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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:59
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from France (USA).
У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.
Цікавий вислів:
- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.
Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.
Ось така різниця, панове…
Можете їх виховувати далі.
У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 03:06
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from France (USA).
У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.
Цікавий вислів:
- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.
Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.
Ось така різниця, панове…
Можете їх виховувати далі.
У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.
По разному бывает.
Знакомую когда-то уволили - даже не дали подойти к рабочему столу забрать вещи.
Боялись, по ее словам, что что-то сделает с компом.
Даже сменную обувь оставила.
Когда уволили знакомого из МС - пришло письмо по имейлу. Но еще полгода шли выплаты.
Очень зависит от того кто и за что увольняет.
Где-то могут что-то недоплатить (кроме зп), где-то так уволят, что и работать не надо.
Знакомый пошел на пробу работать басбоем в американский ресторан. Тогда был ковид и столики были на улице. В НЙ летом адская жара. И он на третий день потерял сознание от жары. Сказал что больше выходить не будет. Ничего от них не ожидал совсем. НО по почте пришел чек с более чем достаточной суммой. Ресторан американский.
Другой работал у "наших украинцев". Что-то там не пошло и его уволили. Так как отработал не долго, то на анимплоймент податься не смог. Что-то ему недоплатили помимо зарплаты - какие-то возмещения расходов.
Еще один работал в грузинском ресторане, я уже как-то писал, из 5 дней заплатили только за 3. При том, что платили минималку. Это его первая работа была в США.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 06:44
rjkz написав:
Сказал что больше выходить не будет. Ничего от них не ожидал совсем. НО по почте пришел чек с более чем достаточной суммой. Ресторан американский.
Я, конечно, очень-очень сторонний наблюдатель, но у меня сложилось устойчивое ощущение, что большинство мифов о жизни в Америке возникли на основе образа жизни "советской" диаспоры, который очень сильно отличается от американского. Кажется, там удалось построить локальные очаги дикого капитализма.
Это образ жизни очень активных людей, которые решились в зрелом возрасте начать жизнь сначала, многие из которых изо всех сил стараются наверстать то, что пропустили. Отсюда жёсткий стиль бизнеса и неуёмное рвение в работе. Насколько я могу судить, начиная со второго поколения, большинство американцев живёт значительно расслабленной. И они даже могут себе позволить быть не столь меркантильными.
Не раз встречался с мнением наших иммигрантов о том, что американцы ленивые бездельники.
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