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#<1 ... 2769277027712772 Додано: Вів 06 тра, 2025 15:54 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого? Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?

Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів". Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів".

Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц. Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.

Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся. Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся. Hotab Повідомлень: 14994 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 15:59 Hotab написав: Gastarbaiter написав: Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц. Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.

Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся. Яка винесе весь будинок як тільки відвернувся.

Этот риск есть везде, в том числе и в Украине. Кстати в этом я вижу плюс норм зп у работников - ему нет смысла воровать у тебя телефон, если он за пару приходов может просто заработать на него. Плюс потеря репутации = минус клиенты и потенциально полная потеря работы в городе если это как у меня 10к населения и все всех знают. Этот риск есть везде, в том числе и в Украине. Кстати в этом я вижу плюс норм зп у работников - ему нет смысла воровать у тебя телефон, если он за пару приходов может просто заработать на него. Плюс потеря репутации = минус клиенты и потенциально полная потеря работы в городе если это как у меня 10к населения и все всех знают. slonomag Повідомлень: 667 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 171 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 16:01 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого? Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?

Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів". Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів".

Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц. Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.

Можно еще на Филиппины поехать, там говорят еще гарем в придачу дают ))) Можно еще на Филиппины поехать, там говорят еще гарем в придачу дают ))) slonomag Повідомлень: 667 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 171 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 16:06 slonomag





Кстати в этом я вижу плюс норм зп у работников





Я ж саме до цього підводжу.

Людину з з/п 100 дол пускати в будинок, де цінностей на десятки тисяч не варто.

Надто велика спокуса.



Саме тому в умовному «Бурунді» я не дозволяю прибирати готельний номер при моїй відсутності.

Тільки при мені. Я ж саме до цього підводжу.Людину з з/п 100 дол пускати в будинок, де цінностей на десятки тисяч не варто.Надто велика спокуса.Саме тому в умовному «Бурунді» я не дозволяю прибирати готельний номер при моїй відсутності.Тільки при мені. Hotab Повідомлень: 14994 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 16:23 Дюрі-бачі

Не зовсім зрозуміло про лікування.

У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.

Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.

Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені. xaos_3 Повідомлень: 19 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 16:27 xaos_3 написав: Дюрі-бачі

Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.

Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені. Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені.

И там не кабинетах надписи "цветы и конфеты не пью"? 😁 И там не кабинетах надписи "цветы и конфеты не пью"? 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8164 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6429 раз. Подякували: 21505 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 17:10 Re: Еміграція, заробітчанство xaos_3 написав: Не зовсім зрозуміло про лікування. Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко Дюрі-бачі

Повідомлень: 5356 З нами з: 29.07.22 Подякував: 849 раз. Подякували: 624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 17:19 Дюрі-бачі написав: А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко

Просто протоколы строже. У нашего врача для пациента, желающего получить волшебную таблетку от насморка, всегда найдется парочка БАДов с мудренными названиями, чтобы вспоминал в аптеке, где находится фен.

А у немецкого врача, если так поступить, спросят напуркуа? Просто протоколы строже. У нашего врача для пациента, желающего получить волшебную таблетку от насморка, всегда найдется парочка БАДов с мудренными названиями, чтобы вспоминал в аптеке, где находится фен.А у немецкого врача, если так поступить, спросят напуркуа? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8164 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6429 раз. Подякували: 21505 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2769277027712772 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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