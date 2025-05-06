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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2769277027712772
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:54

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?

Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів".

Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.

Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:59

  Hotab написав:
  Gastarbaiter написав:Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.

Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся.

Этот риск есть везде, в том числе и в Украине. Кстати в этом я вижу плюс норм зп у работников - ему нет смысла воровать у тебя телефон, если он за пару приходов может просто заработать на него. Плюс потеря репутации = минус клиенты и потенциально полная потеря работы в городе если это как у меня 10к населения и все всех знают.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:01

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?

Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів".

Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.

Можно еще на Филиппины поехать, там говорят еще гарем в придачу дают )))
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:06

slonomag


Кстати в этом я вижу плюс норм зп у работников


Я ж саме до цього підводжу.
Людину з з/п 100 дол пускати в будинок, де цінностей на десятки тисяч не варто.
Надто велика спокуса.

Саме тому в умовному «Бурунді» я не дозволяю прибирати готельний номер при моїй відсутності.
Тільки при мені.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:23

Дюрі-бачі
Не зовсім зрозуміло про лікування.
У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.
Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.
Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені.
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  #<1 ... 2769277027712772
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