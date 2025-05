Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2766276727682769 Додано: П'ят 02 тра, 2025 01:59 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from France (USA).



У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.

Цікавий вислів:

- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.

Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.



Ось така різниця, панове…

У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.



News from France (USA).



У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.

Цікавий вислів:

- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.

Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.



Ось така різниця, панове…

У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати. У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.



По разному бывает.

Знакомую когда-то уволили - даже не дали подойти к рабочему столу забрать вещи.

Боялись, по ее словам, что что-то сделает с компом.

Даже сменную обувь оставила.

Когда уволили знакомого из МС - пришло письмо по имейлу. Но еще полгода шли выплаты.

Очень зависит от того кто и за что увольняет.

Где-то могут что-то недоплатить (кроме зп), где-то так уволят, что и работать не надо.

Знакомый пошел на пробу работать басбоем в американский ресторан. Тогда был ковид и столики были на улице. В НЙ летом адская жара. И он на третий день потерял сознание от жары. Сказал что больше выходить не будет. Ничего от них не ожидал совсем. НО по почте пришел чек с более чем достаточной суммой. Ресторан американский.

Другой работал у "наших украинцев". Что-то там не пошло и его уволили. Так как отработал не долго, то на анимплоймент податься не смог. Что-то ему недоплатили помимо зарплаты - какие-то возмещения расходов.

rjkz

Повідомлень: 17293 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз.

Я, конечно, очень-очень сторонний наблюдатель, но у меня сложилось устойчивое ощущение, что большинство мифов о жизни в Америке возникли на основе образа жизни "советской" диаспоры, который очень сильно отличается от американского. Кажется, там удалось построить локальные очаги дикого капитализма.

Это образ жизни очень активных людей, которые решились в зрелом возрасте начать жизнь сначала, многие из которых изо всех сил стараются наверстать то, что пропустили. Отсюда жёсткий стиль бизнеса и неуёмное рвение в работе. Насколько я могу судить, начиная со второго поколения, большинство американцев живёт значительно расслабленной. И они даже могут себе позволить быть не столь меркантильными.

Я, конечно, очень-очень сторонний наблюдатель, но у меня сложилось устойчивое ощущение, что большинство мифов о жизни в Америке возникли на основе образа жизни "советской" диаспоры, который очень сильно отличается от американского. Кажется, там удалось построить локальные очаги дикого капитализма.

Это образ жизни очень активных людей, которые решились в зрелом возрасте начать жизнь сначала, многие из которых изо всех сил стараются наверстать то, что пропустили. Отсюда жёсткий стиль бизнеса и неуёмное рвение в работе. Насколько я могу судить, начиная со второго поколения, большинство американцев живёт значительно расслабленной. И они даже могут себе позволить быть не столь меркантильными.

Не раз встречался с мнением наших иммигрантов о том, что американцы ленивые бездельники.

Сибарит

Форумчанин року

Повідомлень: 8141 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6426 раз. Подякували: 21503 раз.



Стаття на тему “втеча в Європу скасовується...”

У тексті є рядок “... через рік-півтора Україна буде найбезпечнішим місцем на континетні.” 😳🙀😱



хіба що в аргентини ...?



Австралія заблизько до китаїв, і молоко в ній дороге.... 😒



https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... =Australia

Bobua

Повідомлень: 2612 З нами з: 24.08.10 Подякував: 117 раз. Подякували: 173 раз.

Правильна думка у пана «Сибарит».

Всі ті, з ким спілкуюся я, реально «пашут как папы Карло».

І що цікаво: все получається.

Вчора був цікавий диспут.



Теза 1. Якщо ти працюєш над собою, над своєю кваліфікацією та своїми знаннями - то маєш пристойну зарплатню. Вчора підтвердили цифри, які я тут озвучував і які викликали просто судоми у деяких ніби-то ІТ-ників: зарплатня в рік 500 000$.

Ця зарплатня складається з двох частин:

250 000$ на рік «живими грошима»;

250 000$ на рік акціями підприємства, на якому працюєш.

Звісно, якщо в тебе немає зазначеного в першому рядку після слів «Теза 1», то маєш те, що маєш: 20$ на годину і таких годин максимум 6 на місяць.



Теза 2. В розмові я сказав слова свого племінника - він ІТ-ник, мешкає в одній з країн ЄС. Він все шукав собі хату в ЄС та прийшов до висновку, що середня ціна хати по Європі - 300 000€.

Мешканець США несподівано мені сказав, що то дорого.

- Як же дорого? У Вас там мінімальна вартість на півночі Каліфорнії 500 000$, а якщо взяти Силіконову долину, то всі 1 500 000$, а на узбережжі Тихого океану вже 2 500 000$.

- Не треба рівняти ці регіони з усіма США. На узбережжі Тихого океану або в San Jose купують дороге житло працівники IT-сфери, які отримують карколомну зарплатню і їм треба мати можливість як витрачати мішки грошей, так і мати можливість швидко дістатися до місця роботи, щоби поповнити ті мішки.

Візьмемо інші варіанти: на другому місці за розвитком індустрії та ВВП є штат Техас.

Ось прямо при вас відкриваю сайт Zillow - набираю місто Austin, ставлю фільтр «нове» - вуаля - купа варіантів нових «під ключ» будинків ціною орієнтовно в 350 000$.

А якщо поставити міста на півночі США наприклад місто Iowa city - вуаля - нове готове під ключ - вже 250 000$.



Я подивився: і правда.

Якщо врахувати, що це все купують в кредит на 30 років - то копійки.

Головним є слова, записані після слів «Теза 1».



P.S. Ну а якщо в словах «Теза 1» ще і «правильний варіант» з третьою буквою - то взагалі супер (Примітка: це я так подумав, таких слів не було вчора сказано під час розмови).

akurt

Повідомлень: 10822 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3946 раз. Подякували: 1402 раз.

Стоит отметить, что Остин сейчас стремительно растет, в основном, за счёт беженцев из Калифорнии, которым там дорого. Да и расположен он в климатически привлекательной части Техаса. Искать лень, но думаю, что где-нибудь в Amarillo можно поселиться значительно дешевле.

Сибарит

Форумчанин року

Повідомлень: 8141 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6426 раз. Подякували: 21503 раз.

Не багато працював з американцями, але склалось враження, що всі вони фальшиві актори, для яких вдавати бурну діяльність і щастя значно важливіше ніж результат.

Дюрі-бачі

Повідомлень: 5347 З нами з: 29.07.22 Подякував: 848 раз. Подякували: 622 раз.

Повідомлень: 5347 З нами з: 29.07.22 Подякував: 848 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:26 rjkz написав: По разному бывает.

Знакомую когда-то уволили - даже не дали подойти к рабочему столу забрать вещи.

Боялись, по ее словам, что что-то сделает с компом.

Даже сменную обувь оставила.

Когда уволили знакомого из МС - пришло письмо по имейлу. Но еще полгода шли выплаты.

Очень зависит от того кто и за что увольняет.

Понятно, что могут быть индивидуальные условия контракта, профсоюзы и т.п. Но в целом по законодательству какие обязательства у работника и работодателя друг перед другом? Как там показывают в фильмах: босс кричит герою "Ты уволен!", герой кричит в ответ "Я сам увольняюсь!", разворачивается и уходит.

В Европе тоже могут не дать даже вещи из офиса забрать (условно), но положенный месяц-два-три оплатят. Понятно, что могут быть индивидуальные условия контракта, профсоюзы и т.п. Но в целом по законодательству какие обязательства у работника и работодателя друг перед другом? Как там показывают в фильмах: босс кричит герою "Ты уволен!", герой кричит в ответ "Я сам увольняюсь!", разворачивается и уходит.В Европе тоже могут не дать даже вещи из офиса забрать (условно), но положенный месяц-два-три оплатят. Gastarbaiter Повідомлень: 3634 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:41 Gastarbaiter написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from France (USA).



У нас «звана вечеря» з українцями, які прибули із США у Францію. ІТ-ники.

Цікавий вислів:

- Якщо пишеш в он-лайн режимі якесь термінове запитання працівнику, який перебуває у відпустці, то отримуєш відповідь через хвилину або дві.

Але якщо пишеш запитання працівнику, який є європейцем, то відповідь отримуєш не менше, ніж через місяць.



Ось така різниця, панове…

У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати. У США якщо тебе звільняють, то на вихід з речами через хвилину або дві. Якщо тебе звільняють у Європі, тоді ще місяць-два-три будеш отримувати з/п. Ну і про відпустку теж варто пригадати.



Та ж схема звільнення "бо не пройшов випробувальний період" в Німеччині теж досить популярна, зважаючи, що випробувальний може бути півроку. Причому може бути ніяких негативних фідбеків - просто спочатку все добре, потім ставлять перед фактом

Faceless

Модератор

