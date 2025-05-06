RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2768276927702771
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  xaos_3 написав:ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути.

Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.


Дуже гарні умови контракту у вашого кума
xaos_3
 
Повідомлень: 18
З нами з: 11.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує життя у країнах Європи
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4948
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1111 раз.
Подякували: 2042 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 15:24

Цікаве актуальне питання - у нас на гілці є люди, які реально мешкають в Іспанії, Німеччині, Румунії, Польщі та в інших країнах. Було би цікаво.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10827
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3946 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Зрозуміло, що дані, наведені у пості про вартість проживання є дуже орієнтовними.
Наприклад, у Німеччині найвагоміша стаття видатків - орендна плата. У орендну плату, як правило, вже включені всі комунальні платежі, за винятком ел енергії. Достатньо часто вже включено інтернет. Попередню квартиру знімали у райцентрі з населенням зараз 55-57 тис., у 80-х удвічі більше. Оренда за 62 кв м у самому центрі 530 євро. Що здивувало, різниці у ціни оренди між центром та віддаленими районами майже не було, тобто вона становила 40-60 євро за аналогічну квартиру.
По харчам - все індивідуально, але родина з 2 осіб, спокійно 400-450 євро на міс.
Громад. транспорт. Маючи Deutschlandticket за 59 євро можна користуватися у великих містах гром транспортом, а також по всій Німеччині регіональними потягами.
Мед страховка є державною (відсоток від зарплати), приватною (від 450 євро). При високій зарплаті вигідніше переходити на приватну, але це мало хто робить (із спостережень), оскільки переходити можна, як правило, 1 раз. Особисто наша родина двічі стикалася із німецькою системою охорони здоров'я - апокаліптичні сценарії, про які я читав, не справдилися. Можливо, нам просто повезло, хоч до сих пір не маємо сімейного лікаря. Абсолютно всі питання можна вирішувати й без нього.
xaos_3
 
Повідомлень: 18
З нами з: 11.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:34

xaos_3
Кум каже, що основні видатки - це послуги, які надають люди: різні гуртки/репетитор/няні для дітей, манікюр/зачіска кумі і т.д. Найняти якусь кухарку/гувернантку чи водія - це взагалі за межею розумного.
Також нереально дороге лікування, особливо коли не хочеш щоб лікар "виписав парацетамол і чекати поки саме пройде".
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 29.07.22
Подякував: 849 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2768276927702771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.