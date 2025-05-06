Додано: Вів 06 тра, 2025 12:29

Зрозуміло, що дані, наведені у пості про вартість проживання є дуже орієнтовними.

Наприклад, у Німеччині найвагоміша стаття видатків - орендна плата. У орендну плату, як правило, вже включені всі комунальні платежі, за винятком ел енергії. Достатньо часто вже включено інтернет. Попередню квартиру знімали у райцентрі з населенням зараз 55-57 тис., у 80-х удвічі більше. Оренда за 62 кв м у самому центрі 530 євро. Що здивувало, різниці у ціни оренди між центром та віддаленими районами майже не було, тобто вона становила 40-60 євро за аналогічну квартиру.

По харчам - все індивідуально, але родина з 2 осіб, спокійно 400-450 євро на міс.

Громад. транспорт. Маючи Deutschlandticket за 59 євро можна користуватися у великих містах гром транспортом, а також по всій Німеччині регіональними потягами.

Мед страховка є державною (відсоток від зарплати), приватною (від 450 євро). При високій зарплаті вигідніше переходити на приватну, але це мало хто робить (із спостережень), оскільки переходити можна, як правило, 1 раз. Особисто наша родина двічі стикалася із німецькою системою охорони здоров'я - апокаліптичні сценарії, про які я читав, не справдилися. Можливо, нам просто повезло, хоч до сих пір не маємо сімейного лікаря. Абсолютно всі питання можна вирішувати й без нього.