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#<1 ... 2771277227732774> Додано: Вів 06 тра, 2025 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза



Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.



Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.

І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))



Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))

Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись. Я мабуть озвучу, те що у Вас і в самих в голові. Хтось в сім'ї вашого кума, трішки 'заївся' і все. Так як у пана акурата чоловік племінниці.Що там прибирати 3 рази в тиждень, я поняття не маю. Маю, але тоді вийде що одна людина в сім'ї лишня.І лікарі ці, може в польщі по іншому, але зіштовхувався дуже з поганою ситуацією. Все зробили на вищому рівні, скрізь обходили, по безкоштовному НФЗ. Лікар на плантному прийомі не взяв грошей. Оці байки про парацетамол пишуть нелегали, яких не пускають до лікарні. Звичайний домашній педіатр, сидить в кабінеті кожен день, дивляться виписують все як потрібно, навіть перебільшують з антибіотиками, ось це мінус. Колики це не до лікаря, а до того хто покормив. А соплі й віруси то виписують нормальні ліки, а якщо не виписують то може і не потрібно, хто там доктор, лікар чі пацієнт))Що дорого це ж ніхто не спорить. В мене знайома, теж дружина виїхавшого айтішника каже, ні я тут не буду, я поїду в Україні покрашусь, хоча ще й сама заробляє. каже там в самого дорогого 4к гривень. Садок дорого, житло. Але і палку перегибати не скрізь потрібно. Та й взагалі історії вже на єтапі розповіді першою особою не дуже правдиві, не те що дійде вже сюди на форуми))Звичайно вина всьому, як написали, перекос в зарплатах. Люди отрмують 7к грн працюючи цілий місяць з 30ю дітьми і горой бумажок, і тут їм пропонують 3х дітей за 10к. Але що зробиш, мабуть потрібно пристосовуватись. BeneFuckTor Повідомлень: 332 З нами з: 21.11.19 Подякував: 252 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 20:52 Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав: Не зовсім зрозуміло про лікування. Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко

Так оно само и проходит. Ну вот как-то так получилось, что кроме как в рекламе - нет в природе противовирусных препаратов...

Поэтому да - в Европах нужно от совка отвыкать - скорую на температуру 37.5 тут вызывать не принято Так оно само и проходит. Ну вот как-то так получилось, что кроме как в рекламе - нет в природе противовирусных препаратов...Поэтому да - в Европах нужно от совка отвыкать - скорую на температуру 37.5 тут вызывать не принято _hunter Повідомлень: 9615 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 20:56 Красаву барабашова прямо жаль…

Захотел - как всегда даром - то есть бесплатно - на эот раз - «акуртовскую калифорнию».

До этого - тоже даром или бесплатно - двухуровневую квартиру в Киеве на Оболонськой набережной… но его кинули… тоже кинули.

Судьба у него такая… некудышняя…

Это бывает… ой, как бывает… Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 тра, 2025 23:33, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3949 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 тра, 2025 23:28 akurt

Чесно кажучи читав/чув багато розповідей про складність потрапляння на прийом до лікаря у Німеччині. Звісно, випадки бувають різні, але досвід у мене/дружини, поки що каже протилежне. 1,5 роки назад дружина мала симптоми ковіду (+тест на ковід позитивний). Самопочуття норм, але для лікарняного на роботу, пішла у держ лікарню. Черга перед нею 3 ос., після також, казала 3-4 ос. Попередньо мед сестра у кабінеті і всіх заміряла температуру, вносила дані страховки і повідомила номер кабінету лікаря. Лікаря довелося чекати хвилин 10, лікар порадила ліки для полегшення і одразу виписала лікарняний на 7 днів.

А можна було звертатися до лікарів заг практики.

Якщо є потреба (симптоми) або направлення інших лікарів, достатньо скачати одну з декількох програм онлайн запису до лікарів. Наприклад, я користувався Doctolib - дуже зручно, одразу видно вільні дати, місцезнаходження, мови спілкування...

Наша страхова повертає певну суму грошей за різні види активностей, наприклад, купив здається від 6 міс. абонемент у спортзал - 50 євро, здав якійсь аналіз - 10 євро і т.д. xaos_3 Повідомлень: 21 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 09:22 Еміграція, заробітчанство



News from USA and Romania



Буває і таке, що зарплатні ІТ-ника НЕ вистачає на прибиральницю...



Можливо, кому пригодиться трохи сумний досвід знайомих...



1. Виїхали в США на ПМЖ ще в 2014 році. У чоловіка була робота, якою він був задоволений.

2. Жінці з першого дня все НЕ сподобалоося в США. Тим більше, що в Україні мала інтелектуальну роботу, яка НЕ передбачає сплату платків, але передбачала отримання за творчу роботу досить великої зарплатні (не хабарі).

Вела в Україні досить забезпечений спосіб життя.

3. З 2014 року досить успішно - так виглядало зовні - вели хазяйнування. Чоловік зареєстрував фірму та надавав певні послуги. Цього на життя НЕ вистачало. Жінка згадала, як класно бути на "вільних хлібах", коли втомлюєшся тільки від того, що гроші треба акуратно складати у мішки та мішечки.

4. Правда таких багатіїв, як в Україні - які погоджуються навіть ділетантам, а тим більше людям, які освоїли майже творчу професію, виділяти тисячі улюблених українцями доларів, в США немає. Прийшлося переходити на "підножний корм".

5. Чим може бути "підножний корм" в США? Вище наводили приклад: прибирання двічі на тиждень. В місяць можна заробити 1500 доларів.

6. "Мы пойдем другим путём!" (с). Що ті 1500... краще ж 15 000 - і влашутвалася на роботу рієлтором.

7. Час йшов... фірма чоловіка працювала... Рієлтору в дзьобику приносили гроші клієнти...

Купили будинок...

8. Приносили-приносили та приносили-приносили... І все одно виходили "на нуль"... І так 10 років поспіль...

Фірму закрили. Будинок продали. із США виїхали...



В Румунію...



P.S. Ось яку країну я люблю - так це Румунія... Об"їздив практично всю - від півночі на кордоні з Україною до півдня на кордоні з Болгарією, відвідав практично всі печери, каньйони, водоспади та палаци, декілька разів подолав за кермом свого авто "Дорогу на Трансфагараш"...

Історію розказав тільки для того, що - можливо - комусь буде гарна порада для пошуку країни мрій...

Еміграція - пані така... Загадкова та тендітна...

Заробітчанство - пан такий, жорсткий та безкомпромісний...





P.P.S. Вище модератори задали класне питання про те, скільки коштує життя в Європі. На жаль ніхто не відгукнувся на пропозицію Модератора.

Я написав текст вище та подумав. що рішення переселитися в Румунію цілком позитивне.

Одна з тих країн Європи, де проживання є найдешевшим та найкомфортнішим.

Особливо якщо в тебе є гроші...

Один з учасників цього форуму переселився саме в Румунію та щедро ділився з нами своїми враженнями. Він моряк - зараз в поході та не має можливості часто заходити на цю гілку.

Але раніше щедро ділився своїми враженнями.

Зауважу також, що та думка, яка присутня у багатьох, що Румунія - це країна, де мешкають одні цигани - помилкова та хибна. Я досить часто буваю в Румунії- і якщо за добу зустрінеш 1 цигана або 1 циганський візок - так це вдача! akurt

Повідомлень: 10832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3949 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 09:36

https://youtu.be/ZTjD2bHjbz0?si=_2rFHLG2bQNpLT3y Чувак за 100 зл значно покращив житлові умови. Bolt Повідомлень: 3453 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 262 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 10:18 akurt написав: 2. Жінці з першого дня все НЕ сподобалоося в США. Тим більше, що в Україні мала інтелектуальну роботу, яка НЕ передбачає сплату платків, але передбачала отримання за творчу роботу досить великої зарплатні (не хабарі). 2. Жінці з першого дня все НЕ сподобалоося в США. Тим більше, що в Україні мала інтелектуальну роботу, яка НЕ передбачає сплату платків, але передбачала отриманнядосить великої зарплатні (не хабарі).

Репетитор також оподатковується, але я не знаю приватного репетитора, який сплачує податки, можливо вони є.

Румунія - це країна, де мешкають одні цигани - помилкова та хибна

Цигани проживають компактно, приклад- Тараклія, там і паркани з нержавійки, і позолота на дахах, і возики, і коні, пісець на дорозі. Репетитор також оподатковується, але я не знаю приватного репетитора, який сплачує податки, можливо вони є.Цигани проживають компактно, приклад- Тараклія, там і паркани з нержавійки, і позолота на дахах, і возики, і коні, пісець на дорозі. Water Повідомлень: 2977 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 10:25 akurt

Стратегія непогана. Я про "заробити в США, а потім переїхати жити на ці гроші в дешевшу країну". Років 5 тому ми (я ще з 2-ма колегами) також про це замислювалися. Навіть думали разом знімати трейлер задля економії на оренді. Часовий проміжок також планували 5-7років. Це якби вдалося зразу знайти роботу в айті. Просто я після повернення з Англії розумів вже, що в країнах де більше заробляєш - також і витрати будуть більші. Тож планувалося максимально економити, а вже по поверненню з заробітком за 5-7 років в США думали, що забезпечимо себе до кінця життя і будемо вже працювати напів сили.



Але ковід вніс свої корективи, хоча один з нас все ж потрапив у США на початку війни. Проте встиг одружитися в ковід, тож не знаю чи стратегія залишається тою самою, бо рідко спілкуємося. Знаю, що живе не в трейлері А роботу знайшов приблизно за півроку по спеціальності Стратегія непогана. Я про "заробити в США, а потім переїхати жити на ці гроші в дешевшу країну". Років 5 тому ми (я ще з 2-ма колегами) також про це замислювалися. Навіть думали разом знімати трейлер задля економії на оренді. Часовий проміжок також планували 5-7років. Це якби вдалося зразу знайти роботу в айті. Просто я після повернення з Англії розумів вже, що в країнах де більше заробляєш - також і витрати будуть більші. Тож планувалося максимально економити, а вже по поверненню з заробітком за 5-7 років в США думали, що забезпечимо себе до кінця життя і будемо вже працювати напів сили.Але ковід вніс свої корективи, хоча один з нас все ж потрапив у США на початку війни. Проте встиг одружитися в ковід, тож не знаю чи стратегія залишається тою самою, бо рідко спілкуємося. Знаю, що живе не в трейлеріА роботу знайшов приблизно за півроку по спеціальності The_Rebel

Повідомлень: 702 З нами з: 01.06.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 10:32 Пане Bolt - дякую за відео - подивився з цікавістю, тому що саме в ці дні у Вроцлаві мій колишній підлеглий та зараз доволі знаменитий блогер Ютюба.

Сказав, що Вроцлав - то місто його мрій.

Правда мешкає в Іспанії.



Ціна оренди у відео получається так: 1400 злотих - 370 доларів за кімнату. Це із зарплатні - як він говорить - 3 800 злотих. Ніби-то і нормально...

Щодо цін по Польщі не знаю - племінник мешкає у Варшаві але там 3-к квратира 6 000 злотих.



Жити в складчину - розповсюджена справа, серед тих, з ким спілкуюся:

- в Ірландії 4 українських хлопця орендують 2-о поверховий будинок.

- в США 4 хлопця вазяли в оренду будинок - там 4 спальні - але вселилися 4х2=8 студентів.

- в Канаді в Торонтно зараз хресник жінки орендує разом з двома хлопцями 3-к квартиру в центрі за 2 400 доларів.



Я ніколи не жив в гуртожитку - але завжди "мріяв" - мені здавалося там так завжди весело...

Прийдеш: то танці, то жують, то коллективний секс...

А мене просили сидіти та поки вони танцюють - робити для одногрупників курсові роботи... akurt

Повідомлень: 10832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3949 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 10:40 akurt написав: Пане Bolt - дякую за відео - подивився з цікавістю, тому що саме в ці дні у Вроцлаві мій колишній підлеглий та зараз доволі знаменитий блогер Ютюба.

Сказав, що Вроцлав - то місто його мрій.

Правда мешкає в Іспанії.



Ціна оренди у відео получається так: 1400 злотих - 370 доларів за кімнату. Це із зарплатні - як він говорить - 3 800 злотих. Ніби-то і нормально...

Щодо цін по Польщі не знаю - племінник мешкає у Варшаві але там 3-к квратира 6 000 злотих.



Жити в складчину - розповсюджена справа, серед тих, з ким спілкуюся:

- в Ірландії 4 українських хлопця орендують 2-о поверховий будинок.

- в США 4 хлопця вазяли в оренду будинок - там 4 спальні - але вселилися 4х2=8 студентів.

- в Канаді в Торонтно зараз хресник жінки орендує разом з двома хлопцями 3-к квартиру в центрі за 2 400 доларів.



Я ніколи не жив в гуртожитку - але завжди "мріяв" - мені здавалося там так завжди весело...

Прийдеш: то танці, то жують, то коллективний секс...

А мене просили сидіти та поки вони танцюють - робити для одногрупників курсові роботи... Пане- дякую за відео - подивився з цікавістю, тому що саме в ці дні у Вроцлаві мій колишній підлеглий та зараз доволі знаменитий блогер Ютюба.Сказав, що Вроцлав - то місто його мрій.Ціна оренди у відео получається так: 1400 злотих - 370 доларів за кімнату. Це із зарплатні - як він говорить - 3 800 злотих. Ніби-то і нормально...Щодо цін по Польщі не знаю - племінник мешкає у Варшаві але там 3-к квратира 6 000 злотих.Жити в складчину - розповсюджена справа, серед тих, з ким спілкуюся:- в Ірландії 4 українських хлопця орендують 2-о поверховий будинок.- в США 4 хлопця вазяли в оренду будинок - там 4 спальні - але вселилися 4х2=8 студентів.- в Канаді в Торонтно зараз хресник жінки орендує разом з двома хлопцями 3-к квартиру в центрі за 2 400 доларів.Я ніколи не жив в гуртожитку - але завжди "мріяв" - мені здавалося там так завжди весело...Прийдеш: то танці, то жують, то коллективний секс...А мене просили сидіти та поки вони танцюють - робити для одногрупників курсові роботи...

Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.

В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.

І нічого ніхто не вмер. Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.І нічого ніхто не вмер. Bolt Повідомлень: 3453 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 262 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2771277227732774> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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