|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:52
Faceless написав:
Та ж схема звільнення "бо не пройшов випробувальний період" в Німеччині теж досить популярна, зважаючи, що випробувальний може бути півроку. Причому може бути ніяких негативних фідбеків - просто спочатку все добре, потім ставлять перед фактом
Так, однозначно. Роботодавець, під час випробувального терміну (до 6 міс), може хоч у першу, хоч у останню хвилину даного терміну звільнити робітника без пояснень. Але у даному випадку це працює у дві сторони.
Наприклад, ситуація.
Працівник, підписавши контракт, може отримати реально кращу пропозицію від іншого роботодавця. І щоб не скандалити, не вигадувати "тєми" має право лише переступивши поріг поточної роботи, на 01 хвилині робочого часу, йти прямісінько до шефа і сказати - до побачення (це я спрощую, звісно, краще рекомендованим листом). І після, як правило, 2 тижнів т.з. відпрацювання, спокійно, легально йти на нову, більш кращу роботу. Але із досвіду скажу, що якщо так відбувається поточний роботодавець, скоріше, не буде тримати 2 тижні, а одразу скаже, щоб йшов. Воно й логічно: яка користь від такого робітника, який буде формально ходити на роботу 2 тижні.
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:29
Дюрі-бачі написав:
Не багато працював з американцями, але склалось враження, що всі вони фальшиві актори, для яких вдавати бурну діяльність і щастя значно важливіше ніж результат.
Ці рядки мені нагадали зміст гумористичного оповідання одного дуже відомого письменника «Про жінок».
Там на двох з половиною сторінках наведене наукове точне і безперечне доведення того, що немає в світі більшої та жахливої істоти, ніж жінка.
Доводиться автором фактами.
І тільки в останньому рядку - вже посередині третьоі сторінки - записано приблизно так:
«Єдине, за що можна вибачити цих потвор - це те, що вони випускають на світ Божий таких умілих красенів, як чоловіки».
Якщо адаптувати, то вийде так:
«Ми цих бездарів та ледарів американців терпимо тільки того, що дають таким вдалим працьовитим розумникам, як ми, крім Айфонів та Макбуків, ще і сотні мільярдів доларів!»
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10823
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3946 раз.
- Подякували: 1402 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|