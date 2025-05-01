Еміграція, заробітчанство...

Ну якщо панове активно шукають недоліки у "дурноголових" (за Старицьким) американців, то і їм є що змінювати - принаймні в Європі.
Завершилася дводенна подорож делегації наших українців, які прилетіли у Францію із США, в Барселону (Іспанія). Дорога зайняла замість запланованих Google maps 5 годин всі 6 - на в"їзді та на виїзді із Барселони - суттєві корки. Але вони були викликані НЕ тим, що стався збій в електричній мережі: наслідків вони вже не побачили: система стійка та все швидко було відновлено.
Що вони помітили, що їм НЕ сподобалося і що вони хотіли б змінити:
- в США на Highway водій зайняв смугу 2, або смугу 3, або смугу 4, або смугу 5 - і так і їде. Смуги НЕ міняє.
Тут же європейці весь час мігрують: то перша, то друга, то третя, то ліворуч, то праворуч.
Непахане поле для змін їх життя…
Неправильно живуть.
Не по-людські.
Крім того: на территорії Франці дозволена швидкість 130 км/год, тільки проїхав табличку "Spain" - тобто віртуальний кордон з Іспанією - вже 110... Не по-людськи...
Фури йдуть у першій та другій смугах одночасно (в США можуть йти тільки в першій смузі).
Проявився вже чисто американський підхід: проїзд швидкісними трасами Франції в бік Іспанії з незрозумілих причин коштував на 10€ дорожче, ніж по тій самій (!) трасі в зворотньому напрямку…
«Нє порядок!»
В Барселоні була велика кількість людей, навіть на пляжі. Але було дуже прохолодно і сильний вітер…
Здивувала помітна відмінність в якості приготування іспанського блюда "Паелья": найгірша виявилася в ресторації в порту, найкраща та найсмачніша - в самому центрі. Не по-людськи, порушують стандарти фірмового блюда.
Здивували "барселонські безхатченки":
- лавки на вулиці;
- над лавками намети; там спали безхатченки.
- намети зранку склали в акуратні пакети та в рюкзаки.
- майже вишукані (!) чоловічі костюми і майже відпрасовані сорочки.
- дуже охайний вигляд.
Це викликало подив і повагу. Але якось не по-людськи...
Є що змінювати в способі життя...