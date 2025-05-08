Додано: Чет 08 тра, 2025 08:56

Фразу на кшталт написаної вище ми тут і чули, і читали багато разів:

«Трамп устраивает кризис, в котором должно сгореть несколько триллионов "лишних" денег. Но делает это совсем не очень удачно и все выглядит так, что рецессия идет не конролируемо»



Цього разу написано про США.

До цього знавці Туреччини, які ніколи не були в Туреччині - писали саме так про Туреччину.

Знавці Канади, які ніколи не були в Канаді, писали саме так про Канаду.

Грішив цим і автор наведеного вище речення.



Найбільшим провидцем був Denik - той прогнозував/вгадував все підряд - від кількості каміння на Марсі до обсягу авіаперевезень станом на 1 грудня 2455 року.



В мене завжди виникало законне/логічне питання: якщо так вдало ставлять діагнози економіці та політиці, то чого не стали премʼєр-міністрами, президентами, міністрами фінансів та головами центральних банків?

Якщо так вдало і так легко керують економіками та діями керівників країн - то чому не зайняли ці посади?



Як же так сталося, що такі гарні фахівці «вдало» (хі-хі та ха-ха) вгадували, хто в 2023 році стане президентом Туреччини - звісно помилилися катастрофічно (а так писали тут, так писали, зранку до вечора писали та писали) - і зверніть увагу - МОВЧАТЬ!!!! - наче в рота води набрали - про катастрофічні для України результати виборів у найближчого (!!!) сусіда України - в Румунії??

Що ж так?

Як же воно так?

Що ж так «пролетіли» з прогнозом для Румунії?