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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2763276427652766
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:56

gonchik74
Так, наприклад, у 2023 я відкрив рахунок не маючи польської реєстрації/номеру обліку (PESEL/PESEL UKR) і пред'явивши лише 1 посвідчення (паспорт) із фото та контракт. У той час вони просили знайти ще одне посвідчення з фото, наприклад, водійські права. Сказали, що потрібно для банк. програми. Але у мене їх не було, то вони відкрили рахунок і сказали, що він буде дійсним до 6 міс, оскільки вони включили опцію (не знав що така була), що клієнт донесе доки. Я ще встиг до 2024 закрити і відкрити у них його знову ж на тих умовах. А чергового разу, у лютому 2024 працівники сказали, що варіант без PESEL/PESEL UKR не працює.
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 23:17

  Hotab написав:Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.
При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».

Раніше був штраф за "злив" сонячної енергії в мережу, але зараз ціни мабуть нижчі за 25 євроцента/кВт, приблизні ціни у різних постачальників https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/ ... as-baratas
Ще вичитав таке:
Експерт з питань енергетики Хосе Луїс Гонсалес-Вальве зазначив цього понеділка, що найімовірнішою причиною відключення електроенергії , яке торкнулося більшої частини Іспанії та Португалії, була «величезна складність управління потоком енергії та інформаційними сигналами від мільйонів сонячних панелей, розташованих по всій Іспанії».

За словами Гонсалеса-Вальве, на момент краху сонячна енергія виробляла понад 60% електроенергії країни. «Єдиним джерелом енергії, яке постачало 15 гігават або більше, була сонячна енергія», – сказав він, наголосивши, що «мова йде не про одну чи п’ятнадцять електростанцій, а про мільйони точок генерації ».

Експерт пояснив, що, оскільки це розподілена мережа, коли координаційний сигнал переривається — чи то через технічний збій, чи то через атаку — «немає джерела живлення, здатного негайно замінити ці 15 гігават».

https://www.telemadrid.es/programas/bue ... 94933.html
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 23:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.
При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».

Достал квитанцию за февраль - 109 евро за 503квт. 0.21 за квт выходит. У соседа спросил, у него вообще около 0.17 выходит, но он задрот на расписании - все только по ночам, и стиралка, и посудомойка, и купаться не раньше 23 чтобы бойлер заново нагревался уже по ночному тарифу. В общем такое, как по мне уже перебор.
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