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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 10:48
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Активно спілкуюся з подружжям наших українців, які в найближчі 3 тижня планують почати нове життя в новому для себе штаті - штат Айова.
Оскільки вони знають, що я "хондовод", звернулися за порадою щодо купівлі другої в родині з двох осіб автівки.
Першу мають: нова Tesla model 3. Куплено в кредит в минулому році - перший внесок 4 500 доларів. Загальна ціна на момент купівлі була 38 000 доларів.
На цьому авто активно зараз їздить жінка - щойно повернулися з подорожі в Yellowstone National Park.
Ех, що можна порадити дистанційно (!) про купівлю авто....
"Ох, тяжелая это работа! Из болота тянуть бегемота!!"
Авто Honda CR-V LX AWD, 139,055 mil
Теоретично - судячи за фото в оголошенні сайту в США - хороший апарат.
7500$
Пробіг за нашими стандартами нормальний: 220 000 км. Це за 14 років...
Тобто по 15 000 км в рік - стала експлуатація...
Дав поради перевірити 5 пунктів на мій розсуд та на мій досвід.
Подивився на сайті auto.ria - в Україні такі від 12 000 до 14 400 доларів...
Ну подивимося... Як друге авто в родині та ще й для північного штату в США - хороший апарат...
На і приємно, що люди до чогось прагнуть... Стараються...
Для чоловіка теоретично вже є вакансія у місцевому університеті - але зарплатня доволі низька - 120 000 доларів на рік. Активно шукає щось дистанційне - орієнтовно на 250 000 доларів.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 10:58
akurt написав:
Красаву барабашова прямо жаль…
Захотел - как всегда даром - то есть бесплатно - на эот раз - «акуртовскую калифорнию».
До этого - тоже даром или бесплатно - двухуровневую квартиру в Киеве на Оболонськой набережной… но его кинули… тоже кинули.
Судьба у него такая… некудышняя…
Это бывает… ой, как бывает…
С третьего абзаца поподробнее, когда и кто меня на оболони за пентхаус кинул.
А вы всё таки местный наш, не с кулебовки или синельниково оказывается, в общаги на лазаряна в гости ходили чертежи рисовать, жили наверно через балку ниже 42й школы на известной слободке? Ну не на Баумана же с Баррикадной...
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Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00
Bolt написав:
Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.
В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.
І нічого ніхто не вмер.
Ну так все вірно.
Мене на першому курс і вже у вересні відправили на колгоспі роботи, які я ненавидів - але був один позитив (крім доволі важкої та неприємної праці):
- поселили нас всіх в приватних оселях колгоспників.
- нас було 5 хлопців в одній родині - в одній хаті. Двоє спали в спальні, троє - в "залі".
- годували в іншій оселі всіх студентів разом - дуже смачно - особливо борщ та котлети.
- всі вечори - гра в карти - спочатку "1000" та потім - Преферанс.
Гра в карти - корисна річ - поки ми грали до 2-х годин ночі - інших хлопців виловлювали колгоспники на конях та били ногами - із-за дівчат...
А ми мудрі - "розписували" пулю... Корисна гра. Змушує думати головОМ
, а не ногОМ
...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 07 тра, 2025 11:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 11:02
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