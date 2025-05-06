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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2769277027712772>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  xaos_3 написав:ісля отримання листа про звільнення (рідше усно), як правило, дається час на завершення справ, він залежить від часу роботи на конкретній фірмі, можливо місяць-два. Конкретика зазначена у контракті і жодних місяць... може й не бути.

Запитав в кума, цікавий в нього пункт в контракті про звільнення: маю попередити за місяць до звільнення, а оплачують останній місяць роботи + ще 2 після звільнення. І ще: якщо він 3 роки після звільнення не працює на їх конкурентів, то дають бонус в розмірі 6 зарплат.


Дуже гарні умови контракту у вашого кума
xaos_3
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує життя у країнах Європи
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 15:24

Цікаве актуальне питання - у нас на гілці є люди, які реально мешкають в Іспанії, Німеччині, Румунії, Польщі та в інших країнах. Було би цікаво.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Зрозуміло, що дані, наведені у пості про вартість проживання є дуже орієнтовними.
Наприклад, у Німеччині найвагоміша стаття видатків - орендна плата. У орендну плату, як правило, вже включені всі комунальні платежі, за винятком ел енергії. Достатньо часто вже включено інтернет. Попередню квартиру знімали у райцентрі з населенням зараз 55-57 тис., у 80-х удвічі більше. Оренда за 62 кв м у самому центрі 530 євро. Що здивувало, різниці у ціни оренди між центром та віддаленими районами майже не було, тобто вона становила 40-60 євро за аналогічну квартиру.
По харчам - все індивідуально, але родина з 2 осіб, спокійно 400-450 євро на міс.
Громад. транспорт. Маючи Deutschlandticket за 59 євро можна користуватися у великих містах гром транспортом, а також по всій Німеччині регіональними потягами.
Мед страховка є державною (відсоток від зарплати), приватною (від 450 євро). При високій зарплаті вигідніше переходити на приватну, але це мало хто робить (із спостережень), оскільки переходити можна, як правило, 1 раз. Особисто наша родина двічі стикалася із німецькою системою охорони здоров'я - апокаліптичні сценарії, про які я читав, не справдилися. Можливо, нам просто повезло, хоч до сих пір не маємо сімейного лікаря. Абсолютно всі питання можна вирішувати й без нього.
xaos_3
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:34

xaos_3
Кум каже, що основні видатки - це послуги, які надають люди: різні гуртки/репетитор/няні для дітей, манікюр/зачіска кумі і т.д. Найняти якусь кухарку/гувернантку чи водія - це взагалі за межею розумного.
Також нереально дороге лікування, особливо коли не хочеш щоб лікар "виписав парацетамол і чекати поки саме пройде".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:01

  Дюрі-бачі написав:xaos_3
Кум каже, що основні видатки - це послуги, які надають люди: різні гуртки/репетитор/няні для дітей, манікюр/зачіска кумі і т.д. Найняти якусь кухарку/гувернантку чи водія - це взагалі за межею розумного.
Також нереально дороге лікування, особливо коли не хочеш щоб лікар "виписав парацетамол і чекати поки саме пройде".

Почему нереально? Я нанял уборщицу, приходит 2 раза в месяц по 5 часов, договорились 15евро/час = 150 евро в месяц. У женщины таких как я человек 10, имеет свои 1.5к евро в месяц и всем норм.
У знакомых девочка детьми занимается - водит в школу, забирает, кружки всякие, помогает с уроками. 2к евро в месяц за 3х детей. Ну в Германии наверное будет 3к стоить так как зарплаты повыше.
Так что правильнее сказать: нереально нанять какую-то неудачницу за 10грн/час как это было в Украине. А не прям вообще нереально нанять. Люди тоже делают свою работу и хотят за это получать деньги, это нормально.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав: Я нанял уборщицу, приходит 2 раза в месяц по 5 часов, договорились 15евро/час = 150 евро в месяц. У женщины таких как я человек 10, имеет свои 1.5к евро в месяц и всем норм.
У знакомых девочка детьми занимается - водит в школу, забирает, кружки всякие, помогает с уроками. 2к евро в месяц за 3х детей. Ну в Германии наверное будет 3к стоить так как зарплаты повыше...

+ прибирання хоча б 3 рази на тиждень і вже ЗП ІТшника закінчується.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:15

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав: Я нанял уборщицу, приходит 2 раза в месяц по 5 часов, договорились 15евро/час = 150 евро в месяц. У женщины таких как я человек 10, имеет свои 1.5к евро в месяц и всем норм.
У знакомых девочка детьми занимается - водит в школу, забирает, кружки всякие, помогает с уроками. 2к евро в месяц за 3х детей. Ну в Германии наверное будет 3к стоить так как зарплаты повыше...

+ прибирання хоча б 3 рази на тиждень і вже ЗП ІТшника закінчується.

Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого? Чем ИТшник принципиально лучше какого-нить учителя или врача? То что в Украине был перекос по зп, это скорее все-таки баг, а не фича )

Знакомый работает пилотом, зп около 8к (грязными), тоже не может себе позволить няню и уборщицу на полную ставку, хотя как по мне его работа в разы сложнее чем у ИТ. Ну ничего, живет как-то с этим, еще не умер.

Так что такое, жаловаться что нельзя пару рабов нанять на полную ставку чуток наглость как по мне.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?

Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів". Хіба якийсь віртуозний лікар. Тому й кажу, що це нереальна стаття витрат сімейного бюджету.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:47

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?

Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів".

Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.
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