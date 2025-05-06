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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Вів 06 тра, 2025 20:33
Дюрі-бачі написав:
малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза
Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.
Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.
І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))
Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))
Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 20:52
Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав:
Не зовсім зрозуміло про лікування.
У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко
Так оно само и проходит. Ну вот как-то так получилось, что кроме как в рекламе - нет в природе противовирусных препаратов...
Поэтому да - в Европах нужно от совка отвыкать - скорую на температуру 37.5 тут вызывать не принято
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2
Додано: Вів 06 тра, 2025 20:56
Красаву барабашова прямо жаль…
Захотел - как всегда даром - то есть бесплатно - на эот раз - «акуртовскую калифорнию».
До этого - тоже даром или бесплатно - двухуровневую квартиру в Киеве на Оболонськой набережной… но его кинули… тоже кинули.
Судьба у него такая… некудышняя…
Это бывает… ой, как бывает…
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 06 тра, 2025 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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3
Додано: Вів 06 тра, 2025 23:28
akurt
Чесно кажучи читав/чув багато розповідей про складність потрапляння на прийом до лікаря у Німеччині. Звісно, випадки бувають різні, але досвід у мене/дружини, поки що каже протилежне. 1,5 роки назад дружина мала симптоми ковіду (+тест на ковід позитивний). Самопочуття норм, але для лікарняного на роботу, пішла у держ лікарню. Черга перед нею 3 ос., після також, казала 3-4 ос. Попередньо мед сестра у кабінеті і всіх заміряла температуру, вносила дані страховки і повідомила номер кабінету лікаря. Лікаря довелося чекати хвилин 10, лікар порадила ліки для полегшення і одразу виписала лікарняний на 7 днів.
А можна було звертатися до лікарів заг практики.
Якщо є потреба (симптоми) або направлення інших лікарів, достатньо скачати одну з декількох програм онлайн запису до лікарів. Наприклад, я користувався Doctolib - дуже зручно, одразу видно вільні дати, місцезнаходження, мови спілкування...
Наша страхова повертає певну суму грошей за різні види активностей, наприклад, купив здається від 6 міс. абонемент у спортзал - 50 євро, здав якійсь аналіз - 10 євро і т.д.
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