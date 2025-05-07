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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2771277227732774 Додано: Сер 07 тра, 2025 10:48 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Активно спілкуюся з подружжям наших українців, які в найближчі 3 тижня планують почати нове життя в новому для себе штаті - штат Айова.



Оскільки вони знають, що я "хондовод", звернулися за порадою щодо купівлі другої в родині з двох осіб автівки.

Першу мають: нова Tesla model 3. Куплено в кредит в минулому році - перший внесок 4 500 доларів. Загальна ціна на момент купівлі була 38 000 доларів.

На цьому авто активно зараз їздить жінка - щойно повернулися з подорожі в Yellowstone National Park.



Ех, що можна порадити дистанційно (!) про купівлю авто....

"Ох, тяжелая это работа! Из болота тянуть бегемота!!"



Авто Honda CR-V LX AWD, 139,055 mil

Теоретично - судячи за фото в оголошенні сайту в США - хороший апарат.

7500$

Пробіг за нашими стандартами нормальний: 220 000 км. Це за 14 років...

Тобто по 15 000 км в рік - стала експлуатація...



Дав поради перевірити 5 пунктів на мій розсуд та на мій досвід.

Подивився на сайті auto.ria - в Україні такі від 12 000 до 14 400 доларів...



Ну подивимося... Як друге авто в родині та ще й для північного штату в США - хороший апарат...

На і приємно, що люди до чогось прагнуть... Стараються...

Для чоловіка теоретично вже є вакансія у місцевому університеті - але зарплатня доволі низька - 120 000 доларів на рік. Активно шукає щось дистанційне - орієнтовно на 250 000 доларів. akurt

Повідомлень: 10832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3949 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 10:58 akurt написав: Красаву барабашова прямо жаль…

Захотел - как всегда даром - то есть бесплатно - на эот раз - «акуртовскую калифорнию».

До этого - тоже даром или бесплатно - двухуровневую квартиру в Киеве на Оболонськой набережной… но его кинули… тоже кинули.

Судьба у него такая… некудышняя…

Это бывает… ой, как бывает… Красаву барабашова прямо жаль…Захотел - как всегда даром - то есть бесплатно - на эот раз - «акуртовскую калифорнию».До этого - тоже даром или бесплатно - двухуровневую квартиру в Киеве на Оболонськой набережной… но его кинули… тоже кинули.Судьба у него такая… некудышняя…Это бывает… ой, как бывает…

С третьего абзаца поподробнее, когда и кто меня на оболони за пентхаус кинул.

А вы всё таки местный наш, не с кулебовки или синельниково оказывается, в общаги на лазаряна в гости ходили чертежи рисовать, жили наверно через балку ниже 42й школы на известной слободке? Ну не на Баумана же с Баррикадной... С третьего абзаца поподробнее, когда и кто меня на оболони за пентхаус кинул.А вы всё таки местный наш, не с кулебовки или синельниково оказывается, в общаги на лазаряна в гости ходили чертежи рисовать, жили наверно через балку ниже 42й школы на известной слободке? Ну не на Баумана же с Баррикадной... барабашов

Повідомлень: 5026 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00 Bolt написав: Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.

В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.

І нічого ніхто не вмер. Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.І нічого ніхто не вмер.

Ну так все вірно.

Мене на першому курс і вже у вересні відправили на колгоспі роботи, які я ненавидів - але був один позитив (крім доволі важкої та неприємної праці):

- поселили нас всіх в приватних оселях колгоспників.

- нас було 5 хлопців в одній родині - в одній хаті. Двоє спали в спальні, троє - в "залі".

- годували в іншій оселі всіх студентів разом - дуже смачно - особливо борщ та котлети.

- всі вечори - гра в карти - спочатку "1000" та потім - Преферанс.

Гра в карти - корисна річ - поки ми грали до 2-х годин ночі - інших хлопців виловлювали колгоспники на конях та били ногами - із-за дівчат...

А ми мудрі - "розписували" пулю... Корисна гра. Змушує думати головОМ, а не ногОМ... Ну так все вірно.Мене на першому курс і вже у вересні відправили на колгоспі роботи, які я ненавидів - але був один позитив (крім доволі важкої та неприємної праці):- поселили нас всіх в приватних оселях колгоспників.- нас було 5 хлопців в одній родині - в одній хаті. Двоє спали в спальні, троє - в "залі".- годували в іншій оселі всіх студентів разом - дуже смачно - особливо борщ та котлети.- всі вечори - гра в карти - спочатку "1000" та потім - Преферанс.Гра в карти - корисна річ - поки ми грали до 2-х годин ночі - інших хлопців виловлювали колгоспники на конях та били ногами - із-за дівчат...А ми мудрі - "розписували" пулю... Корисна гра. Змушує думати головОМ, а не ногОМ... Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 тра, 2025 11:04, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3949 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 11:02 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Як дорого жити в Бельгії (ціни на житло, медицину, транспорт) Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6115 З нами з: 25.01.06 Подякував: 73 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2771277227732774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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