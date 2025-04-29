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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2763276427652766 Додано: Вів 29 кві, 2025 22:56 gonchik74

Так, наприклад, у 2023 я відкрив рахунок не маючи польської реєстрації/номеру обліку (PESEL/PESEL UKR) і пред'явивши лише 1 посвідчення (паспорт) із фото та контракт. У той час вони просили знайти ще одне посвідчення з фото, наприклад, водійські права. Сказали, що потрібно для банк. програми. Але у мене їх не було, то вони відкрили рахунок і сказали, що він буде дійсним до 6 міс, оскільки вони включили опцію (не знав що така була), що клієнт донесе доки. Я ще встиг до 2024 закрити і відкрити у них його знову ж на тих умовах. А чергового разу, у лютому 2024 працівники сказали, що варіант без PESEL/PESEL UKR не працює. xaos_3 Повідомлень: 12 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:17 Hotab написав: Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.

При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе». Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».

Раніше був штраф за "злив" сонячної енергії в мережу, але зараз ціни мабуть нижчі за 25 євроцента/кВт, приблизні ціни у різних постачальників https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/ ... as-baratas

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Експерт з питань енергетики Хосе Луїс Гонсалес-Вальве зазначив цього понеділка, що найімовірнішою причиною відключення електроенергії , яке торкнулося більшої частини Іспанії та Португалії, була «величезна складність управління потоком енергії та інформаційними сигналами від мільйонів сонячних панелей, розташованих по всій Іспанії».



За словами Гонсалеса-Вальве, на момент краху сонячна енергія виробляла понад 60% електроенергії країни. «Єдиним джерелом енергії, яке постачало 15 гігават або більше, була сонячна енергія», – сказав він, наголосивши, що «мова йде не про одну чи п’ятнадцять електростанцій, а про мільйони точок генерації ».



Експерт пояснив, що, оскільки це розподілена мережа, коли координаційний сигнал переривається — чи то через технічний збій, чи то через атаку — «немає джерела живлення, здатного негайно замінити ці 15 гігават».

https://www.telemadrid.es/programas/bue ... 94933.html Раніше був штраф за "злив" сонячної енергії в мережу, але зараз ціни мабуть нижчі за 25 євроцента/кВт, приблизні ціни у різних постачальниківЩе вичитав таке: Water Повідомлень: 2965 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 23:30 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.

При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе». Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками.При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».

Достал квитанцию за февраль - 109 евро за 503квт. 0.21 за квт выходит. У соседа спросил, у него вообще около 0.17 выходит, но он задрот на расписании - все только по ночам, и стиралка, и посудомойка, и купаться не раньше 23 чтобы бойлер заново нагревался уже по ночному тарифу. В общем такое, как по мне уже перебор. Достал квитанцию за февраль - 109 евро за 503квт. 0.21 за квт выходит. У соседа спросил, у него вообще около 0.17 выходит, но он задрот на расписании - все только по ночам, и стиралка, и посудомойка, и купаться не раньше 23 чтобы бойлер заново нагревался уже по ночному тарифу. В общем такое, как по мне уже перебор. slonomag Повідомлень: 663 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 169 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 03:40 Gastarbaiter написав: rjkz написав: The_Rebel написав: Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально



Кстати, да, еще раз, уже тут писал.

По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке.

Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес.

Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет.

Вроде, когда уже начались приезды по Ю4Ю, то пошустрее стали. Кстати, да, еще раз, уже тут писал.По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке.Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес.Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет.Вроде, когда уже начались приезды по Ю4Ю, то пошустрее стали.

Приехал в Польшу, с первых же дней HR сказали "нужен номер счета для выплаты з/п". Пока искал квартиру - жил в гостинице несколько дней. Пошел в банк открывать счет, дал адрес офиса. Туда карточку и прислали. Потом уже поменял адрес в приложении. Вообще подтверждение регистрации по определенному адресу требовалось только при открытии брокерского счета (тоже можно было какой-то счет за телефон/интернет/электроэнергию на свое имя и этот адрес предоставить). В банках открывал счета, брал кредиты - никто не требовал. Приехал в Польшу, с первых же дней HR сказали "нужен номер счета для выплаты з/п". Пока искал квартиру - жил в гостинице несколько дней. Пошел в банк открывать счет, дал адрес офиса. Туда карточку и прислали. Потом уже поменял адрес в приложении. Вообще подтверждение регистрации по определенному адресу требовалось только при открытии брокерского счета (тоже можно было какой-то счет за телефон/интернет/электроэнергию на свое имя и этот адрес предоставить). В банках открывал счета, брал кредиты - никто не требовал.



Ну вот в Чейзе мне говорили - принесите биллы. А единственный билл, который мог быть - за ЭЭ. За все остальное - входило в мейнтаненс, который платил лендлорд.

А Конэдисон не торопилось слать билл. А мне уже зп надо было куда-то платить.

В общем, пошел в бранч. Опять выслушал про биллы, а потом спрашиваю (первый раз эта девица попалась, до этого какой-то другой чувак), а может вы включите компутер и посмотрите, может какие-то другие документы подойдут?

А она разве что ноги на стол не закинула. Повернулась, включила...начала читать.

Среди прочего - стейтмент за селлфон. Я тут-же позвонил в магаз, где мы по приезду взяли припейд пакеты (кстати, контрактные пакеты тоже не получилось по приезду получить), спросил или они могут распечатать стейтменты, вписать в них адрес и поставить печать или штамп - сказали, что приезжайте, сделаем.

Приехал, сделали и к концу дня нам наконец открыли счет.

Так нам голову морочили несколько недель только биллами.

Работают на отшибись. Ну вот в Чейзе мне говорили - принесите биллы. А единственный билл, который мог быть - за ЭЭ. За все остальное - входило в мейнтаненс, который платил лендлорд.А Конэдисон не торопилось слать билл. А мне уже зп надо было куда-то платить.В общем, пошел в бранч. Опять выслушал про биллы, а потом спрашиваю (первый раз эта девица попалась, до этого какой-то другой чувак), а может вы включите компутер и посмотрите, может какие-то другие документы подойдут?А она разве что ноги на стол не закинула. Повернулась, включила...начала читать.Среди прочего - стейтмент за селлфон. Я тут-же позвонил в магаз, где мы по приезду взяли припейд пакеты (кстати, контрактные пакеты тоже не получилось по приезду получить), спросил или они могут распечатать стейтменты, вписать в них адрес и поставить печать или штамп - сказали, что приезжайте, сделаем.Приехал, сделали и к концу дня нам наконец открыли счет.Так нам голову морочили несколько недель только биллами.Работают на отшибись. rjkz

Повідомлень: 17278 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 кві, 2025 03:48 Сибарит написав: rjkz написав: У этого инструмента есть не только преимущества, но и недостатки. У этого инструмента есть не только преимущества, но и недостатки.

Идеальным в этом мире бывает только шторм 😁

У любого инструмента есть достоинства и недостатки, поэтому хорошо, когда есть богатый выбор инструментов. Каждый может выбрать тот, который его меньше раздражает. Мой пост был именно об этом, а не о прелестях чеков.

Что же касается упомянутой возможности возврата платежей - это не недостаток инструментов, а особенность законодательства.

О том, что права покупателей защищены, на мой взгляд, чрезмерно в ущерб продавцам, я знаю давно. Возможность отозвать платеж в этом плане сродни возможности купить дорогой смокинг, сходить на мероприятие и сдать его обратно в магазин. И банки тут уже ни при чем.

В передержке платежей, если она прогнозируема, я не вижу ничего особо страшного. Это вопрос собственной дисциплины.



А вот разные процедуры для открытия и закрытия депозита, честно говоря, удивили. При таком уровне защиты прав потребителей системы "платного выхода" быть не должно. Наши банки тоже иногда не вполне дружелюбно себя ведут в вопросах пролонгации, но это не удивляет. Идеальным в этом мире бывает только шторм 😁У любого инструмента есть достоинства и недостатки, поэтому хорошо, когда есть богатый выбор инструментов. Каждый может выбрать тот, который его меньше раздражает. Мой пост был именно об этом, а не о прелестях чеков.Что же касается упомянутой возможности возврата платежей - это не недостаток инструментов, а особенность законодательства.О том, что права покупателей защищены, на мой взгляд, чрезмерно в ущерб продавцам, я знаю давно. Возможность отозвать платеж в этом плане сродни возможности купить дорогой смокинг, сходить на мероприятие и сдать его обратно в магазин. И банки тут уже ни при чем.В передержке платежей, если она прогнозируема, я не вижу ничего особо страшного. Это вопрос собственной дисциплины.А вот разные процедуры для открытия и закрытия депозита, честно говоря, удивили. При таком уровне защиты прав потребителей системы "платного выхода" быть не должно. Наши банки тоже иногда не вполне дружелюбно себя ведут в вопросах пролонгации, но это не удивляет.



Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было.

Никакого канала связи.



Как Вам такое? Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было.Никакого канала связи.Как Вам такое? rjkz

Повідомлень: 17278 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2763276427652766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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