Gastarbaiter написав:
Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.
Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 тра, 2025 15:54
Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся.
Додано: Вів 06 тра, 2025 15:59
Этот риск есть везде, в том числе и в Украине. Кстати в этом я вижу плюс норм зп у работников - ему нет смысла воровать у тебя телефон, если он за пару приходов может просто заработать на него. Плюс потеря репутации = минус клиенты и потенциально полная потеря работы в городе если это как у меня 10к населения и все всех знают.
Додано: Вів 06 тра, 2025 16:01
Можно еще на Филиппины поехать, там говорят еще гарем в придачу дают )))
Додано: Вів 06 тра, 2025 16:06
slonomag
Я ж саме до цього підводжу.
Людину з з/п 100 дол пускати в будинок, де цінностей на десятки тисяч не варто.
Надто велика спокуса.
Саме тому в умовному «Бурунді» я не дозволяю прибирати готельний номер при моїй відсутності.
Тільки при мені.
Додано: Вів 06 тра, 2025 16:23
Дюрі-бачі
Не зовсім зрозуміло про лікування.
У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.
Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.
Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені.
|