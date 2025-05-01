akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from France (USA).
У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.
Цікавий вислів:
- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.
Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.
Ось така різниця, панове…
Можете їх виховувати далі.
У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.