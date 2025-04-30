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rjkz написав:Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было. Никакого канала связи.
Как Вам такое?
Мне трудно это оценить, не зная всю ситуацию, особенно степень вынужденности. Могу только сказать, что не вполне корректное использование инструмента - не повод от него отказываться. У нас мутные продавцы норовят получить оплату переводом на карту. Все современно и банково, но точно также платишь неизвестно куда, не фиксируешь назначение платежа. Если кинут, ничего не докажешь. Я стараюсь с такими дела не иметь, но пару раз приходилось работать на доверии с изрядной долей недоверия. Насколько я знаю, в США работа на доверии распространена очень широко. Настолько, что я не понимаю, как вообще можно делать некоторые вещи. Особым доверием пользуется почта.
Если введут это, то тоже придётся, работать на доверии. Бо платить злоипучему Гетьманцеву 10%, культурно говоря, не хочется. https://censor.net/biz/news/3549423/dly ... at-podatok А деньги отправлять, как,, переказ особистих коштів". Это пока и эту лазейку не перекрыли.
Це вже Европа, чи тільки черговий крок еуропезації?
Bolt написав:Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать? Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.
Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство... Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?
Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться.
Злі язици мувять в США (да що в США, в еуропейській Польщі) отримують повернення з податкової. Ви тут багато отримали "повернень"?
Bolt написав:Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать? Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.
Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство... Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?
Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться.
Злі язици мувять в США (да що в США, в еуропейській Польщі) отримують повернення з податкової. Ви тут багато отримали "повернень"?
З початком війни повернення, як і конституція "на паузі", якщо до війни можна було повернути витрати за навчання згідно договорів, то з 2022, тупо півруки. Наразі, виконання законодавства чиновниками "це фантастика", телефонне усне право розквітло у всій красі. А щоб менше судилися, з державою різко підняли судові збори.
Bolt написав:Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать? Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.
Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство... Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?
Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться.
Злі язици мувять в США (да що в США, в еуропейській Польщі) отримують повернення з податкової. Ви тут багато отримали "повернень"?
_Mykola_ написав:З початком війни повернення, як і конституція "на паузі", якщо до війни можна було повернути витрати за навчання згідно договорів, то з 2022, тупо півруки. Наразі, виконання законодавства чиновниками "це фантастика", телефонне усне право розквітло у всій красі. А щоб менше судилися, з державою різко підняли судові збори.
Миколо, у вас дочка в іноземному ВУЗі, повернення завжди було 1/2 від 18%, якщо платять батьки, і якщо мають офіційно роботу. Якщо працює дитина, то 18% з оплати за навчання, а не 1/2 від 18%. З початком війни повернення за навчання проходить у звичному режимі. Можлива затримка, але невелика. Повернення завжди фізичний особі не більше, ніж сплачене ПДФО. І якщо я вірно розумію то лише за послуги отримані в державних закладах. Також повернення можливо і за проведені у державних клініках операції. Нажаль, іноді кошти просять за операцію на ФОП лікаря, а не лікарню і тоді повернення неможливе.