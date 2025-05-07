RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2771277227732774
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:48

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Активно спілкуюся з подружжям наших українців, які в найближчі 3 тижня планують почати нове життя в новому для себе штаті - штат Айова.

Оскільки вони знають, що я "хондовод", звернулися за порадою щодо купівлі другої в родині з двох осіб автівки.
Першу мають: нова Tesla model 3. Куплено в кредит в минулому році - перший внесок 4 500 доларів. Загальна ціна на момент купівлі була 38 000 доларів.
На цьому авто активно зараз їздить жінка - щойно повернулися з подорожі в Yellowstone National Park.

Ех, що можна порадити дистанційно (!) про купівлю авто....
"Ох, тяжелая это работа! Из болота тянуть бегемота!!"

Авто Honda CR-V LX AWD, 139,055 mil
Теоретично - судячи за фото в оголошенні сайту в США - хороший апарат.
7500$
Пробіг за нашими стандартами нормальний: 220 000 км. Це за 14 років...
Тобто по 15 000 км в рік - стала експлуатація...

Дав поради перевірити 5 пунктів на мій розсуд та на мій досвід.
Подивився на сайті auto.ria - в Україні такі від 12 000 до 14 400 доларів...

Ну подивимося... Як друге авто в родині та ще й для північного штату в США - хороший апарат...
На і приємно, що люди до чогось прагнуть... Стараються...
Для чоловіка теоретично вже є вакансія у місцевому університеті - але зарплатня доволі низька - 120 000 доларів на рік. Активно шукає щось дистанційне - орієнтовно на 250 000 доларів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10832
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3949 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:58

  akurt написав:Красаву барабашова прямо жаль…
Захотел - как всегда даром - то есть бесплатно - на эот раз - «акуртовскую калифорнию».
До этого - тоже даром или бесплатно - двухуровневую квартиру в Киеве на Оболонськой набережной… но его кинули… тоже кинули.
Судьба у него такая… некудышняя…
Это бывает… ой, как бывает…

С третьего абзаца поподробнее, когда и кто меня на оболони за пентхаус кинул.
А вы всё таки местный наш, не с кулебовки или синельниково оказывается, в общаги на лазаряна в гости ходили чертежи рисовать, жили наверно через балку ниже 42й школы на известной слободке? Ну не на Баумана же с Баррикадной... :mrgreen:
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5026
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00

  Bolt написав:Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.
В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.
І нічого ніхто не вмер.

Ну так все вірно.
Мене на першому курс і вже у вересні відправили на колгоспі роботи, які я ненавидів - але був один позитив (крім доволі важкої та неприємної праці):
- поселили нас всіх в приватних оселях колгоспників.
- нас було 5 хлопців в одній родині - в одній хаті. Двоє спали в спальні, троє - в "залі".
- годували в іншій оселі всіх студентів разом - дуже смачно - особливо борщ та котлети.
- всі вечори - гра в карти - спочатку "1000" та потім - Преферанс.
Гра в карти - корисна річ - поки ми грали до 2-х годин ночі - інших хлопців виловлювали колгоспники на конях та били ногами - із-за дівчат...
А ми мудрі - "розписували" пулю... Корисна гра. Змушує думати головОМ, а не ногОМ...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 тра, 2025 11:04, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10832
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3949 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:02

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Як дорого жити в Бельгії (ціни на житло, медицину, транспорт)
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2771277227732774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6380)
07.05.2025 11:03
Ринок ОВДП (8506)
07.05.2025 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.