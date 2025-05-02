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#<1 ... 2767276827692770 Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:52 Faceless написав: Та ж схема звільнення "бо не пройшов випробувальний період" в Німеччині теж досить популярна, зважаючи, що випробувальний може бути півроку. Причому може бути ніяких негативних фідбеків - просто спочатку все добре, потім ставлять перед фактом Та ж схема звільнення "бо не пройшов випробувальний період" в Німеччині теж досить популярна, зважаючи, що випробувальний може бути півроку. Причому може бути ніяких негативних фідбеків - просто спочатку все добре, потім ставлять перед фактом

Так, однозначно. Роботодавець, під час випробувального терміну (до 6 міс), може хоч у першу, хоч у останню хвилину даного терміну звільнити робітника без пояснень. Але у даному випадку це працює у дві сторони.

Наприклад, ситуація.

Працівник, підписавши контракт, може отримати реально кращу пропозицію від іншого роботодавця. І щоб не скандалити, не вигадувати "тєми" має право лише переступивши поріг поточної роботи, на 01 хвилині робочого часу, йти прямісінько до шефа і сказати - до побачення (це я спрощую, звісно, краще рекомендованим листом). І після, як правило, 2 тижнів т.з. відпрацювання, спокійно, легально йти на нову, більш кращу роботу. Але із досвіду скажу, що якщо так відбувається поточний роботодавець, скоріше, не буде тримати 2 тижні, а одразу скаже, щоб йшов. Воно й логічно: яка користь від такого робітника, який буде формально ходити на роботу 2 тижні. Так, однозначно. Роботодавець, під час випробувального терміну (до 6 міс), може хоч у першу, хоч у останню хвилину даного терміну звільнити робітника без пояснень. Але у даному випадку це працює у дві сторони.Наприклад, ситуація.Працівник, підписавши контракт, може отримати реально кращу пропозицію від іншого роботодавця. І щоб не скандалити, не вигадувати "тєми" має право лише переступивши поріг поточної роботи, на 01 хвилині робочого часу, йти прямісінько до шефа і сказати - до побачення (це я спрощую, звісно, краще рекомендованим листом). І після, як правило, 2 тижнів т.з. відпрацювання, спокійно, легально йти на нову, більш кращу роботу. Але із досвіду скажу, що якщо так відбувається поточний роботодавець, скоріше, не буде тримати 2 тижні, а одразу скаже, щоб йшов. Воно й логічно: яка користь від такого робітника, який буде формально ходити на роботу 2 тижні. xaos_3 Повідомлень: 16 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2767276827692770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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