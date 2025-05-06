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#<1 ... 2770277127722773 Додано: Вів 06 тра, 2025 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза



Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.



Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.

І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))



Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))

Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись. Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись. BeneFuckTor Повідомлень: 332 З нами з: 21.11.19 Подякував: 252 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 20:52 Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав: Не зовсім зрозуміло про лікування. Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко

Так оно само и проходит. Ну вот как-то так получилось, что кроме как в рекламе - нет в природе противовирусных препаратов...

Поэтому да - в Европах нужно от совка отвыкать - скорую на температуру 37.5 тут вызывать не принято Так оно само и проходит. Ну вот как-то так получилось, что кроме как в рекламе - нет в природе противовирусных препаратов...Поэтому да - в Европах нужно от совка отвыкать - скорую на температуру 37.5 тут вызывать не принято _hunter Повідомлень: 9614 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 20:56 Не тебе, красава барабашов, липкими пальцами трогать «акуртовскую калифорнию».

Успагойся. Шаббат начнется в пятницу после заката солнца. Тогда липкими и помацаешь Тору.

Забудь мой ник навсегда.

Я тебя никогда в жизни не видел (слава Богу), никогда никаких дел не имел (слава Богу) и на одном гектаре с такими, как ты, срххх не собирался и не собираюсь (сплюнул через левое плечо три раза).

В твоей синагоге был только на экскурсии и то лет 10 назад. Потому пейсы натри свиным салом и тихо хрюкай в флиикер-теллер. akurt

Повідомлень: 10829 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3948 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 22:52 Медицина - річ в Європі загадкова.

Треба бути здоровим.



Бельгія. Приятелька жінки сказала, що до спеціаліста попасти нереально. Тільки якщо довЕсти, що довге лікування Парацетамолом не принесло належного результату. Але треба якось примудритися довЕсти.



Франція. Приймав участь у шоу під назвою «Повна діагностика здоровʼя». Призначили візит після довгого заповнення анкети. Безкоштовно. Призначили візит через місяць на 8:00. Ні пити, ні їсти не можна за 10 годин.

Почали суворо нагадувати за три тижня, надсилали СМС та на електронну пошту суворі нагадування. Особливо за три дні до візиту і за добу до візиту. Без кінця: повідомлення, листи, СМС: готуйтеся!

Було враження, що мене готують у космос.



На 08:00 був в державному центрі здоровʼя. Звертаю увагу на останнє слово.

1. Попередній прийом у клерка; заповнення всіляких даних. Що цікаво, всі, хто приймав особливо цікавилися, чи я раптом не палю цигарки. Наче це основний чинник хвороб. (Дядько жінки ніколи не палив, а помер від раку легенів).

2. Далі направлення в кабінет фізіотерапії.

Ретельно вимірювали все підряд крім прутня:

- зріст (174);

- масу тіла (83); «жиропасу» барабашову, «ображеному» далекобійниками на Донецькому шосе в Дніпрі не читати. Його 120 кг білого тіла вже «не беруть». Хіба що @по старій памʼяті@.

- ефективність слуху (100%);

- електрокардіограма;

- взяли кров з вени (багато);

- ще щось вже не пам’ятаю: ціла купа якихось прикольних пристроїв.



Прийом у стоматолога (виявили карієс в одному зубі). Ретельно цікавилися, чи дійсно 2 рази на день чищу зуби.

Сказали, щоби НЕ сподівався на безкоштовне лікування, але можна попасти в Стоматологічний госпіталь в Тулузі - там безкоштовно. З гострим болем - без рандеву, а так треба рандеву. Але безкоштовно. Рандеву взяти на сайті госпіталя.



Після цього сказали зайти в їдальню і поснідати безкоштовно.

Викликали до терапевта.

Тут було саме цікаве.

Я - щоби не ходити «даром» - приготував назви двох хвороб, які не треба ігнорувати навіть якщо їх немає.

Перша: сказав, що я метеозалежний та за 36 годин до дощу відчуваю доволі відчутний біль в серці.

Терапевт мене ретельно послухала, роздягали, поклали на спеціальне ліжко, і резонно зауважила, що серце болить в трьох випадках:

Випадок 1: серце болить від того, що болить серце.

Випадок 2: міжреберна невралгія.

Випадок 3: проблеми із шлунком та кішківником.



В мене - так вона сказала - випадок 2. Лікування тільки одне: глибоко (!) дихати. Глибоко-глибоко.

Ага, зрозуміло, треба їхати в Піренеі до озер та водоспадів…



Про хворобу 2 вона як виявилося чула, але не спеціаліст.

Я скромно почав натякати, що прийом затягнувся і варто вже видати направлення до спеціалістів.

На що вона сказала, що це неможливо:

- Розумієте, за останній час дуже багато лікарів вийшло на пенсію і тому попасти на прийом до спеціаліста нереально.

Тому направлення ми не даємо.



Ага. Зрозуміло. «Show must go on!”

Після чого лікарка сказала, що мені зроблять комплексне щеплення, бо те, що було в дитинстві, вже застаріло. Це безкоштовно та швидко.

На прощання видала пакунок з небаченим: самому вдома в спокійній ситуації можна зробити тест на - не дай Боже - рак прямої кішки.



Я вийшов здоровим, як ніколи. Я зрозумів: хворіти не варто.

Однаково всі лікарі вже вийшли на пенсію.



Справедливості заради: через три дні поштою прийшов великий пакет, де була моя ЕКГ з розшифровкою. Ретельній розгорнутий аналіз крові (підвищений рівень холестерину, аналіз PSA - перевищення норми немає).

Ну - теж не мало…



P.S. Я реально подумав, що не даремно мої приятелі прилетіли з Канади до стоматолога та до спеціалістів в Анталії. За 7 років мого проживання не було жодного разу проблеми попасти швидко та без проблем до спеціаліста. Реально швидко без проблем - інколи прийом та лікування покриває страховка. Завжди діагнози ставили точно та ефективно і мені, і жінці (жінку рятував спеціаліст з суглобів: спочатку спеціальний дуже дорогий укол (не допомогло), а потім навіть операція (допомогло).

За 7 років миттєво попадав на прийом:

- дерматолог - 2 рази. На прийомі відразу 2 лікаря та медична сестра. Перший раз вірусне захворювання шкіри голови. Лікування теоретично не ж потрібним (віруси ж віруси), але призначили малі, бо ж запалення шкіри.

- окуліст - 1 раз повна діагностика зору - навіть робили МРТ чи КТ.

- проктолог - сміялися з діагнозів та колгоспних методів лікування львівських проктологів. Турки - молодці. Питання вирішили.

- кардіолог - 2 рази. Другий раз прийшов просто тому, що Поліс страхування закінчувався. Був вражений: віднеслися дуже серйозно, поклали у відділення «Швидкої допомоги» і все було як в американських фільмах про лікарні: купа лікарів, постійний моніторинг роботи серця, кожну годину - аналіз крові, постійно йшов моніторинг тиску та роботи сердця. Зі мною працювали три лікаря та два «медичних брати».

Чесно кажучі, я вже було втомився від того експерименту та вже хотів додому. Але весь був окутаний проводами та трубками.

Десь через 4 чи 5 годин прийшов головний кардіолог з купою результатів ЕКГ та сказав, що вони не виявили проблем та я можу йти додому.

Заплатив в касі 3000 лір - вже не пам’ятаю скільки це в доларах, але це була тільки частка повної вартості. Ціна була адекватна, здається десь 100…120$.



Ну ось після французьких лікарів прийшов до висновку, що якщо і лікуватися - то в Туреччині.

Купив квитки на кінець жовтня із Базеля в Анталію. akurt

Повідомлень: 10829 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3948 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2770277127722773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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