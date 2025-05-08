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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 11:00
Bolt написав:
Нас коли відправили перед політех ом на практику в мик область цибулю і помідори збирати. То взагалі поселили в якісь бквшій військовій частині мабуть.
В кіннаті стояли 3 двох ярусних металевих ліжка.
І нічого ніхто не вмер.
Ну так все вірно.
Мене на першому курс і вже у вересні відправили на колгоспі роботи, які я ненавидів - але був один позитив (крім доволі важкої та неприємної праці):
- поселили нас всіх в приватних оселях колгоспників.
- нас було 5 хлопців в одній родині - в одній хаті. Двоє спали в спальні, троє - в "залі".
- годували в іншій оселі всіх студентів разом - дуже смачно - особливо борщ та котлети.
- всі вечори - гра в карти - спочатку "1000" та потім - Преферанс.
Гра в карти - корисна річ - поки ми грали до 2-х годин ночі - інших хлопців виловлювали колгоспники на конях та били ногами - із-за дівчат...
А ми мудрі - "розписували" пулю... Корисна гра. Змушує думати головОМ
, а не ногОМ
...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 07 тра, 2025 11:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 11:02
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Додано: Сер 07 тра, 2025 11:24
Майже миттєво прийшла мені відповідь з Бельгії:
«Сенсей, тут даже для таких немного матерых иммигрантов как я - жить дорого, не говоря уже про беженцев 🤣»
Далі таке уточнення (мовою оригіналу):
Бензин сейчас 1.44€.
Продукты однозначно дешевле во Франции, знакомые в Лиль мотают постоянно в «Ашан».
Электричество около 0.28€.
Страховка на дом около 670€
Налог на недвижимость под 900 € в год, для сравнения в Ирландии 105€ в год.
Мобильные услуги у меня бесплатно от работы.
Так 20-30€.
Пожалуй единственное, что радует это мед.страховки они в пределах 260€ в год но дохрена и много чего покрывают.
Страховка на авто под 800€ в год.
(Кінець цитат).
Мій респондент мешкає в Бельгії більше 3-х років, орієнтир зарплатні 5 000€ на місяць.
Одружений, є дочка.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:58
xaos_3 написав:Дюрі-бачі
Не зовсім зрозуміло про лікування.
У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.
Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.
Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені.
Не знаю как в Германии, в США, а конкретно в НЙ, есть масса тн "русских" аптек, где можно купить безрецептурные препараты из стран бссср.
Такие препараты как ибупрофен и парацетамол(он-же ацетаминофен и еще куча коммерческих названий) можно получить как по рецепту (тогда это будут насыпаны таблетки в обычный пузырек(пластиковый маленький стаканчик) и будет это по условиям страховки или купить под коммерческим названием за относительно небольшие деньги (скажем, эквивалент 2-3-х поездок на ОТ).
Или, например, вольтареновая мазь (Диклофенак) (для снятия боли и воспалений в мышцах и суставах) если по рецепту то по страховке если нет, то в районе 20-30 долларов.
Некоторых вещей у американцев нет, но они работают, тож мы покупаем иногда в "русских" (я на самом деле покупаю в грузинской, но она все равно тут "русская") аптеках. Скажем хлорофилипт спрей. 10 долларов.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 01:04
Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав:
Не зовсім зрозуміло про лікування.
У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко
Сопли не лечат.
Проходит само.
Во всем цивилизованном мире.
Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.
Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.
А сопли - трагедия.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 05:17
The_Rebel написав:akurt
Стратегія непогана. Я про "заробити в США, а потім переїхати жити на ці гроші в дешевшу країну". Років 5 тому ми (я ще з 2-ма колегами) також про це замислювалися. Навіть думали разом знімати трейлер задля економії на оренді. Часовий проміжок також планували 5-7років. Це якби вдалося зразу знайти роботу в айті. Просто я після повернення з Англії розумів вже, що в країнах де більше заробляєш - також і витрати будуть більші. Тож планувалося максимально економити, а вже по поверненню з заробітком за 5-7 років в США думали, що забезпечимо себе до кінця життя і будемо вже працювати напів сили.
Але ковід вніс свої корективи, хоча один з нас все ж потрапив у США на початку війни. Проте встиг одружитися в ковід, тож не знаю чи стратегія залишається тою самою, бо рідко спілкуємося. Знаю, що живе не в трейлері
А роботу знайшов приблизно за півроку по спеціальності
Фактически, в СЩА сейчас рецессия.
На свежий воздух выходят сотни тысяч и миллионы человек со всех сфер.
Режется финансирование с самого верха и до самого низа.
100 лет назад (почти) началась Великая депрессия. Ситуация предшествующая ей была чем-то схожа.
Но на тот момент США не была мировым гегемоном.
А сейчас у СЩА есть все шансы перестать им быть.
И если не произойдет ...хочется написать "чуда", но нет, не чуда, а просто здравых вещей, то у США есть все шансы свалиться в депрессию. Я писал несколько лет назад, что в 2020 году надо было устраивать очередной кризис, чтобы охладить экономику. Вместо этого пришел ковид, вертолетные деньги и тд.
Кризис отложили. СЕйчас Трамп устраивает кризис, в котором должно сгореть несколько триллионов "лишних" денег. Но делает это совсем не очень удачно и все выглядит так, что рецессия идет не конролируемо.
Так что...не спешите горевать. Давайте посмотрим что будет дальше.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 08:56
Фразу на кшталт написаної вище ми тут і чули, і читали багато разів:
«Трамп устраивает кризис, в котором должно сгореть несколько триллионов "лишних" денег. Но делает это совсем не очень удачно и все выглядит так, что рецессия идет не конролируемо»
Цього разу написано про США.
До цього знавці Туреччини, які ніколи не були в Туреччині - писали саме так про Туреччину.
Знавці Канади, які ніколи не були в Канаді, писали саме так про Канаду.
Грішив цим і автор наведеного вище речення.
Найбільшим провидцем був Denik - той прогнозував/вгадував все підряд - від кількості каміння на Марсі до обсягу авіаперевезень станом на 1 грудня 2455 року.
В мене завжди виникало законне/логічне питання: якщо так вдало ставлять діагнози економіці та політиці, то чого не стали премʼєр-міністрами, президентами, міністрами фінансів та головами центральних банків?
Якщо так вдало і так легко керують економіками та діями керівників країн - то чому не зайняли ці посади?
Як же так сталося, що такі гарні фахівці «вдало» (хі-хі та ха-ха) вгадували, хто в 2023 році стане президентом Туреччини - звісно помилилися катастрофічно (а так писали тут, так писали, зранку до вечора писали та писали) - і зверніть увагу - МОВЧАТЬ!!!! - наче в рота води набрали - про катастрофічні для України результати виборів у найближчого (!!!) сусіда України - в Румунії??
Що ж так?
Як же воно так?
Що ж так «пролетіли» з прогнозом для Румунії?
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 08 тра, 2025 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 09:04
Трамп устраивает кризис, в котором должно сгореть несколько триллионов "лишних" денег
От моє бачення ситуації кардинально інше:
результатом дій Трампа буде додатковий друк трильйонів доларів, а не "спалювання", а як відповідь на це і трильйонів євро, юанів, єн та інших валют і шалена інфляція у всьому світі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
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Додано: Чет 08 тра, 2025 09:07
Прохання відредагувати свій допис: наведена вами цитата МЕНІ НЕ НАЛЕЖИТЬ.
Автор фрази може образитися на Вас.
Коректно повинно виглядати так:
rjkz написав:
Трамп устраивает кризис, в котором должно сгореть несколько триллионов "лишних" денег.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 09:27
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Эм, а почему зарплаты ИТшника должно хватать на содержание нескольких доп человек + себя любимого?
Не тільки ІТ-шник, а майже ніхто в ЄС не може собі дозволити "пару рабів".
Просто страна неудачно выбрана. В Бурунди на з/п американского (даже европейского) айтишника можно содержать целый отряд прислуги по 50-100 долларов в месяц.
Або як Ночкін за 7000 песо, 3в1
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