|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 тра, 2025 16:30
Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав:
ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути.
Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.
Дуже гарні умови контракту у вашого кума
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 05 тра, 2025 10:46
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Скільки коштує життя у країнах Європи
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4948
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1111 раз.
- Подякували: 2042 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 05 тра, 2025 15:24
Цікаве актуальне питання - у нас на гілці є люди, які реально мешкають в Іспанії, Німеччині, Румунії, Польщі та в інших країнах. Було би цікаво.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10827
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3948 раз.
- Подякували: 1404 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:29
Зрозуміло, що дані, наведені у пості про вартість проживання є дуже орієнтовними.
Наприклад, у Німеччині найвагоміша стаття видатків - орендна плата. У орендну плату, як правило, вже включені всі комунальні платежі, за винятком ел енергії. Достатньо часто вже включено інтернет. Попередню квартиру знімали у райцентрі з населенням зараз 55-57 тис., у 80-х удвічі більше. Оренда за 62 кв м у самому центрі 530 євро. Що здивувало, різниці у ціни оренди між центром та віддаленими районами майже не було, тобто вона становила 40-60 євро за аналогічну квартиру.
По харчам - все індивідуально, але родина з 2 осіб, спокійно 400-450 євро на міс.
Громад. транспорт. Маючи Deutschlandticket за 59 євро можна користуватися у великих містах гром транспортом, а також по всій Німеччині регіональними потягами.
Мед страховка є державною (відсоток від зарплати), приватною (від 450 євро). При високій зарплаті вигідніше переходити на приватну, але це мало хто робить (із спостережень), оскільки переходити можна, як правило, 1 раз. Особисто наша родина двічі стикалася із німецькою системою охорони здоров'я - апокаліптичні сценарії, про які я читав, не справдилися. Можливо, нам просто повезло, хоч до сих пір не маємо сімейного лікаря. Абсолютно всі питання можна вирішувати й без нього.
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:34
xaos_3
Кум каже, що основні видатки - це послуги, які надають люди: різні гуртки/репетитор/няні для дітей, манікюр/зачіска кумі і т.д. Найняти якусь кухарку/гувернантку чи водія - це взагалі за межею розумного.
Також нереально дороге лікування, особливо коли не хочеш щоб лікар "виписав парацетамол і чекати поки саме пройде".
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 06 тра, 2025 14:01
Дюрі-бачі написав:xaos_3
Кум каже, що основні видатки - це послуги, які надають люди: різні гуртки/репетитор/няні для дітей, манікюр/зачіска кумі і т.д. Найняти якусь кухарку/гувернантку чи водія - це взагалі за межею розумного.
Також нереально дороге лікування, особливо коли не хочеш щоб лікар "виписав парацетамол і чекати поки саме пройде".
Почему нереально? Я нанял уборщицу, приходит 2 раза в месяц по 5 часов, договорились 15евро/час = 150 евро в месяц. У женщины таких как я человек 10, имеет свои 1.5к евро в месяц и всем норм.
У знакомых девочка детьми занимается - водит в школу, забирает, кружки всякие, помогает с уроками. 2к евро в месяц за 3х детей. Ну в Германии наверное будет 3к стоить так как зарплаты повыше.
Так что правильнее сказать: нереально нанять какую-то неудачницу за 10грн/час как это было в Украине. А не прям вообще нереально нанять. Люди тоже делают свою работу и хотят за это получать деньги, это нормально.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 06 тра, 2025 14:50
slonomag написав:
Я нанял уборщицу, приходит 2 раза в месяц по 5 часов, договорились 15евро/час = 150 евро в месяц. У женщины таких как я человек 10, имеет свои 1.5к евро в месяц и всем норм.
У знакомых девочка детьми занимается - водит в школу, забирает, кружки всякие, помогает с уроками. 2к евро в месяц за 3х детей. Ну в Германии наверное будет 3к
стоить так как зарплаты повыше...
+ прибирання хоча б 3 рази на тиждень і вже ЗП ІТшника закінчується.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 06 тра, 2025 15:15
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Я нанял уборщицу, приходит 2 раза в месяц по 5 часов, договорились 15евро/час = 150 евро в месяц. У женщины таких как я человек 10, имеет свои 1.5к евро в месяц и всем норм.
У знакомых девочка детьми занимается - водит в школу, забирает, кружки всякие, помогает с уроками. 2к евро в месяц за 3х детей. Ну в Германии наверное будет 3к стоить так как зарплаты повыше...
+ прибирання хоча б 3 рази на тиждень і вже ЗП ІТшника закінчується.
Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого? Чем ИТшник принципиально лучше какого-нить учителя или врача? То что в Украине был перекос по зп, это скорее все-таки баг, а не фича )
Знакомый работает пилотом, зп около 8к (грязными), тоже не может себе позволить няню и уборщицу на полную ставку, хотя как по мне его работа в разы сложнее чем у ИТ. Ну ничего, живет как-то с этим, еще не умер.
Так что такое, жаловаться что нельзя пару рабов нанять на полную ставку чуток наглость как по мне.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 06 тра, 2025 15:43
slonomag написав:
Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?
Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів". Хіба якийсь віртуозний лікар. Тому й кажу, що це нереальна стаття витрат сімейного бюджету.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 06 тра, 2025 15:47
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?
Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів".
Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3635
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 601 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|