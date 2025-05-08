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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 тра, 2025 11:54
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав:
Не зовсім зрозуміло про лікування.
У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко
Сопли не лечат.
Проходит само.
Во всем цивилизованном мире.
Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.
Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.
А сопли - трагедия.
Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.
Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.
Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:02
Бетон написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
[quote="5853084:xaos_3"]Не зовсім зрозуміло про лікування.
У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко
Сопли не лечат.
Проходит само.
Во всем цивилизованном мире.
Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.
Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.
А сопли - трагедия.
Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.
Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.
Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует.[/quote]А коліки взагалі не лікують, немає препаратів з доведеною ефективністю.
Тож виходить, наразі, предмету скарги на медпослуги і немає
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:04
Дюрі-бачі
Чому друк? Ви вважаєте голова ФРС це акцептує?
На мою думку, як би не смішно це звучало, ще зарано робити висновки, наскільки катастрофічно дії Трампа вплинуть, у першу чергу, на економіку США та й світову. Спроби найпростішого аналізу ускладнюються 24 годинною роботою апарату рандомних дій/заяв адміністрації США. Вже не існує нічого, щоб не могло статися.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:13
rjkz написав: xaos_3 написав:Дюрі-бачі
Не зовсім зрозуміло про лікування.
У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.
Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.
Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені.
Не знаю как в Германии, в США, а конкретно в НЙ, есть масса тн "русских" аптек, где можно купить безрецептурные препараты из стран бссср.
Такие препараты как ибупрофен и парацетамол(он-же ацетаминофен и еще куча коммерческих названий) можно получить как по рецепту (тогда это будут насыпаны таблетки в обычный пузырек(пластиковый маленький стаканчик) и будет это по условиям страховки или купить под коммерческим названием за относительно небольшие деньги (скажем, эквивалент 2-3-х поездок на ОТ).
Или, например, вольтареновая мазь (Диклофенак) (для снятия боли и воспалений в мышцах и суставах) если по рецепту то по страховке если нет, то в районе 20-30 долларов.
Некоторых вещей у американцев нет, но они работают, тож мы покупаем иногда в "русских" (я на самом деле покупаю в грузинской, но она все равно тут "русская") аптеках. Скажем хлорофилипт спрей. 10 долларов.
У Німеччині в легально працюючих аптеках неможливо придбати ліки, які не сертифіковані для Німеччини. Зрозуміло, що найпростіші ліки (парацетамол, краплі для носу, умовний стрепсілс) можна придбати у супермаркетах чи косметично-продуктових магазинах (типу DM, Müller). Наприклад, парацетамол-500 коштував 5 євро 50 шт, краплі від нежиті від 1,3 євро.
Помітив, що товари у саме аптеці коштують іноді суттєво дорожче, ніж аналогічні або ті ж самі - у косметично-продуктових магазинах. Мабуть пов'язано із вартістю дозволів.
А так, серед співвітчизників гарно налаштована система доставки з України будь-яких ліків: рецептурних/безрецептурних.
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