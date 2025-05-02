Так, однозначно. Роботодавець, під час випробувального терміну (до 6 міс), може хоч у першу, хоч у останню хвилину даного терміну звільнити робітника без пояснень. Але у даному випадку це працює у дві сторони.
Наприклад, ситуація.
Працівник, підписавши контракт, може отримати реально кращу пропозицію від іншого роботодавця. І щоб не скандалити, не вигадувати "тєми" має право лише переступивши поріг поточної роботи, на 01 хвилині робочого часу, йти прямісінько до шефа і сказати - до побачення (це я спрощую, звісно, краще рекомендованим листом). І після, як правило, 2 тижнів т.з. відпрацювання, спокійно, легально йти на нову, більш кращу роботу. Але із досвіду скажу, що якщо так відбувається поточний роботодавець, скоріше, не буде тримати 2 тижні, а одразу скаже, щоб йшов. Воно й логічно: яка користь від такого робітника, який буде формально ходити на роботу 2 тижні.