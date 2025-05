Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2765276627672768 Додано: Чет 01 тра, 2025 09:11 Дюрі-бачі написав: Мені ніколи не зрозуміти як жити в системі джентльменів, де все базується на довірі... Мені ніколи не зрозуміти як жити в системі джентльменів, де все базується на довірі...

Ну якщо панове активно шукають недоліки у "дурноголових" (за Старицьким) американців, то і їм є що змінювати - принаймні в Європі.



Завершилася дводенна подорож делегації наших українців, які прилетіли у Францію із США, в Барселону (Іспанія). Дорога зайняла замість запланованих Google maps 5 годин всі 6 - на в"їзді та на виїзді із Барселони - суттєві корки. Але вони були викликані НЕ тим, що стався збій в електричній мережі: наслідків вони вже не побачили: система стійка та все швидко було відновлено.



Що вони помітили, що їм НЕ сподобалося і що вони хотіли б змінити:

- в США на Highway водій зайняв смугу 2, або смугу 3, або смугу 4, або смугу 5 - і так і їде. Смуги НЕ міняє.

Тут же європейці весь час мігрують: то перша, то друга, то третя, то ліворуч, то праворуч.



Непахане поле для змін їх життя…

Неправильно живуть.

Не по-людські.

Крім того: на территорії Франці дозволена швидкість 130 км/год, тільки проїхав табличку "Spain" - тобто віртуальний кордон з Іспанією - вже 110... Не по-людськи...

Фури йдуть у першій та другій смугах одночасно (в США можуть йти тільки в першій смузі).



Проявився вже чисто американський підхід: проїзд швидкісними трасами Франції в бік Іспанії з незрозумілих причин коштував на 10€ дорожче, ніж по тій самій (!) трасі в зворотньому напрямку…

«Нє порядок!»



В Барселоні була велика кількість людей, навіть на пляжі. Але було дуже прохолодно і сильний вітер…

Здивувала помітна відмінність в якості приготування іспанського блюда "Паелья": найгірша виявилася в ресторації в порту, найкраща та найсмачніша - в самому центрі. Не по-людськи, порушують стандарти фірмового блюда.



Здивували "барселонські безхатченки":

- лавки на вулиці;

- над лавками намети; там спали безхатченки.

- намети зранку склали в акуратні пакети та в рюкзаки.

- майже вишукані (!) чоловічі костюми і майже відпрасовані сорочки.

- дуже охайний вигляд.

Це викликало подив і повагу. Але якось не по-людськи...



Ну якщо панове активно шукають недоліки у "дурноголових" (за Старицьким) американців, то і їм є що змінювати - принаймні в Європі.

Завершилася дводенна подорож делегації наших українців, які прилетіли у Францію із США, в Барселону (Іспанія). Дорога зайняла замість запланованих Google maps 5 годин всі 6 - на в"їзді та на виїзді із Барселони - суттєві корки. Але вони були викликані НЕ тим, що стався збій в електричній мережі: наслідків вони вже не побачили: система стійка та все швидко було відновлено.

Що вони помітили, що їм НЕ сподобалося і що вони хотіли б змінити:

- в США на Highway водій зайняв смугу 2, або смугу 3, або смугу 4, або смугу 5 - і так і їде. Смуги НЕ міняє.

Тут же європейці весь час мігрують: то перша, то друга, то третя, то ліворуч, то праворуч.

Непахане поле для змін їх життя…

Неправильно живуть.

Не по-людські.

Крім того: на территорії Франці дозволена швидкість 130 км/год, тільки проїхав табличку "Spain" - тобто віртуальний кордон з Іспанією - вже 110... Не по-людськи...

Фури йдуть у першій та другій смугах одночасно (в США можуть йти тільки в першій смузі).

Проявився вже чисто американський підхід: проїзд швидкісними трасами Франції в бік Іспанії з незрозумілих причин коштував на 10€ дорожче, ніж по тій самій (!) трасі в зворотньому напрямку…

«Нє порядок!»

В Барселоні була велика кількість людей, навіть на пляжі. Але було дуже прохолодно і сильний вітер…

Здивувала помітна відмінність в якості приготування іспанського блюда "Паелья": найгірша виявилася в ресторації в порту, найкраща та найсмачніша - в самому центрі. Не по-людськи, порушують стандарти фірмового блюда.

Здивували "барселонські безхатченки":

- лавки на вулиці;

- над лавками намети; там спали безхатченки.

- намети зранку склали в акуратні пакети та в рюкзаки.

- майже вишукані (!) чоловічі костюми і майже відпрасовані сорочки.

- дуже охайний вигляд.

Це викликало подив і повагу. Але якось не по-людськи...

Є що змінювати в способі життя...

akurt

Додано: Чет 01 тра, 2025 09:36 Еміграція, заробітчанство...

News from France

Ніколи не очікував, що в мене буде "Déjà vu": святкування дня міжнародної солідарності трудящих "1 Травня".



News from France



Ніколи не очікував, що в мене буде "Déjà vu": святкування дня міжнародної солідарності трудящих "1 Травня".

У Франції це прямо святе свято.

Його дуже чекали наші українці - це державне свято та вихідний день.

Скажу вам точно: наші люди у Франції - живуть зовсім НЕ жирно. Доволі скромно.

Активно працюють за досить малі гроші.

Правда, ці малі грошів забезпечують досить пристойне існування.

Справа в тому, що "гримасою капіталізму" (як раніше говорили пропагандисти з екранів ТБ) є фактичне вирішення проблеми харчування людини: харчі досить дешеві.



І тому навіть один вихідний день - то велика нагорода.



Як завжди, головними витратами є оренда житла, як правило чую цифру в 400...450 євро на місяць.

Плюс комунальні витрати. Тут найдорожчою є електрична енергія.

Багатьом видали так зване "Соціальне житло" - але за його оренду теж треба платити.

Чув що комусь якісь організації видали і безкоштовне житло - але подробиць не знаю.



Правда, якщо не претендуєте на Париж, а на інші міста - часто маленькі - то отримаєте прямо апартаменти в палацах - площею по 200 кв. м. Це все - власність муніципалітетів. А ця власність часто розташована у старовинних палацах або замках. Ще й зрозуміло - в центрі міст.



Позавчора мені показували таке житло: шикарна велика квартира з вікнами від підлоги до стелі на першому поверсі. Другий поверх - звичайні вікна.

Дворівнева.

Камін... будинок побудови 17-го сторіччя після реконструкції. Виділити цю квартиру свої дочці дуже просила мера міста наша українка із сльозами на очах: у її дочки є власна 3-и річна дочка. Виділили!



Вже 3 місяця НЕ платить і як видно не збирається.

Мерія спрямувала їй офіційний лист з проханням почати платити. Відповідь станом на 1 травня не отримали.

Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.

Мабуть, начиталася "української екзотики".

Там же як: то 86-и річний професор одного львського виша НІБИ-ТО мацає за "здєсь" студенток...

То на режисера київського театру написали заяви відразу 700 (сімсот, Карл!) студенток про НІБИ-ТО домагання... akurt

Повідомлень: 10821 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3946 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 10:52 akurt написав: Фури йдуть у першій та другій смугах одночасно (в США можуть йти тільки в першій смузі). Фури йдуть у першій та другій смугах одночасно (в США можуть йти тільки в першій смузі).

Только в Калифорнии, до и то не везде. На многополосных интерстейтах часто выделены для фур 2 полосы. На пятерке есть место, где фурам можно идти только в третьей (по нашему методу нумерации справа). Все определяется знаками.

В других штатах фуры ездят по всем полосам, и часто между ними почти не видно легковых.

Калифорния - это вообще ад для перевозчиков. Только в Калифорнии, до и то не везде. На многополосных интерстейтах часто выделены для фур 2 полосы. На пятерке есть место, где фурам можно идти только в третьей (по нашему методу нумерации справа). Все определяется знаками.В других штатах фуры ездят по всем полосам, и часто между ними почти не видно легковых.Калифорния - это вообще ад для перевозчиков. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8135 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6426 раз. Подякували: 21503 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 12:18 akurt написав: - в США на Highway водій зайняв смугу 2, або смугу 3, або смугу 4, або смугу 5 - і так і їде. Смуги НЕ міняє.

Тут же європейці весь час мігрують: то перша, то друга, то третя, то ліворуч, то праворуч.

- в США на Highway водій зайняв смугу 2, або смугу 3, або смугу 4, або смугу 5 - і так і їде. Смуги НЕ міняє.Тут же європейці весь час мігрують: то перша, то друга, то третя, то ліворуч, то праворуч.

Ага, дивився такі відео з США, де усі їдуть по автостраді з приблизно однаковою швидкістю, займаючи усі смуги. А потім хтось намагається їхати швидше і починаються шашки на швидкостях за 100 км/год, які відомо чим закінчуються.

Додано: Чет 01 тра, 2025 12:22 akurt написав: Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.

Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.

Потім буде "в Європі відбирають дітей в українських матерів"

Gastarbaiter

Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.

Потім буде "в Європі відбирають дітей в українських матерів" Потім буде "в Європі відбирають дітей в українських матерів" Gastarbaiter Повідомлень: 3632 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 18:08 akurt написав: Еміграція, заробітчанство...



News from France



Вже 3 місяця НЕ платить і як видно не збирається.

Мерія спрямувала їй офіційний лист з проханням почати платити. Відповідь станом на 1 травня не отримали.

Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.

News from FranceВже 3 місяця НЕ платить і як видно не збирається.Мерія спрямувала їй офіційний лист з проханням почати платити. Відповідь станом на 1 травня не отримали.Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.



У Німеччині залишати малу дитину насамоті не можна, це серйозне порушення. Як і коли діти не відвідують просто так школу. Це будуть дуже серйозні наслідки для батьків.

А несплата за оренду це достатньо поширена практика.

Додано: Чет 01 тра, 2025 19:28 Дюрі-бачі написав: Мені ніколи не зрозуміти як жити в системі джентльменів, де все базується на довірі... Мені ніколи не зрозуміти як жити в системі джентльменів, де все базується на довірі...

Эта система идет вразнос, когда в ней появляются русские, "наши украинци" и прочие с территории бссср.

Но это часть картины.

Есть тостаточно приличная часть американцев, которые к джентельменам не относится.

Тут, конечно, важно окружение и уровень "джентельменства" окружения этих американцев.

Не надо идеализировать.

Кто-то сопрет чужую посылку, но другой до этого не опустится.

Но это совсем не значит, что этот другой не нажухает страховую компанию или пользуясь инсайдом откажется "заработать" на сток маркете пару миллионов. И то и то - преступление.

Но посмотрите что творит нынешний лидер со своим окружением.

А самый удачливый инвестор последних десятилетий кто? Баффет?

Не а! Ненси Пелоси со своим мужем. Саупадение? Не думаю.

rjkz



Эта система идет вразнос, когда в ней появляются русские, "наши украинци" и прочие с территории бссср.

Но это часть картины.

Есть тостаточно приличная часть американцев, которые к джентельменам не относится.

Тут, конечно, важно окружение и уровень "джентельменства" окружения этих американцев.

Не надо идеализировать.

Кто-то сопрет чужую посылку, но другой до этого не опустится.

Но это совсем не значит, что этот другой не нажухает страховую компанию или пользуясь инсайдом откажется "заработать" на сток маркете пару миллионов. И то и то - преступление.

Но посмотрите что творит нынешний лидер со своим окружением.

А самый удачливый инвестор последних десятилетий кто? Баффет?

Не а! Ненси Пелоси со своим мужем. Саупадение? Не думаю. Эта система идет вразнос, когда в ней появляются русские, "наши украинци" и прочие с территории бссср.Но это часть картины.Есть тостаточно приличная часть американцев, которые к джентельменам не относится.Тут, конечно, важно окружение и уровень "джентельменства" окружения этих американцев.Не надо идеализировать.Кто-то сопрет чужую посылку, но другой до этого не опустится.Но это совсем не значит, что этот другой не нажухает страховую компанию или пользуясь инсайдом откажется "заработать" на сток маркете пару миллионов. И то и то - преступление.Но посмотрите что творит нынешний лидер со своим окружением.А самый удачливый инвестор последних десятилетий кто? Баффет?Не а! Ненси Пелоси со своим мужем. Саупадение? Не думаю. rjkz

Повідомлень: 17286 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 19:37 xaos_3 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство...



News from France



Вже 3 місяця НЕ платить і як видно не збирається.

Мерія спрямувала їй офіційний лист з проханням почати платити. Відповідь станом на 1 травня не отримали.

Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.

News from FranceВже 3 місяця НЕ платить і як видно не збирається.Мерія спрямувала їй офіційний лист з проханням почати платити. Відповідь станом на 1 травня не отримали.Пані немає коли відповідати: закриває в тій квартирі дочку 3-х років та десь линдає цілими ночами.



У Німеччині залишати малу дитину насамоті не можна, це серйозне порушення. Як і коли діти не відвідують просто так школу. Це будуть дуже серйозні наслідки для батьків.

А несплата за оренду це достатньо поширена практика.

Знайомий придбав 5 квартирний будинок і почав здавати усім, хто бажав, думаючи, що якщо здати якнайшвидше житло не буде простаювати, профіт не буде втрачатися. У Німеччині це край як недалекоглядно! В реальності, одна співвітчизниця із дитиною через 3 міс перестала платити, мотивуючи, що втратила роботу. Хоча, можливо, спеціально так зробила. Я пропонував знайомому, щоб він дав роботу цій жінці за доглядом за будинком, прибирання та ін. Він не захотів, сказав, що все з неї стягне через суд. На мою думку, це було необачно. Через близько 3 міс суд виніс рішення на користь знайомого але дав ще 1 міс жінці з дитиною на виселення та сплату заборгованості упродовж 12 міс (оскільки була безробітною і з дитиною). Після чого, через той місяць, жінка виїхала у невідомому напрямі. А знайомому залишився досвід та збитки від здачі у оренду та найму адвоката, які вже ніхто не відшкодує. У Німеччині залишати малу дитину насамоті не можна, це серйозне порушення. Як і коли діти не відвідують просто так школу. Це будуть дуже серйозні наслідки для батьків.А несплата за оренду це достатньо поширена практика.Знайомий придбав 5 квартирний будинок і почав здавати усім, хто бажав, думаючи, що якщо здати якнайшвидше житло не буде простаювати, профіт не буде втрачатися. У Німеччині це край як недалекоглядно! В реальності, одна співвітчизниця із дитиною через 3 міс перестала платити, мотивуючи, що втратила роботу. Хоча, можливо, спеціально так зробила. Я пропонував знайомому, щоб він дав роботу цій жінці за доглядом за будинком, прибирання та ін. Він не захотів, сказав, що все з неї стягне через суд. На мою думку, це було необачно. Через близько 3 міс суд виніс рішення на користь знайомого але дав ще 1 міс жінці з дитиною на виселення та сплату заборгованості упродовж 12 міс (оскільки була безробітною і з дитиною). Після чого, через той місяць, жінка виїхала у невідомому напрямі. А знайомому залишився досвід та збитки від здачі у оренду та найму адвоката, які вже ніхто не відшкодує.



Разговаривал с риелтором, он сказал, что для лендлорда в НЙС выселить через суд неплатящего теннанта - это около 30-40 куе убытков и почти с год времени. И не факт что суд выселит, а не расплачется и постановит, что пусть тот дальще живет и начнет платить когда появится возможность.

Фактически, если у теннанта нет ни копейки за душой, то ему можно только испортить кредитный рейтинг. А если он у него итак испорченный, то ему совсем терять нечего. И никто никогда с него эти убытки не сдерет. Разговаривал с риелтором, он сказал, что для лендлорда в НЙС выселить через суд неплатящего теннанта - это около 30-40 куе убытков и почти с год времени. И не факт что суд выселит, а не расплачется и постановит, что пусть тот дальще живет и начнет платить когда появится возможность.Фактически, если у теннанта нет ни копейки за душой, то ему можно только испортить кредитный рейтинг. А если он у него итак испорченный, то ему совсем терять нечего. И никто никогда с него эти убытки не сдерет. rjkz

Повідомлень: 17286 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 22:51 Еміграція, заробітчанство



News from France (USA).



У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.

Цікавий вислів:

- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.

Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.



Ось така різниця, панове…

Можете їх виховувати далі. akurt

