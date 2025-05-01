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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2765276627672768
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:11

  Дюрі-бачі написав:Мені ніколи не зрозуміти як жити в системі джентльменів, де все базується на довірі...

Ну якщо панове активно шукають недоліки у "дурноголових" (за Старицьким) американців, то і їм є що змінювати - принаймні в Європі.

Завершилася дводенна подорож делегації наших українців, які прилетіли у Францію із США, в Барселону (Іспанія). Дорога зайняла замість запланованих Google maps 5 годин всі 6 - на в"їзді та на виїзді із Барселони - суттєві корки. Але вони були викликані НЕ тим, що стався збій в електричній мережі: наслідків вони вже не побачили: система стійка та все швидко було відновлено.

Що вони помітили, що їм НЕ сподобалося і що вони хотіли б змінити:
- в США на Highway водій зайняв смугу 2, або смугу 3, або смугу 4, або смугу 5 - і так і їде. Смуги НЕ міняє.
Тут же європейці весь час мігрують: то перша, то друга, то третя, то ліворуч, то праворуч.

Непахане поле для змін їх життя…
Неправильно живуть.
Не по-людські.
Крім того: на территорії Франці дозволена швидкість 130 км/год, тільки проїхав табличку "Spain" - тобто віртуальний кордон з Іспанією - вже 110... Не по-людськи...
Фури йдуть у першій та другій смугах одночасно (в США можуть йти тільки в першій смузі).

Проявився вже чисто американський підхід: проїзд швидкісними трасами Франції в бік Іспанії з незрозумілих причин коштував на 10€ дорожче, ніж по тій самій (!) трасі в зворотньому напрямку…
«Нє порядок!»

В Барселоні була велика кількість людей, навіть на пляжі. Але було дуже прохолодно і сильний вітер…
Здивувала помітна відмінність в якості приготування іспанського блюда "Паелья": найгірша виявилася в ресторації в порту, найкраща та найсмачніша - в самому центрі. Не по-людськи, порушують стандарти фірмового блюда.

Здивували "барселонські безхатченки":
- лавки на вулиці;
- над лавками намети; там спали безхатченки.
- намети зранку склали в акуратні пакети та в рюкзаки.
- майже вишукані (!) чоловічі костюми і майже відпрасовані сорочки.
- дуже охайний вигляд.
Це викликало подив і повагу. Але якось не по-людськи...

Є що змінювати в способі життя...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:36

Еміграція, заробітчанство...

News from France

Ніколи не очікував, що в мене буде "Déjà vu": святкування дня міжнародної солідарності трудящих "1 Травня".
У Франції це прямо святе свято.
Його дуже чекали наші українці - це державне свято та вихідний день.
Скажу вам точно: наші люди у Франції - живуть зовсім НЕ жирно. Доволі скромно.
Активно працюють за досить малі гроші.
Правда, ці малі грошів забезпечують досить пристойне існування.
Справа в тому, що "гримасою капіталізму" (як раніше говорили пропагандисти з екранів ТБ) є фактичне вирішення проблеми харчування людини: харчі досить дешеві.

І тому навіть один вихідний день - то велика нагорода.

Як завжди, головними витратами є оренда житла, як правило чую цифру в 400...450 євро на місяць.
Плюс комунальні витрати. Тут найдорожчою є електрична енергія.
Багатьом видали так зване "Соціальне житло" - але за його оренду теж треба платити.
Чув що комусь якісь організації видали і безкоштовне житло - але подробиць не знаю.

Правда, якщо не претендуєте на Париж, а на інші міста - часто маленькі - то отримаєте прямо апартаменти в палацах - площею по 200 кв. м. Це все - власність муніципалітетів. А ця власність часто розташована у старовинних палацах або замках. Ще й зрозуміло - в центрі міст.

Позавчора мені показували таке житло: шикарна велика квартира з вікнами від підлоги до стелі на першому поверсі. Другий поверх - звичайні вікна.
Дворівнева.
Камін... будинок побудови 17-го сторіччя після реконструкції. Виділити цю квартиру свої дочці дуже просила мера міста наша українка із сльозами на очах: у її дочки є власна 3-и річна дочка. Виділили!

Вже 3 місяця НЕ платить і як видно не збирається.
Мерія спрямувала їй офіційний лист з проханням почати платити. Відповідь станом на 1 травня не отримали.
Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.
Мабуть, начиталася "української екзотики".
Там же як: то 86-и річний професор одного львського виша НІБИ-ТО мацає за "здєсь" студенток...
То на режисера київського театру написали заяви відразу 700 (сімсот, Карл!) студенток про НІБИ-ТО домагання...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:52

  akurt написав:Фури йдуть у першій та другій смугах одночасно (в США можуть йти тільки в першій смузі).

Только в Калифорнии, до и то не везде. На многополосных интерстейтах часто выделены для фур 2 полосы. На пятерке есть место, где фурам можно идти только в третьей (по нашему методу нумерации справа). Все определяется знаками.
В других штатах фуры ездят по всем полосам, и часто между ними почти не видно легковых.
Калифорния - это вообще ад для перевозчиков.
Сибарит
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