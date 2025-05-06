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#<1 ... 2770277127722773 Додано: Вів 06 тра, 2025 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза



Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.



Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.

І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))



Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))

Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись. Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись. BeneFuckTor Повідомлень: 332 З нами з: 21.11.19 Подякував: 252 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 20:52 Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав: Не зовсім зрозуміло про лікування. Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко

Так оно само и проходит. Ну вот как-то так получилось, что кроме как в рекламе - нет в природе противовирусных препаратов...

Поэтому да - в Европах нужно от совка отвыкать - скорую на температуру 37.5 тут вызывать не принято Так оно само и проходит. Ну вот как-то так получилось, что кроме как в рекламе - нет в природе противовирусных препаратов...Поэтому да - в Европах нужно от совка отвыкать - скорую на температуру 37.5 тут вызывать не принято _hunter Повідомлень: 9612 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 20:56 Не тебе, красава барабашов, липкими пальцами трогать «акуртовскую калифорнию».

Успагойся. Шаббат начнется в пятницу после заката солнца. Тогда липкими и помацаешь Тору. akurt

Повідомлень: 10828 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3948 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2770277127722773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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