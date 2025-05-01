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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2766276727682769
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:59

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from France (USA).

У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.
Цікавий вислів:
- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.
Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.

Ось така різниця, панове…
Можете їх виховувати далі.

У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.
Gastarbaiter
 
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