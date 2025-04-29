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gonchik74 Так, наприклад, у 2023 я відкрив рахунок не маючи польської реєстрації/номеру обліку (PESEL/PESEL UKR) і пред'явивши лише 1 посвідчення (паспорт) із фото та контракт. У той час вони просили знайти ще одне посвідчення з фото, наприклад, водійські права. Сказали, що потрібно для банк. програми. Але у мене їх не було, то вони відкрили рахунок і сказали, що він буде дійсним до 6 міс, оскільки вони включили опцію (не знав що така була), що клієнт донесе доки. Я ще встиг до 2024 закрити і відкрити у них його знову ж на тих умовах. А чергового разу, у лютому 2024 працівники сказали, що варіант без PESEL/PESEL UKR не працює.
Hotab написав:Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками. При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».
Експерт з питань енергетики Хосе Луїс Гонсалес-Вальве зазначив цього понеділка, що найімовірнішою причиною відключення електроенергії , яке торкнулося більшої частини Іспанії та Португалії, була «величезна складність управління потоком енергії та інформаційними сигналами від мільйонів сонячних панелей, розташованих по всій Іспанії».
За словами Гонсалеса-Вальве, на момент краху сонячна енергія виробляла понад 60% електроенергії країни. «Єдиним джерелом енергії, яке постачало 15 гігават або більше, була сонячна енергія», – сказав він, наголосивши, що «мова йде не про одну чи п’ятнадцять електростанцій, а про мільйони точок генерації ».
Експерт пояснив, що, оскільки це розподілена мережа, коли координаційний сигнал переривається — чи то через технічний збій, чи то через атаку — «немає джерела живлення, здатного негайно замінити ці 15 гігават».
Hotab написав:Яка ціна е/е в Гешпаніі? Мабуть же не менше 25 євроцентів за 1 КВт*год з усіма доставками. При сьогоднішній ціні панелей та батарей та кількості сонячних днів в Гешпаніях/Португаліях, там мають вже через одного стояти власні СЕС «для себе».
Достал квитанцию за февраль - 109 евро за 503квт. 0.21 за квт выходит. У соседа спросил, у него вообще около 0.17 выходит, но он задрот на расписании - все только по ночам, и стиралка, и посудомойка, и купаться не раньше 23 чтобы бойлер заново нагревался уже по ночному тарифу. В общем такое, как по мне уже перебор.
The_Rebel написав:Коли я був у Англії, то перші декілька зарплат я отримав саме чеками. Так як відкрити банківський рахунок для новоприбулих це досить затягнута процедура. При цьому якби не чеки, то я б сидів взагалі без зарплати і засобів до існування, бо більше нічого не передбачено. Але і тут була проблема. Чеки могли відіслати лише поштою. На руки ні-ні. А мені моя хазяйка по кімнаті суворо заборонила давати кудись цю адресу. А все тому, що це була сім'я з Тернопільщини і проживали нелегально більше 10 років, при цьому вони орендували весь будинок в чорну, а потім здавали покімнатно в суборенду. Проте без адреси там взагалі ніяк, вона була потрібна і для отримання місцевого іпн (іншуренс намбер), а без нього і рахунок не відкриють. Тому прийшлось прикинутися шлангом і все ж надати адресу. Вже після отримання чеків (прийшло зразу декілька) та іпн зміг відкрити рахунок, зі скандалом виїхати та зняти кімнату легально
Кстати, да, еще раз, уже тут писал. По приезду, потратил несколько недель на открытие счета в банке. Фактически заполучил его через почти 3 месяца после приезда, но не сразу начал этим заниматься. И сначала искал постоянный рент. То есть, заполучил адрес. Но этого мало - надо подтверждение адреса. Например письмо из электрокомпании. А они не шлют. И банк не открывает счет. Вроде, когда уже начались приезды по Ю4Ю, то пошустрее стали.
Приехал в Польшу, с первых же дней HR сказали "нужен номер счета для выплаты з/п". Пока искал квартиру - жил в гостинице несколько дней. Пошел в банк открывать счет, дал адрес офиса. Туда карточку и прислали. Потом уже поменял адрес в приложении. Вообще подтверждение регистрации по определенному адресу требовалось только при открытии брокерского счета (тоже можно было какой-то счет за телефон/интернет/электроэнергию на свое имя и этот адрес предоставить). В банках открывал счета, брал кредиты - никто не требовал.
Ну вот в Чейзе мне говорили - принесите биллы. А единственный билл, который мог быть - за ЭЭ. За все остальное - входило в мейнтаненс, который платил лендлорд. А Конэдисон не торопилось слать билл. А мне уже зп надо было куда-то платить. В общем, пошел в бранч. Опять выслушал про биллы, а потом спрашиваю (первый раз эта девица попалась, до этого какой-то другой чувак), а может вы включите компутер и посмотрите, может какие-то другие документы подойдут? А она разве что ноги на стол не закинула. Повернулась, включила...начала читать. Среди прочего - стейтмент за селлфон. Я тут-же позвонил в магаз, где мы по приезду взяли припейд пакеты (кстати, контрактные пакеты тоже не получилось по приезду получить), спросил или они могут распечатать стейтменты, вписать в них адрес и поставить печать или штамп - сказали, что приезжайте, сделаем. Приехал, сделали и к концу дня нам наконец открыли счет. Так нам голову морочили несколько недель только биллами. Работают на отшибись.
rjkz написав:У этого инструмента есть не только преимущества, но и недостатки.
Идеальным в этом мире бывает только шторм 😁 У любого инструмента есть достоинства и недостатки, поэтому хорошо, когда есть богатый выбор инструментов. Каждый может выбрать тот, который его меньше раздражает. Мой пост был именно об этом, а не о прелестях чеков. Что же касается упомянутой возможности возврата платежей - это не недостаток инструментов, а особенность законодательства. О том, что права покупателей защищены, на мой взгляд, чрезмерно в ущерб продавцам, я знаю давно. Возможность отозвать платеж в этом плане сродни возможности купить дорогой смокинг, сходить на мероприятие и сдать его обратно в магазин. И банки тут уже ни при чем. В передержке платежей, если она прогнозируема, я не вижу ничего особо страшного. Это вопрос собственной дисциплины.
А вот разные процедуры для открытия и закрытия депозита, честно говоря, удивили. При таком уровне защиты прав потребителей системы "платного выхода" быть не должно. Наши банки тоже иногда не вполне дружелюбно себя ведут в вопросах пролонгации, но это не удивляет.
Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было. Никакого канала связи.