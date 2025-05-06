Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.
Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.
І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))
Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))
Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись.