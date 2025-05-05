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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 тра, 2025 16:30
Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав:
ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути.
Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.
Дуже гарні умови контракту у вашого кума
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:46
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Скільки коштує життя у країнах Європи
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:24
Дивлячись що розуміти під словами «життя».
В квітні минулого року я їздив на зустріч з українською діаспорою в самих лояльних за цінами штатах: Північна Кароліна та Південна Кароліна.
Сиділи всі разом рахували.
Як не рахувати, але виходить так, що родина з двох людей без дітей повинна мати (повинна витрачати) не менше ніж 4 500$ на місяць.
З тієї суми:
- оренда житла або сплата за іпотеку приблизно 1 500$.
- медичне страхування мінімум 1 500$.
- найменші витрати це харчування: орієнтовно 500…1000$.
- все інше то авто, комуналка, мобільний звʼязок, пальне для авто, страховка авто, інше.
Тобто прийшли до висновку, що:
- або треба НЕ працювати і витрачати з накопиченого щомісяця 4 500$;
- або треба десь працювати так, щоби отримувати чистими на рік не менше ніж (4500-1500)*12=36 000$ (на рік). Тут я вирахував ціну медичного страхування, бо його буде забезпечуаати роботодавець.
Ідемо далі: вчора об 11:00 відлетів літак на Лондон, а пізніше - на США - це додому полетіла українська делегація, яку я супроводжував у Франції.
В авто робили підрахунки для нашої людини, яка десь через 3 тижня переїде жити та працювати в штат на півночі США неподалік від Чикаго.
Орієнтуються на зарплатню в 68 000$ на рік.
Після оподаткування будуть мати на руки 56 000$.
Самі високі витрати: оренда житла 1300*12=15 600$ на рік.
Диспут був навколо витрат на харчі. Я називав орієнтир в 500…1000$.
Але мої респонденти наполягали на витратах для новоприбулих в той штат не менше ніж в 2 000$ на місяць.
Самі живуть на північ від San Francisco і звикли їсти не те, щоби багато, а скажімо так, щось особливе (з мʼяса їдять тільки рибу, чоловік дуже рідко - яловичину).
Коротше рахували і так, і сяк (стидно признатися але ми рахували чужі гроші, наче знаючи наперед, яке буде питання вище).
Виходило в залишку щомісяця орієнтовно 900$.
Так це чи ні - буде відомо не раніше 3 серпня - через 3 місяця після переїзду.
Свої витрати я точно зараз сказати не можу: я мешкаю у Франції і весь час здасться, що повинен витрачати значно менше, але не виходить.
Скажу тільки, що харчі НЕ Є основним рядком в таблиці витрат. Пальне також не є тягарем: при ціні в 1,67€ за літр чистого А95 (без спирту) авто бере 6,5 літра на 100 км.
Гадаю, що я можливо вкладаюся в цифру 1 500€ на місяць. Але не факт. Вже сьогодні витратив 120€.
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