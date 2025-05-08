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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2772277327742775
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:54

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  xaos_3 написав:Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко


Сопли не лечат.
Проходит само.
Во всем цивилизованном мире.
Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.
Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.
А сопли - трагедия.

Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.
Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.
Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Бетон написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:[quote="5853084:xaos_3"]Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко


Сопли не лечат.
Проходит само.
Во всем цивилизованном мире.
Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.
Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.
А сопли - трагедия.

Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.
Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.
Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует.[/quote]А коліки взагалі не лікують, немає препаратів з доведеною ефективністю.
Тож виходить, наразі, предмету скарги на медпослуги і немає :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 2772277327742775
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