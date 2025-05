Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2764276527662767 Додано: Сер 30 кві, 2025 09:17 Bolt написав: Сибарит написав: rjkz написав: Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было.

Никакого канала связи.



Как Вам такое? Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было.Никакого канала связи.Как Вам такое?

Мне трудно это оценить, не зная всю ситуацию, особенно степень вынужденности.

Могу только сказать, что не вполне корректное использование инструмента - не повод от него отказываться.

У нас мутные продавцы норовят получить оплату переводом на карту.

Все современно и банково, но точно также платишь неизвестно куда, не фиксируешь назначение платежа. Если кинут, ничего не докажешь. Я стараюсь с такими дела не иметь, но пару раз приходилось работать на доверии с изрядной долей недоверия.

Насколько я знаю, в США работа на доверии распространена очень широко. Настолько, что я не понимаю, как вообще можно делать некоторые вещи.

Особым доверием пользуется почта. Мне трудно это оценить, не зная всю ситуацию, особенно степень вынужденности.Могу только сказать, что не вполне корректное использование инструмента - не повод от него отказываться.У нас мутные продавцы норовят получить оплату переводом на карту.Все современно и банково, но точно также платишь неизвестно куда, не фиксируешь назначение платежа. Если кинут, ничего не докажешь. Я стараюсь с такими дела не иметь, но пару раз приходилось работать на доверии с изрядной долей недоверия.Насколько я знаю, в США работа на доверии распространена очень широко. Настолько, что я не понимаю, как вообще можно делать некоторые вещи.Особым доверием пользуется почта.

Если введут это, то тоже придётся, работать на доверии.

Бо платить злоипучему Гетьманцеву 10%, культурно говоря, не хочется.

https://censor.net/biz/news/3549423/dly ... at-podatok

А деньги отправлять, как,, переказ особистих коштів". Это пока и эту лазейку не перекрыли. Если введут это, то тоже придётся, работать на доверии.Бо платить злоипучему Гетьманцеву 10%, культурно говоря, не хочется.А деньги отправлять, как,, переказ особистих коштів". Это пока и эту лазейку не перекрыли.

Це вже Европа, чи тільки черговий крок еуропезації?

Додано: Сер 30 кві, 2025 09:20 Сибарит написав: Bolt написав: Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать?

Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.

Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются. Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать?Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.

Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство...

Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?



Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться. Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство...Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться.

Злі язици мувять в США (да що в США, в еуропейській Польщі) отримують повернення з податкової.

Додано: Сер 30 кві, 2025 10:47 flyman написав: Ви тут багато отримали "повернень"?

Додано: Сер 30 кві, 2025 10:47 flyman написав: Ви тут багато отримали "повернень"?

Только один раз, когда у нас ещё была прогрессивная шкала. Потом ставка стала фиксированной, и повод для возврата исчез. А потом и налоговый агент остался только один.

Только один раз, когда у нас ещё была прогрессивная шкала. Потом ставка стала фиксированной, и повод для возврата исчез. А потом и налоговый агент остался только один. Только один раз, когда у нас ещё была прогрессивная шкала. Потом ставка стала фиксированной, и повод для возврата исчез. А потом и налоговый агент остался только один. Сибарит

Додано: Сер 30 кві, 2025 12:14 Сибарит написав: flyman написав: Ви тут багато отримали "повернень"?

Только один раз, когда у нас ещё была прогрессивная шкала. Потом ставка стала фиксированной, и повод для возврата исчез. А потом и налоговый агент остался только один.

Только один раз, когда у нас ещё была прогрессивная шкала. Потом ставка стала фиксированной, и повод для возврата исчез. А потом и налоговый агент остался только один. Только один раз, когда у нас ещё была прогрессивная шкала. Потом ставка стала фиксированной, и повод для возврата исчез. А потом и налоговый агент остался только один.

і за медицину, освіту, інвестиції, капремонти, проїзд (представте, в Польщі є податкова пільга на витрати на проїзд на роботу)?

Додано: Сер 30 кві, 2025 12:36 flyman написав: Сибарит написав: Bolt написав: Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать?

Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.

Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются. Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать?Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.

Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство...

Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?



Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться. Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство...Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться.

Злі язици мувять в США (да що в США, в еуропейській Польщі) отримують повернення з податкової.

Ви тут багато отримали "повернень"? Злі язици мувять в США (да що в США, в еуропейській Польщі) отримують повернення з податкової.Ви тут багато отримали "повернень"?

З початком війни повернення, як і конституція "на паузі", якщо до війни можна було повернути витрати за навчання згідно договорів, то з 2022, тупо півруки.

Додано: Сер 30 кві, 2025 13:35 Еміграція, заробітчанство flyman написав: Сибарит написав: Bolt написав: Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать?

Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.

Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются. Тот же ОЛХ заточен, основном для продажи личных вещей, теперь, что придётся ФОПа оформлять, чтобы штаны пропуканые продать?Я тоже за уплату налогов, но при условии, что как-то смогу влиять на то как они распределяются.

Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство...

Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?



Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться. Какая разница, под что он заточен, если он массово используется для коммерции. Так обычно и бывает, из-за хитрожопых "бизнесменов" страдают честные продавцы пропуканных штанов. Но виновато государство...Предлагаете выносить утверждение бюджета на референдум?Со временем, возможно, система будет доведена до относительного равновесия, но это будет очень сложная система. Насколько я знаю, в США налоговый кодекс четырехтомный. И это только по федеральным налогам. Все граждане платят специально обученным людям за заполнение декларации. Учитывая наши традиции, нам бы в 10 томов уложиться.

Злі язици мувять в США (да що в США, в еуропейській Польщі) отримують повернення з податкової.

Додано: Сер 30 кві, 2025 15:10 Отримував кілька разів, але задовго до 2022

Додано: Сер 30 кві, 2025 15:10 _Mykola_ написав: З початком війни повернення, як і конституція "на паузі", якщо до війни можна було повернути витрати за навчання згідно договорів, то з 2022, тупо півруки.

Наразі, виконання законодавства чиновниками "це фантастика", телефонне усне право розквітло у всій красі. А щоб менше судилися, з державою різко підняли судові збори.

Наразі, виконання законодавства чиновниками "це фантастика", телефонне усне право розквітло у всій красі. А щоб менше судилися, з державою різко підняли судові збори. З початком війни повернення, як і конституція "на паузі", якщо до війни можна було повернути витрати за навчання згідно договорів, то з 2022, тупо півруки.Наразі, виконання законодавства чиновниками "це фантастика", телефонне усне право розквітло у всій красі. А щоб менше судилися, з державою різко підняли судові збори.

Миколо, у вас дочка в іноземному ВУЗі, повернення завжди було 1/2 від 18%, якщо платять батьки, і якщо мають офіційно роботу. Якщо працює дитина, то 18% з оплати за навчання, а не 1/2 від 18%. З початком війни повернення за навчання проходить у звичному режимі. Можлива затримка, але невелика. Повернення завжди фізичний особі не більше, ніж сплачене ПДФО. І якщо я вірно розумію то лише за послуги отримані в державних закладах. Також повернення можливо і за проведені у державних клініках операції. Нажаль, іноді кошти просять за операцію на ФОП лікаря, а не лікарню і тоді повернення неможливе. Миколо, у вас дочка в іноземному ВУЗі, повернення завжди було 1/2 від 18%, якщо платять батьки, і якщо мають офіційно роботу. Якщо працює дитина, то 18% з оплати за навчання, а не 1/2 від 18%. З початком війни повернення за навчання проходить у звичному режимі. Можлива затримка, але невелика. Повернення завжди фізичний особі не більше, ніж сплачене ПДФО. І якщо я вірно розумію то лише за послуги отримані в державних закладах. Також повернення можливо і за проведені у державних клініках операції. Нажаль, іноді кошти просять за операцію на ФОП лікаря, а не лікарню і тоді повернення неможливе. stm

Додано: Сер 30 кві, 2025 17:52 Сибарит написав: rjkz написав: Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было.

Никакого канала связи.

Как Вам такое?

Никакого канала связи.



Как Вам такое? Я Вам описал ситуацию, когда вынужден был платить ТОЛЬКО чеком, посланным по почте, причем никакого другого подтверждения состоявшегося платежа кроме как когда видел списания со счета, не было.Никакого канала связи.Как Вам такое?

Мне трудно это оценить, не зная всю ситуацию, особенно степень вынужденности.

Могу только сказать, что не вполне корректное использование инструмента - не повод от него отказываться.

У нас мутные продавцы норовят получить оплату переводом на карту.

Все современно и банково, но точно также платишь неизвестно куда, не фиксируешь назначение платежа. Если кинут, ничего не докажешь. Я стараюсь с такими дела не иметь, но пару раз приходилось работать на доверии с изрядной долей недоверия.

Насколько я знаю, в США работа на доверии распространена очень широко. Настолько, что я не понимаю, как вообще можно делать некоторые вещи.

Особым доверием пользуется почта. Мне трудно это оценить, не зная всю ситуацию, особенно степень вынужденности.Могу только сказать, что не вполне корректное использование инструмента - не повод от него отказываться.У нас мутные продавцы норовят получить оплату переводом на карту.Все современно и банково, но точно также платишь неизвестно куда, не фиксируешь назначение платежа. Если кинут, ничего не докажешь. Я стараюсь с такими дела не иметь, но пару раз приходилось работать на доверии с изрядной долей недоверия.Насколько я знаю, в США работа на доверии распространена очень широко. Настолько, что я не понимаю, как вообще можно делать некоторые вещи.Особым доверием пользуется почта.



Абсолютная вынужденность.

Кроме того, там произошел какой-то сбой и мне пришло письмо, что за мной остался неоплаченным один платеж. И что были предупреждения (по почте) о неуплате и они передают эту сумму коллекторам, что скажется на моем кредит скор и кредит хистори.

Платеж был оплачен и деньги списаны, но я был вынужден сделать еще один платеж.

Никакой коммуникации с ними не существовало.

Почта, да, пользуется доверием. Только работает отвратительно.

Постоянно ошибки с доставками как писем так и посылок. Нередки случаи, когда сами почтальоны воруют посылки. Я лично видел на камере видеонаблюдения.

Ошибки с доставками писем на адрес - обычное явление.

Там может быть кредитная или дебетовая карта от банка, номер ССН, паспорт, права,чек. Все что угодно. Поэтому я не считаю ни почту ни систему безопасной.

То, что старички так привыкли и по другому не умеют - это одна песня, то, что система тупая, неудобная, неэффективная и ненадежная - это о другом. Абсолютная вынужденность.Кроме того, там произошел какой-то сбой и мне пришло письмо, что за мной остался неоплаченным один платеж. И что были предупреждения (по почте) о неуплате и они передают эту сумму коллекторам, что скажется на моем кредит скор и кредит хистори.Платеж был оплачен и деньги списаны, но я был вынужден сделать еще один платеж.Никакой коммуникации с ними не существовало.Почта, да, пользуется доверием.Только работает отвратительно.Постоянно ошибки с доставками как писем так и посылок. Нередки случаи, когда сами почтальоны воруют посылки. Я лично видел на камере видеонаблюдения.Ошибки с доставками писем на адрес - обычное явление.Там может быть кредитная или дебетовая карта от банка, номер ССН, паспорт, права,чек. Все что угодно. Поэтому я не считаю ни почту ни систему безопасной.То, что старички так привыкли и по другому не умеют - это одна песня, то, что система тупая, неудобная, неэффективная и ненадежная - это о другом. rjkz

Додано: Сер 30 кві, 2025 18:24 rjkz написав: Постоянно ошибки с доставками как писем так и посылок. Нередки случаи, когда сами почтальоны воруют посылки. Я лично видел на камере видеонаблюдения.

Ошибки с доставками писем на адрес - обычное явление.

Там может быть кредитная или дебетовая карта от банка, номер ССН, паспорт, права,чек. Все что угодно.

Ошибки с доставками писем на адрес - обычное явление.

Там может быть кредитная или дебетовая карта от банка, номер ССН, паспорт, права,чек. Все что угодно. Постоянно ошибки с доставками как писем так и посылок. Нередки случаи, когда сами почтальоны воруют посылки. Я лично видел на камере видеонаблюдения.Ошибки с доставками писем на адрес - обычное явление.Там может быть кредитная или дебетовая карта от банка, номер ССН, паспорт, права,чек. Все что угодно.

Можливо тому, що це New York.

Мені на днях доставили два конверти з кредитними картами Bank of America. Пошта принесла вчасно (через 5 днів після замовлення на сайті) за правильною адресою без проблем. Доставили наші люди через Лондон. І до цього ніколи не було ніяких проблем та помилок.

Жодного разу у моїх респондентів нічого не зникло.

Так що вище описано окремі випадки.

MacBook для жінки принесли та поклали під двері квартири в Sausalito: лежав близько доби під дверима. Замовив запчастини для мого трактора-газонокосарки (Made in USA): обіцяли доставити в минулу пʼятницю на адресу в San Francisco - так і було: в неділю вже монтував у Франції: пошта НЕ підвела: доставили до відльоту наших людей. Для мене було дуже важливо, бо я таких запчастин в Європі не знайшов.

В серпні минулого року випадково завіз із собою після перебування в США картку-електронний ключ від Tesla model 3 (авто мені видавали під час перебування). Картка прилетіла зі мною в Краків. Передав разом з іншими документами сину приятелів у Флориду, звідти пошта доставила в San Jose. Без всяких проблем.

Декілька разів відвідував поштові відділення в США. Найбільше вразило відділення в San Francisco: треба було оформити для сплати за консульські послуги чек «Без імені» (на предʼявника). Так працювала та оформляла жінка, яка говорила і російською, і українською…

Так що то вище - мабуть - проблеми такого мегаполіса, як New York. Можливо тому, що це New York.Мені на днях доставили два конверти з кредитними картами Bank of America. Пошта принесла вчасно (через 5 днів після замовлення на сайті) за правильною адресою без проблем. Доставили наші люди через Лондон. І до цього ніколи не було ніяких проблем та помилок.Жодного разу у моїх респондентів нічого не зникло.Так що вище описано окремі випадки.MacBook для жінки принесли та поклали під двері квартири в Sausalito: лежав близько доби під дверима. Замовив запчастини для мого трактора-газонокосарки (Made in USA): обіцяли доставити в минулу пʼятницю на адресу в San Francisco - так і було: в неділю вже монтував у Франції: пошта НЕ підвела: доставили до відльоту наших людей. Для мене було дуже важливо, бо я таких запчастин в Європі не знайшов.В серпні минулого року випадково завіз із собою після перебування в США картку-електронний ключ від Tesla model 3 (авто мені видавали під час перебування). Картка прилетіла зі мною в Краків. Передав разом з іншими документами сину приятелів у Флориду, звідти пошта доставила в San Jose. Без всяких проблем.Декілька разів відвідував поштові відділення в США. Найбільше вразило відділення в San Francisco: треба було оформити для сплати за консульські послуги чек «Без імені» (на предʼявника). Так працювала та оформляла жінка, яка говорила і російською, і українською…Так що то вище - мабуть - проблеми такого мегаполіса, як New York. akurt

Додано: Чет 01 тра, 2025 08:50 Re: Еміграція, заробітчанство Мені ніколи не зрозуміти як жити в системі джентльменів, де все базується на довірі...

