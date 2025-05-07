Еміграція, заробітчанство
News from USA
Активно спілкуюся з подружжям наших українців, які в найближчі 3 тижня планують почати нове життя в новому для себе штаті - штат Айова.
Оскільки вони знають, що я "хондовод", звернулися за порадою щодо купівлі другої в родині з двох осіб автівки.
Першу мають: нова Tesla model 3. Куплено в кредит в минулому році - перший внесок 4 500 доларів. Загальна ціна на момент купівлі була 38 000 доларів.
На цьому авто активно зараз їздить жінка - щойно повернулися з подорожі в Yellowstone National Park.
Ех, що можна порадити дистанційно (!) про купівлю авто....
"Ох, тяжелая это работа! Из болота тянуть бегемота!!"
Авто Honda CR-V LX AWD, 139,055 mil
Теоретично - судячи за фото в оголошенні сайту в США - хороший апарат.
7500$
Пробіг за нашими стандартами нормальний: 220 000 км. Це за 14 років...
Тобто по 15 000 км в рік - стала експлуатація...
Дав поради перевірити 5 пунктів на мій розсуд та на мій досвід.
Подивився на сайті auto.ria - в Україні такі від 12 000 до 14 400 доларів...
Ну подивимося... Як друге авто в родині та ще й для північного штату в США - хороший апарат...
На і приємно, що люди до чогось прагнуть... Стараються...
Для чоловіка теоретично вже є вакансія у місцевому університеті - але зарплатня доволі низька - 120 000 доларів на рік. Активно шукає щось дистанційне - орієнтовно на 250 000 доларів.