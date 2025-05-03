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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2768276927702771
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  xaos_3 написав:ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути.

Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.


Дуже гарні умови контракту у вашого кума
xaos_3
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 20:52

  akurt написав:Я навів переказ останньої фрази з оповідання «О женщинах» - написав А.П.Чехов.
Рекомендую.
Здається том 5 Повного зібрання творів в 30-ти томах. В мене таке є ще із студентських часів.
Там самі цікаві останні 12 томів - це записники письменника, за якими можна прослідкувати, як формувалися ідеї та думки. Цікаві фрази, почуті від людей [на форумах].

о це?
flyman
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  #<1 ... 2768276927702771
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