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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2772277327742775
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:54

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  xaos_3 написав:Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко


Сопли не лечат.
Проходит само.
Во всем цивилизованном мире.
Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.
Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.
А сопли - трагедия.

Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.
Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.
Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует.
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