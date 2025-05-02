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У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники. Цікавий вислів: - Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві. Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.
Ось така різниця, панове… Можете їх виховувати далі.
У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.
У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники. Цікавий вислів: - Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві. Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.
Ось така різниця, панове… Можете їх виховувати далі.
У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.
По разному бывает. Знакомую когда-то уволили - даже не дали подойти к рабочему столу забрать вещи. Боялись, по ее словам, что что-то сделает с компом. Даже сменную обувь оставила. Когда уволили знакомого из МС - пришло письмо по имейлу. Но еще полгода шли выплаты. Очень зависит от того кто и за что увольняет. Где-то могут что-то недоплатить (кроме зп), где-то так уволят, что и работать не надо. Знакомый пошел на пробу работать басбоем в американский ресторан. Тогда был ковид и столики были на улице. В НЙ летом адская жара. И он на третий день потерял сознание от жары. Сказал что больше выходить не будет. Ничего от них не ожидал совсем. НО по почте пришел чек с более чем достаточной суммой. Ресторан американский. Другой работал у "наших украинцев". Что-то там не пошло и его уволили. Так как отработал не долго, то на анимплоймент податься не смог. Что-то ему недоплатили помимо зарплаты - какие-то возмещения расходов. Еще один работал в грузинском ресторане, я уже как-то писал, из 5 дней заплатили только за 3. При том, что платили минималку. Это его первая работа была в США.
rjkz написав:Сказал что больше выходить не будет. Ничего от них не ожидал совсем. НО по почте пришел чек с более чем достаточной суммой. Ресторан американский.
Я, конечно, очень-очень сторонний наблюдатель, но у меня сложилось устойчивое ощущение, что большинство мифов о жизни в Америке возникли на основе образа жизни "советской" диаспоры, который очень сильно отличается от американского. Кажется, там удалось построить локальные очаги дикого капитализма. Это образ жизни очень активных людей, которые решились в зрелом возрасте начать жизнь сначала, многие из которых изо всех сил стараются наверстать то, что пропустили. Отсюда жёсткий стиль бизнеса и неуёмное рвение в работе. Насколько я могу судить, начиная со второго поколения, большинство американцев живёт значительно расслабленной. И они даже могут себе позволить быть не столь меркантильными. Не раз встречался с мнением наших иммигрантов о том, что американцы ленивые бездельники.
Правильна думка у пана «Сибарит». Всі ті, з ким спілкуюся я, реально «пашут как папы Карло». І що цікаво: все получається. Вчора був цікавий диспут.
Теза 1. Якщо ти працюєш над собою, над своєю кваліфікацією та своїми знаннями - то маєш пристойну зарплатню. Вчора підтвердили цифри, які я тут озвучував і які викликали просто судоми у деяких ніби-то ІТ-ників: зарплатня в рік 500 000$. Ця зарплатня складається з двох частин: 250 000$ на рік «живими грошима»; 250 000$ на рік акціями підприємства, на якому працюєш. Звісно, якщо в тебе немає зазначеного в першому рядку після слів «Теза 1», то маєш те, що маєш: 20$ на годину і таких годин максимум 6 на місяць.
Теза 2. В розмові я сказав слова свого племінника - він ІТ-ник, мешкає в одній з країн ЄС. Він все шукав собі хату в ЄС та прийшов до висновку, що середня ціна хати по Європі - 300 000€. Мешканець США несподівано мені сказав, що то дорого. - Як же дорого? У Вас там мінімальна вартість на півночі Каліфорнії 500 000$, а якщо взяти Силіконову долину, то всі 1 500 000$, а на узбережжі Тихого океану вже 2 500 000$. - Не треба рівняти ці регіони з усіма США. На узбережжі Тихого океану або в San Jose купують дороге житло працівники IT-сфери, які отримують карколомну зарплатню і їм треба мати можливість як витрачати мішки грошей, так і мати можливість швидко дістатися до місця роботи, щоби поповнити ті мішки. Візьмемо інші варіанти: на другому місці за розвитком індустрії та ВВП є штат Техас. Ось прямо при вас відкриваю сайт Zillow - набираю місто Austin, ставлю фільтр «нове» - вуаля - купа варіантів нових «під ключ» будинків ціною орієнтовно в 350 000$. А якщо поставити міста на півночі США наприклад місто Iowa city - вуаля - нове готове під ключ - вже 250 000$.
Я подивився: і правда. Якщо врахувати, що це все купують в кредит на 30 років - то копійки. Головним є слова, записані після слів «Теза 1».
P.S. Ну а якщо в словах «Теза 1» ще і «правильний варіант» з третьою буквою - то взагалі супер (Примітка: це я так подумав, таких слів не було вчора сказано під час розмови).