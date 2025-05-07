Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2771277227732774 Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00 Bolt написав: Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.

В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.

І нічого ніхто не вмер. Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.І нічого ніхто не вмер.

Ну так все вірно.

Мене на першому курс і вже у вересні відправили на колгоспі роботи, які я ненавидів - але був один позитив (крім доволі важкої та неприємної праці):

- поселили нас всіх в приватних оселях колгоспників.

- нас було 5 хлопців в одній родині - в одній хаті. Двоє спали в спальні, троє - в "залі".

- годували в іншій оселі всіх студентів разом - дуже смачно - особливо борщ та котлети.

- всі вечори - гра в карти - спочатку "1000" та потім - Преферанс.

Гра в карти - корисна річ - поки ми грали до 2-х годин ночі - інших хлопців виловлювали колгоспники на конях та били ногами - із-за дівчат...

А ми мудрі - "розписували" пулю... Корисна гра. Змушує думати головОМ, а не ногОМ... Ну так все вірно.Мене на першому курс і вже у вересні відправили на колгоспі роботи, які я ненавидів - але був один позитив (крім доволі важкої та неприємної праці):- поселили нас всіх в приватних оселях колгоспників.- нас було 5 хлопців в одній родині - в одній хаті. Двоє спали в спальні, троє - в "залі".- годували в іншій оселі всіх студентів разом - дуже смачно - особливо борщ та котлети.- всі вечори - гра в карти - спочатку "1000" та потім - Преферанс.Гра в карти - корисна річ - поки ми грали до 2-х годин ночі - інших хлопців виловлювали колгоспники на конях та били ногами - із-за дівчат...А ми мудрі - "розписували" пулю... Корисна гра. Змушує думати головОМ, а не ногОМ... Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 тра, 2025 11:04, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10833 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3949 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 11:02 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Як дорого жити в Бельгії (ціни на житло, медицину, транспорт) Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6115 З нами з: 25.01.06 Подякував: 73 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 тра, 2025 11:24 Модератор написав: Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Як дорого жити в Бельгії (ціни на житло, медицину, транспорт)



Майже миттєво прийшла мені відповідь з Бельгії:

«Сенсей, тут даже для таких немного матерых иммигрантов как я - жить дорого, не говоря уже про беженцев 🤣»

Далі таке уточнення (мовою оригіналу):

Бензин сейчас 1.44€.

Продукты однозначно дешевле во Франции, знакомые в Лиль мотают постоянно в «Ашан».

Электричество около 0.28€.

Страховка на дом около 670€

Налог на недвижимость под 900 € в год, для сравнения в Ирландии 105€ в год.

Мобильные услуги у меня бесплатно от работы.

Так 20-30€.

Пожалуй единственное, что радует это мед.страховки они в пределах 260€ в год но дохрена и много чего покрывают.

Страховка на авто под 800€ в год.

(Кінець цитат).



Мій респондент мешкає в Бельгії більше 3-х років, орієнтир зарплатні 5 000€ на місяць.

Одружений, є дочка. Майже миттєво прийшла мені відповідь з Бельгії:«Сенсей, тут даже для таких немного матерых иммигрантов как я - жить дорого, не говоря уже про беженцев 🤣»Далі таке уточнення (мовою оригіналу):Бензин сейчас 1.44€.Продукты однозначно дешевле во Франции, знакомые в Лиль мотают постоянно в «Ашан».Электричество около 0.28€.Страховка на дом около 670€Налог на недвижимость под 900 € в год, для сравнения в Ирландии 105€ в год.Мобильные услуги у меня бесплатно от работы.Так 20-30€.Пожалуй единственное, что радует это мед.страховки они в пределах 260€ в год но дохрена и много чего покрывают.Страховка на авто под 800€ в год.(Кінець цитат).Мій респондент мешкає в Бельгії більше 3-х років, орієнтир зарплатні 5 000€ на місяць.Одружений, є дочка. akurt

Повідомлень: 10833 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3949 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 тра, 2025 00:58 xaos_3 написав: Дюрі-бачі

Не зовсім зрозуміло про лікування.

У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.

Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.

Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені. Не зовсім зрозуміло про лікування.У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені.





Не знаю как в Германии, в США, а конкретно в НЙ, есть масса тн "русских" аптек, где можно купить безрецептурные препараты из стран бссср.

Такие препараты как ибупрофен и парацетамол(он-же ацетаминофен и еще куча коммерческих названий) можно получить как по рецепту (тогда это будут насыпаны таблетки в обычный пузырек(пластиковый маленький стаканчик) и будет это по условиям страховки или купить под коммерческим названием за относительно небольшие деньги (скажем, эквивалент 2-3-х поездок на ОТ).

Или, например, вольтареновая мазь (Диклофенак) (для снятия боли и воспалений в мышцах и суставах) если по рецепту то по страховке если нет, то в районе 20-30 долларов.

Некоторых вещей у американцев нет, но они работают, тож мы покупаем иногда в "русских" (я на самом деле покупаю в грузинской, но она все равно тут "русская") аптеках. Скажем хлорофилипт спрей. 10 долларов. Не знаю как в Германии, в США, а конкретно в НЙ, есть масса тн "русских" аптек, где можно купить безрецептурные препараты из стран бссср.Такие препараты как ибупрофен и парацетамол(он-же ацетаминофен и еще куча коммерческих названий) можно получить как по рецепту (тогда это будут насыпаны таблетки в обычный пузырек(пластиковый маленький стаканчик) и будет это по условиям страховки или купить под коммерческим названием за относительно небольшие деньги (скажем, эквивалент 2-3-х поездок на ОТ).Или, например, вольтареновая мазь (Диклофенак) (для снятия боли и воспалений в мышцах и суставах) если по рецепту то по страховке если нет, то в районе 20-30 долларов.Некоторых вещей у американцев нет, но они работают, тож мы покупаем иногда в "русских" (я на самом деле покупаю в грузинской, но она все равно тут "русская") аптеках. Скажем хлорофилипт спрей. 10 долларов. rjkz

Повідомлень: 17327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8571 раз. Подякували: 5408 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 тра, 2025 01:04 Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав: Не зовсім зрозуміло про лікування. Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко



Сопли не лечат.

Проходит само.

Во всем цивилизованном мире.

Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.

Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.

А сопли - трагедия. Сопли не лечат.Проходит само.Во всем цивилизованном мире.Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.А сопли - трагедия. rjkz

Повідомлень: 17327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8571 раз. Подякували: 5408 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 тра, 2025 05:17 The_Rebel написав: akurt

Стратегія непогана. Я про "заробити в США, а потім переїхати жити на ці гроші в дешевшу країну". Років 5 тому ми (я ще з 2-ма колегами) також про це замислювалися. Навіть думали разом знімати трейлер задля економії на оренді. Часовий проміжок також планували 5-7років. Це якби вдалося зразу знайти роботу в айті. Просто я після повернення з Англії розумів вже, що в країнах де більше заробляєш - також і витрати будуть більші. Тож планувалося максимально економити, а вже по поверненню з заробітком за 5-7 років в США думали, що забезпечимо себе до кінця життя і будемо вже працювати напів сили.



Але ковід вніс свої корективи, хоча один з нас все ж потрапив у США на початку війни. Проте встиг одружитися в ковід, тож не знаю чи стратегія залишається тою самою, бо рідко спілкуємося. Знаю, що живе не в трейлері А роботу знайшов приблизно за півроку по спеціальності Стратегія непогана. Я про "заробити в США, а потім переїхати жити на ці гроші в дешевшу країну". Років 5 тому ми (я ще з 2-ма колегами) також про це замислювалися. Навіть думали разом знімати трейлер задля економії на оренді. Часовий проміжок також планували 5-7років. Це якби вдалося зразу знайти роботу в айті. Просто я після повернення з Англії розумів вже, що в країнах де більше заробляєш - також і витрати будуть більші. Тож планувалося максимально економити, а вже по поверненню з заробітком за 5-7 років в США думали, що забезпечимо себе до кінця життя і будемо вже працювати напів сили.Але ковід вніс свої корективи, хоча один з нас все ж потрапив у США на початку війни. Проте встиг одружитися в ковід, тож не знаю чи стратегія залишається тою самою, бо рідко спілкуємося. Знаю, що живе не в трейлеріА роботу знайшов приблизно за півроку по спеціальності



Фактически, в СЩА сейчас рецессия.

На свежий воздух выходят сотни тысяч и миллионы человек со всех сфер.

Режется финансирование с самого верха и до самого низа.

100 лет назад (почти) началась Великая депрессия. Ситуация предшествующая ей была чем-то схожа.

Но на тот момент США не была мировым гегемоном.

А сейчас у СЩА есть все шансы перестать им быть.

И если не произойдет ...хочется написать "чуда", но нет, не чуда, а просто здравых вещей, то у США есть все шансы свалиться в депрессию. Я писал несколько лет назад, что в 2020 году надо было устраивать очередной кризис, чтобы охладить экономику. Вместо этого пришел ковид, вертолетные деньги и тд.

Кризис отложили. СЕйчас Трамп устраивает кризис, в котором должно сгореть несколько триллионов "лишних" денег. Но делает это совсем не очень удачно и все выглядит так, что рецессия идет не конролируемо.

Так что...не спешите горевать. Давайте посмотрим что будет дальше. Фактически, в СЩА сейчас рецессия.На свежий воздух выходят сотни тысяч и миллионы человек со всех сфер.Режется финансирование с самого верха и до самого низа.100 лет назад (почти) началась Великая депрессия. Ситуация предшествующая ей была чем-то схожа.Но на тот момент США не была мировым гегемоном.А сейчас у СЩА есть все шансы перестать им быть.И если не произойдет ...хочется написать "чуда", но нет, не чуда, а просто здравых вещей, то у США есть все шансы свалиться в депрессию. Я писал несколько лет назад, что в 2020 году надо было устраивать очередной кризис, чтобы охладить экономику. Вместо этого пришел ковид, вертолетные деньги и тд.Кризис отложили. СЕйчас Трамп устраивает кризис, в котором должно сгореть несколько триллионов "лишних" денег. Но делает это совсем не очень удачно и все выглядит так, что рецессия идет не конролируемо.Так что...не спешите горевать. Давайте посмотрим что будет дальше. rjkz

Повідомлень: 17327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8571 раз. Подякували: 5408 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2771277227732774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор