Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2767276827692770 Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:52 Faceless написав: Та ж схема звільнення "бо не пройшов випробувальний період" в Німеччині теж досить популярна, зважаючи, що випробувальний може бути півроку. Причому може бути ніяких негативних фідбеків - просто спочатку все добре, потім ставлять перед фактом Та ж схема звільнення "бо не пройшов випробувальний період" в Німеччині теж досить популярна, зважаючи, що випробувальний може бути півроку. Причому може бути ніяких негативних фідбеків - просто спочатку все добре, потім ставлять перед фактом

Так, однозначно. Роботодавець, під час випробувального терміну (до 6 міс), може хоч у першу, хоч у останню хвилину даного терміну звільнити робітника без пояснень. Але у даному випадку це працює у дві сторони.

Наприклад, ситуація.

Працівник, підписавши контракт, може отримати реально кращу пропозицію від іншого роботодавця. І щоб не скандалити, не вигадувати "тєми" має право лише переступивши поріг поточної роботи, на 01 хвилині робочого часу, йти прямісінько до шефа і сказати - до побачення (це я спрощую, звісно, краще рекомендованим листом). І після, як правило, 2 тижнів т.з. відпрацювання, спокійно, легально йти на нову, більш кращу роботу. Але із досвіду скажу, що якщо так відбувається поточний роботодавець, скоріше, не буде тримати 2 тижні, а одразу скаже, щоб йшов. Воно й логічно: яка користь від такого робітника, який буде формально ходити на роботу 2 тижні. Так, однозначно. Роботодавець, під час випробувального терміну (до 6 міс), може хоч у першу, хоч у останню хвилину даного терміну звільнити робітника без пояснень. Але у даному випадку це працює у дві сторони.Наприклад, ситуація.Працівник, підписавши контракт, може отримати реально кращу пропозицію від іншого роботодавця. І щоб не скандалити, не вигадувати "тєми" має право лише переступивши поріг поточної роботи, на 01 хвилині робочого часу, йти прямісінько до шефа і сказати - до побачення (це я спрощую, звісно, краще рекомендованим листом). І після, як правило, 2 тижнів т.з. відпрацювання, спокійно, легально йти на нову, більш кращу роботу. Але із досвіду скажу, що якщо так відбувається поточний роботодавець, скоріше, не буде тримати 2 тижні, а одразу скаже, щоб йшов. Воно й логічно: яка користь від такого робітника, який буде формально ходити на роботу 2 тижні. xaos_3 Повідомлень: 16 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:29 Дюрі-бачі написав: Не багато працював з американцями, але склалось враження, що всі вони фальшиві актори, для яких вдавати бурну діяльність і щастя значно важливіше ніж результат. Не багато працював з американцями, але склалось враження, що всі вони фальшиві актори, для яких вдавати бурну діяльність і щастя значно важливіше ніж результат.

Ці рядки мені нагадали зміст гумористичного оповідання одного дуже відомого письменника «Про жінок».

Там на двох з половиною сторінках наведене наукове точне і безперечне доведення того, що немає в світі більшої та жахливої істоти, ніж жінка.

Доводиться автором фактами.

І тільки в останньому рядку - вже посередині третьоі сторінки - записано приблизно так:

«Єдине, за що можна вибачити цих потвор - це те, що вони випускають на світ Божий таких умілих красенів, як чоловіки».

Якщо адаптувати, то вийде так:

«Ми цих бездарів та ледарів американців терпимо тільки того, що дають таким вдалим працьовитим розумникам, як ми, крім Айфонів та Макбуків, ще і сотні мільярдів доларів!» Ці рядки мені нагадали зміст гумористичного оповідання одного дуже відомого письменника «Про жінок».Там на двох з половиною сторінках наведене наукове точне і безперечне доведення того, що немає в світі більшої та жахливої істоти, ніж жінка.Доводиться автором фактами.І тільки в останньому рядку - вже посередині третьоі сторінки - записано приблизно так:«Єдине, за що можна вибачити цих потвор - це те, що вони випускають на світ Божий таких умілих красенів, як чоловіки».Якщо адаптувати, то вийде так:«Ми цих бездарів та ледарів американців терпимо тільки того, що дають таким вдалим працьовитим розумникам, як ми, крім Айфонів та Макбуків, ще і сотні мільярдів доларів!» akurt

Повідомлень: 10825 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3946 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:25 Re: Еміграція, заробітчанство xaos_3 написав: ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути. ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути.

Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.



akurt Не знаю як в інших сферах, а комп'ютерні науку в США на 90+% тягнуть азіатські аспіранти під керівництвом єврейських професорів Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.Не знаю як в інших сферах, а комп'ютерні науку в США на 90+% тягнуть азіатські аспіранти під керівництвом єврейських професорів Дюрі-бачі

Повідомлень: 5348 З нами з: 29.07.22 Подякував: 848 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:02 Сибарит написав: akurt написав: Ось прямо при вас відкриваю сайт Zillow - набираю місто Austin, ставлю фільтр «нове» - вуаля - купа варіантів нових «під ключ» будинків ціною орієнтовно в 350 000$.

Ось прямо при вас відкриваю сайт Zillow - набираю місто Austin, ставлю фільтр «нове» - вуаля - купа варіантів нових «під ключ» будинків ціною орієнтовно в 350 000$.

Стоит отметить, что Остин сейчас стремительно растет, в основном, за счёт беженцев из Калифорнии, которым там дорого. Да и расположен он в климатически привлекательной части Техаса. Искать лень, но думаю, что где-нибудь в Amarillo можно поселиться значительно дешевле. Стоит отметить, что Остин сейчас стремительно растет, в основном, за счёт беженцев из Калифорнии, которым там дорого. Да и расположен он в климатически привлекательной части Техаса. Искать лень, но думаю, что где-нибудь в Amarillo можно поселиться значительно дешевле.

до войны на ветке тусил чувак(ник забыл, вроде из Днепра был) который иммигрировал в Остин, ему был близок дух реднеков(ну типа 6л V8 пикап и т.д.)

так что "каждому свое"...

Я вам больше скажу, в США можно купить дом ГОРАЗДО дешевле чем 350к, если локация не интересует в принципе) до войны на ветке тусил чувак(ник забыл, вроде из Днепра был) который иммигрировал в Остин, ему был близок дух реднеков(ну типа 6л V8 пикап и т.д.)так что "каждому свое"...Я вам больше скажу, в США можно купить дом ГОРАЗДО дешевле чем 350к, если локация не интересует в принципе) Прохожий Повідомлень: 14059 З нами з: 05.06.13 Подякував: 925 раз. Подякували: 1452 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:42 Дюрі-бачі написав: akurt Не знаю як в інших сферах, а комп'ютерні науку в США на 90+% тягнуть азіатські аспіранти під керівництвом єврейських професорів Не знаю як в інших сферах, а комп'ютерні науку в США на 90+% тягнуть азіатські аспіранти під керівництвом єврейських професорів

Тільки за одне це варто розформувати всі університети США.

Єдине, що стримує: якщо взяти УРСР у складі СРСР, то всю компʼютерну (і не тільки) науку тягнули на 90% аспіранти-переводняки невідомих націй під керівництвом єврейських професорів.

Далі була помилка: вчасно не розформували, бо наукою керував дідусь, якого на початку 60-х років призначив керувати Микита Сергійовичем Хрущов.

Потім сталася негаразда: Микиту Сергійовича відправили на пенсію і нікому було звільнити з тієї посади дідуся, якому прийшлося керувати ще майже 100 років.

Поки під керівництвом його заступників не розікрали все майно Науково-дослідних інститутів, а будівлі приватизували. Тільки за одне це варто розформувати всі університети США.Єдине, що стримує: якщо взяти УРСР у складі СРСР, то всю компʼютерну (і не тільки) науку тягнули на 90% аспіранти-переводняки невідомих націй під керівництвом єврейських професорів.Далі була помилка: вчасно не розформували, бо наукою керував дідусь, якого на початку 60-х років призначив керувати Микита Сергійовичем Хрущов.Потім сталася негаразда: Микиту Сергійовича відправили на пенсію і нікому було звільнити з тієї посади дідуся, якому прийшлося керувати ще майже 100 років.Поки під керівництвом його заступників не розікрали все майно Науково-дослідних інститутів, а будівлі приватизували. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 тра, 2025 20:45, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10825 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3946 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:45 akurt написав: Дюрі-бачі написав: Не багато працював з американцями, але склалось враження, що всі вони фальшиві актори, для яких вдавати бурну діяльність і щастя значно важливіше ніж результат. Не багато працював з американцями, але склалось враження, що всі вони фальшиві актори, для яких вдавати бурну діяльність і щастя значно важливіше ніж результат.

Ці рядки мені нагадали зміст гумористичного оповідання одного дуже відомого письменника «Про жінок».

Там на двох з половиною сторінках наведене наукове точне і безперечне доведення того, що немає в світі більшої та жахливої істоти, ніж жінка.

Доводиться автором фактами.

І тільки в останньому рядку - вже посередині третьоі сторінки - записано приблизно так:

«Єдине, за що можна вибачити цих потвор - це те, що вони випускають на світ Божий таких умілих красенів, як чоловіки».

Якщо адаптувати, то вийде так:

«Ми цих бездарів та ледарів американців терпимо тільки того, що дають таким вдалим працьовитим розумникам, як ми, крім Айфонів та Макбуків, ще і сотні мільярдів доларів!» Ці рядки мені нагадали зміст гумористичного оповідання одного дуже відомого письменника «Про жінок».Там на двох з половиною сторінках наведене наукове точне і безперечне доведення того, що немає в світі більшої та жахливої істоти, ніж жінка.Доводиться автором фактами.І тільки в останньому рядку - вже посередині третьоі сторінки - записано приблизно так:«Єдине, за що можна вибачити цих потвор - це те, що вони випускають на світ Божий таких умілих красенів, як чоловіки».Якщо адаптувати, то вийде так:«Ми цих бездарів та ледарів американців терпимо тільки того, що дають таким вдалим працьовитим розумникам, як ми, крім Айфонів та Макбуків, ще і сотні мільярдів доларів!»

автор Ніцше?

автор Ніцше? flyman

Повідомлень: 39422 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:47 Я навів переказ останньої фрази з оповідання «О женщинах» - написав А.П.Чехов.

Рекомендую.

Здається том 5 Повного зібрання творів в 30-ти томах. В мене таке є ще із студентських часів.

Там самі цікаві останні 12 томів - це записники письменника, за якими можна прослідкувати, як формувалися ідеї та думки. Цікаві фрази, почуті від людей [на форумах]. akurt

Повідомлень: 10825 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3946 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:58 Сибарит написав: rjkz написав: Сказал что больше выходить не будет. Ничего от них не ожидал совсем. НО по почте пришел чек с более чем достаточной суммой. Ресторан американский. Сказал что больше выходить не будет. Ничего от них не ожидал совсем. НО по почте пришел чек с более чем достаточной суммой. Ресторан американский.

Я, конечно, очень-очень сторонний наблюдатель, но у меня сложилось устойчивое ощущение, что большинство мифов о жизни в Америке возникли на основе образа жизни "советской" диаспоры, который очень сильно отличается от американского. Кажется, там удалось построить локальные очаги дикого капитализма.

Это образ жизни очень активных людей, которые решились в зрелом возрасте начать жизнь сначала, многие из которых изо всех сил стараются наверстать то, что пропустили. Отсюда жёсткий стиль бизнеса и неуёмное рвение в работе. Насколько я могу судить, начиная со второго поколения, большинство американцев живёт значительно расслабленной. И они даже могут себе позволить быть не столь меркантильными.

Не раз встречался с мнением наших иммигрантов о том, что американцы ленивые бездельники. Я, конечно, очень-очень сторонний наблюдатель, но у меня сложилось устойчивое ощущение, что большинство мифов о жизни в Америке возникли на основе образа жизни "советской" диаспоры, который очень сильно отличается от американского. Кажется, там удалось построить локальные очаги дикого капитализма.Это образ жизни очень активных людей, которые решились в зрелом возрасте начать жизнь сначала, многие из которых изо всех сил стараются наверстать то, что пропустили. Отсюда жёсткий стиль бизнеса и неуёмное рвение в работе. Насколько я могу судить, начиная со второго поколения, большинство американцев живёт значительно расслабленной. И они даже могут себе позволить быть не столь меркантильными.Не раз встречался с мнением наших иммигрантов о том, что американцы ленивые бездельники.



Разные есть мнения, но тут не о стиле ведения бизнеса.

А о моральной чистоплотности и мелочности.

Многие из них уехали в бедные 90-е и то скупердяйство и мелочность привезли с собой. Равно как и стиль поведения.

У них уже давно есть финансовые достижения, но нищебродство сидит в костном мозге.

Если они будут уверены, что можно что-то (хоть копейку) урвать и им за это ничего не будет - сделают это.

Воруют с работы все что плохо лежит - это я своими глазами видел.

Оно может им нафиг не надо, но несут как будто с голоду умирают.

Даже лампочки выкручивают и туалетную бумагу воруют. Разные есть мнения, но тут не о стиле ведения бизнеса.А о моральной чистоплотности и мелочности.Многие из них уехали в бедные 90-е и то скупердяйство и мелочность привезли с собой. Равно как и стиль поведения.У них уже давно есть финансовые достижения, но нищебродство сидит в костном мозге.Если они будут уверены, что можно что-то (хоть копейку) урвать и им за это ничего не будет - сделают это.Воруют с работы все что плохо лежит - это я своими глазами видел.Оно может им нафиг не надо, но несут как будто с голоду умирают.Даже лампочки выкручивают и туалетную бумагу воруют. rjkz

Повідомлень: 17295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:10 Прохожий написав: Сибарит написав: akurt написав: Ось прямо при вас відкриваю сайт Zillow - набираю місто Austin, ставлю фільтр «нове» - вуаля - купа варіантів нових «під ключ» будинків ціною орієнтовно в 350 000$.

Ось прямо при вас відкриваю сайт Zillow - набираю місто Austin, ставлю фільтр «нове» - вуаля - купа варіантів нових «під ключ» будинків ціною орієнтовно в 350 000$.

Стоит отметить, что Остин сейчас стремительно растет, в основном, за счёт беженцев из Калифорнии, которым там дорого. Да и расположен он в климатически привлекательной части Техаса. Искать лень, но думаю, что где-нибудь в Amarillo можно поселиться значительно дешевле. Стоит отметить, что Остин сейчас стремительно растет, в основном, за счёт беженцев из Калифорнии, которым там дорого. Да и расположен он в климатически привлекательной части Техаса. Искать лень, но думаю, что где-нибудь в Amarillo можно поселиться значительно дешевле.

до войны на ветке тусил чувак(ник забыл, вроде из Днепра был) который иммигрировал в Остин, ему был близок дух реднеков(ну типа 6л V8 пикап и т.д.)

так что "каждому свое"...

Я вам больше скажу, в США можно купить дом ГОРАЗДО дешевле чем 350к, если локация не интересует в принципе) до войны на ветке тусил чувак(ник забыл, вроде из Днепра был) который иммигрировал в Остин, ему был близок дух реднеков(ну типа 6л V8 пикап и т.д.)так что "каждому свое"...Я вам больше скажу, в США можно купить дом ГОРАЗДО дешевле чем 350к, если локация не интересует в принципе)



Был такой Понаехал (он?).

Если пожертвовать локацией...в часе с небольшим езды от НЙ по хайвею на юг НДЖ есть городки с домами в примерно 200К.

Это не самая печальная локация. Школы средненькие, публика приличная, но в основном пенсы.

Работы там нет, а до НЙ на работу добираться далековато.

Есть еще городок Рингвуд на север от НЙ в НДж, это для нижнего среднего класса. Не путать с Риджвудом, это - для верхнего среднего класса.

Там отличнейшие школы, природа, час добираться до Манхеттена.

Как-то смотрели на Трулии очень симпатичный дом за 375 К, он долго не продавался, продался кажется ближе к 350К.

Народ там едет на машине до электрички, паркуется и дальше на ШРТ (ТМ) едет в Манхеттен. Был такой Понаехал (он?).Если пожертвовать локацией...в часе с небольшим езды от НЙ по хайвею на юг НДЖ есть городки с домами в примерно 200К.Это не самая печальная локация. Школы средненькие, публика приличная, но в основном пенсы.Работы там нет, а до НЙ на работу добираться далековато.Есть еще городок Рингвуд на север от НЙ в НДж, это для нижнего среднего класса. Не путать с Риджвудом, это - для верхнего среднего класса.Там отличнейшие школы, природа, час добираться до Манхеттена.Как-то смотрели на Трулии очень симпатичный дом за 375 К, он долго не продавался, продался кажется ближе к 350К.Народ там едет на машине до электрички, паркуется и дальше на ШРТ (ТМ) едет в Манхеттен. rjkz

Повідомлень: 17295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5400 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2767276827692770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостейМодератори: Faceless