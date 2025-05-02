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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:52
Faceless написав:
Та ж схема звільнення "бо не пройшов випробувальний період" в Німеччині теж досить популярна, зважаючи, що випробувальний може бути півроку. Причому може бути ніяких негативних фідбеків - просто спочатку все добре, потім ставлять перед фактом
Так, однозначно. Роботодавець, під час випробувального терміну (до 6 міс), може хоч у першу, хоч у останню хвилину даного терміну звільнити робітника без пояснень. Але у даному випадку це працює у дві сторони.
Наприклад, ситуація.
Працівник, підписавши контракт, може отримати реально кращу пропозицію від іншого роботодавця. І щоб не скандалити, не вигадувати "тєми" має право лише переступивши поріг поточної роботи, на 01 хвилині робочого часу, йти прямісінько до шефа і сказати - до побачення (це я спрощую, звісно, краще рекомендованим листом). І після, як правило, 2 тижнів т.з. відпрацювання, спокійно, легально йти на нову, більш кращу роботу. Але із досвіду скажу, що якщо так відбувається поточний роботодавець, скоріше, не буде тримати 2 тижні, а одразу скаже, щоб йшов. Воно й логічно: яка користь від такого робітника, який буде формально ходити на роботу 2 тижні.
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xaos_3
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:29
Дюрі-бачі написав:
Не багато працював з американцями, але склалось враження, що всі вони фальшиві актори, для яких вдавати бурну діяльність і щастя значно важливіше ніж результат.
Ці рядки мені нагадали зміст гумористичного оповідання одного дуже відомого письменника «Про жінок».
Там на двох з половиною сторінках наведене наукове точне і безперечне доведення того, що немає в світі більшої та жахливої істоти, ніж жінка.
Доводиться автором фактами.
І тільки в останньому рядку - вже посередині третьоі сторінки - записано приблизно так:
«Єдине, за що можна вибачити цих потвор - це те, що вони випускають на світ Божий таких умілих красенів, як чоловіки».
Якщо адаптувати, то вийде так:
«Ми цих бездарів та ледарів американців терпимо тільки того, що дають таким вдалим працьовитим розумникам, як ми, крім Айфонів та Макбуків, ще і сотні мільярдів доларів!»
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akurt
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:25
xaos_3 написав:
ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути.
Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.akurt
Не знаю як в інших сферах, а комп'ютерні науку в США на 90+% тягнуть азіатські аспіранти під керівництвом єврейських професорів
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:02
Сибарит написав: akurt написав:
Ось прямо при вас відкриваю сайт Zillow - набираю місто Austin, ставлю фільтр «нове» - вуаля - купа варіантів нових «під ключ» будинків ціною орієнтовно в 350 000$.
Стоит отметить, что Остин сейчас стремительно растет, в основном, за счёт беженцев из Калифорнии, которым там дорого. Да и расположен он в климатически привлекательной части Техаса. Искать лень, но думаю, что где-нибудь в Amarillo можно поселиться значительно дешевле.
до войны на ветке тусил чувак(ник забыл, вроде из Днепра был) который иммигрировал в Остин, ему был близок дух реднеков(ну типа 6л V8 пикап и т.д.)
так что "каждому свое"...
Я вам больше скажу, в США можно купить дом ГОРАЗДО дешевле чем 350к, если локация не интересует в принципе)
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