії , яке торкнулося більшої частини Іспанії та Португалії, була «величезна складність управління потоком енергії та інформаційними сигналами від мільйонів сонячних панелей, розташованих по всій Іспанії».



За словами Гонсалеса-Вальве, на момент краху сонячна енергія виробляла понад 60% електроенергії країни. «Єдиним джерелом енергії, яке постачало 15 гігават або більше, була сонячна енергія», – сказав він, наголосивши, що «мова йде не про одну чи п’ятнадцять електростанцій, а про мільйони точок генерації ».



Експерт пояснив, що, оскільки це розподілена мережа, коли координаційний сигнал переривається — чи то через технічний збій, чи то через атаку — «немає джерела живлення, здатного негайно замінити ці 15 гігават».

https://www.telemadrid.es/programas/bue ... 94933.html Раніше був штраф за "злив" сонячної енергії в мережу, але зараз ціни мабуть нижчі за 25 євроцента/кВт, приблизні ціни у різних постачальниківЩе вичитав таке: Water Повідомлень: 2965 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:30 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.

При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе». Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».

Достал квитанцию за февраль - 109 евро за 503квт. 0.21 за квт выходит. У соседа спросил, у него вообще около 0.17 выходит, но он задрот на расписании - все только по ночам, и стиралка, и посудомойка, и купаться не раньше 23 чтобы бойлер заново нагревался уже по ночному тарифу. В общем такое, как по мне уже перебор. Достал квитанцию за февраль - 109 евро за 503квт. 0.21 за квт выходит. У соседа спросил, у него вообще около 0.17 выходит, но он задрот на расписании - все только по ночам, и стиралка, и посудомойка, и купаться не раньше 23 чтобы бойлер заново нагревался уже по ночному тарифу. В общем такое, как по мне уже перебор. slonomag Повідомлень: 663 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2763276427652766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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