Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2772277327742775 Додано: Чет 08 тра, 2025 11:54 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: xaos_3 написав: Не зовсім зрозуміло про лікування. Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко



Сопли не лечат.

Проходит само.

Во всем цивилизованном мире.

Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.

Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.

А сопли - трагедия. Сопли не лечат.Проходит само.Во всем цивилизованном мире.Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.А сопли - трагедия.

Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.

Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.

Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует. Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует. Бетон

Повідомлень: 4917 З нами з: 17.12.22 Подякував: 173 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 тра, 2025 13:02 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: [quote="5853084:xaos_3"]Не зовсім зрозуміло про лікування. [quote="5853084:xaos_3"]Не зовсім зрозуміло про лікування.

У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко У малих дітей постійно як не соплі так коліки чи ще якась зараза. А в Німеччині знайти нормального педіатра, який призначить лікування, а не "само пройде" дуже важко



Сопли не лечат.

Проходит само.

Во всем цивилизованном мире.

Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.

Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.

А сопли - трагедия. Сопли не лечат.Проходит само.Во всем цивилизованном мире.Вот ангину надо лечить и бегом. Антибиотиками.Но почему-то больное горло в Украине не сильно кого-то беспокоит.А сопли - трагедия.

Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.

Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.

Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует.[/quote]А коліки взагалі не лікують, немає препаратів з доведеною ефективністю.

Тож виходить, наразі, предмету скарги на медпослуги і немає Грамонтый инфекционист понимает связь ушей, носа и горла. Это взаимосвязанная система. И да, горло начинают лечить с носа.Есть чёткий и понятный протокол, когда нужны антибиотики. Для носа тоже. Например, полидекса и куча детских глазных капель прмменяемых для детского носа.Бактериальная форма, в том числе, ангина, этого естестаенно, требует.[/quote]А коліки взагалі не лікують, немає препаратів з доведеною ефективністю.Тож виходить, наразі, предмету скарги на медпослуги і немає Faceless

Модератор Повідомлень: 36068 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1486 раз. Подякували: 8191 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 тра, 2025 17:04 Дюрі-бачі

Чому друк? Ви вважаєте голова ФРС це акцептує?

На мою думку, як би не смішно це звучало, ще зарано робити висновки, наскільки катастрофічно дії Трампа вплинуть, у першу чергу, на економіку США та й світову. Спроби найпростішого аналізу ускладнюються 24 годинною роботою апарату рандомних дій/заяв адміністрації США. Вже не існує нічого, щоб не могло статися. xaos_3 Повідомлень: 23 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 тра, 2025 17:13 rjkz написав: xaos_3 написав: Дюрі-бачі

Не зовсім зрозуміло про лікування.

У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.

Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.

Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені. Не зовсім зрозуміло про лікування.У Німеччині серйозні хвороби (не дай Бог) лікуються за рахунок страховки. Менш серйозні, звісно, у цілому також, але оплачувати парацетамол та краплі від нежиті буде сам пацієнт. Так от, якщо у пацієнта приватна страховка, то у 80% випадків, він не знає що таке черги. Проте при деяких хворобах і пацієнт із найдорожчою страховкою, і пацієнт із страховкою, яку оплачує соціал будуть користуватися одним і тим же мед обладнанням.Проблема із парацетамолом "від усіх хвороб" вирішується встановленням гарних стосунків із лікарем загальної практики.Хоча власний досвід каже, що байки про парацетамол, все ж таки перебільшені.





Не знаю как в Германии, в США, а конкретно в НЙ, есть масса тн "русских" аптек, где можно купить безрецептурные препараты из стран бссср.

Такие препараты как ибупрофен и парацетамол(он-же ацетаминофен и еще куча коммерческих названий) можно получить как по рецепту (тогда это будут насыпаны таблетки в обычный пузырек(пластиковый маленький стаканчик) и будет это по условиям страховки или купить под коммерческим названием за относительно небольшие деньги (скажем, эквивалент 2-3-х поездок на ОТ).

Или, например, вольтареновая мазь (Диклофенак) (для снятия боли и воспалений в мышцах и суставах) если по рецепту то по страховке если нет, то в районе 20-30 долларов.

Некоторых вещей у американцев нет, но они работают, тож мы покупаем иногда в "русских" (я на самом деле покупаю в грузинской, но она все равно тут "русская") аптеках. Скажем хлорофилипт спрей. 10 долларов. Не знаю как в Германии, в США, а конкретно в НЙ, есть масса тн "русских" аптек, где можно купить безрецептурные препараты из стран бссср.Такие препараты как ибупрофен и парацетамол(он-же ацетаминофен и еще куча коммерческих названий) можно получить как по рецепту (тогда это будут насыпаны таблетки в обычный пузырек(пластиковый маленький стаканчик) и будет это по условиям страховки или купить под коммерческим названием за относительно небольшие деньги (скажем, эквивалент 2-3-х поездок на ОТ).Или, например, вольтареновая мазь (Диклофенак) (для снятия боли и воспалений в мышцах и суставах) если по рецепту то по страховке если нет, то в районе 20-30 долларов.Некоторых вещей у американцев нет, но они работают, тож мы покупаем иногда в "русских" (я на самом деле покупаю в грузинской, но она все равно тут "русская") аптеках. Скажем хлорофилипт спрей. 10 долларов.

У Німеччині в легально працюючих аптеках неможливо придбати ліки, які не сертифіковані для Німеччини. Зрозуміло, що найпростіші ліки (парацетамол, краплі для носу, умовний стрепсілс) можна придбати у супермаркетах чи косметично-продуктових магазинах (типу DM, Müller). Наприклад, парацетамол-500 коштував 5 євро 50 шт, краплі від нежиті від 1,3 євро.

Помітив, що товари у саме аптеці коштують іноді суттєво дорожче, ніж аналогічні або ті ж самі - у косметично-продуктових магазинах. Мабуть пов'язано із вартістю дозволів.

А так, серед співвітчизників гарно налаштована система доставки з України будь-яких ліків: рецептурних/безрецептурних. У Німеччині в легально працюючих аптеках неможливо придбати ліки, які не сертифіковані для Німеччини. Зрозуміло, що найпростіші ліки (парацетамол, краплі для носу, умовний стрепсілс) можна придбати у супермаркетах чи косметично-продуктових магазинах (типу DM, Müller). Наприклад, парацетамол-500 коштував 5 євро 50 шт, краплі від нежиті від 1,3 євро.Помітив, що товари у саме аптеці коштують іноді суттєво дорожче, ніж аналогічні або ті ж самі - у косметично-продуктових магазинах. Мабуть пов'язано із вартістю дозволів.А так, серед співвітчизників гарно налаштована система доставки з України будь-яких ліків: рецептурних/безрецептурних. xaos_3 Повідомлень: 23 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 тра, 2025 19:09 akurt написав: …. - і зверніть увагу - МОВЧАТЬ!!!! - наче в рота води набрали - про катастрофічні для України результати виборів у найближчого (!!!) сусіда України - в Румунії??

Що ж так?

Як же воно так?

Що ж так «пролетіли» з прогнозом для Румунії? …. - і зверніть увагу - МОВЧАТЬ!!!! - наче в рота води набрали - про катастрофічні для України результати виборів у найближчого (!!!) сусіда України - в Румунії??Що ж так?Як же воно так?Що ж так «пролетіли» з прогнозом для Румунії?



Вибори в Румунії бентежать звісно. Країна непогано розвивалась, хоч мала певні економічні труднощі через відносно велику інфляцію (5-6%) та невеликі (в порівнянні з Центральною Європою) заробітні плати. Але поки що більш-менш економіка виглядає непогано: з цього року мінімальна заробітна плата перевершила 4 тисячі лей (800 євро) при збереженні оподаткування 10%, курс національної валюти стабільний, щоправда через негативне сальдо торгівельного балансу та інфляцію більше порогової лей всеж-таки не вдається жорстко привʼязати до курсу євро (як це вдалось болгарам з левом) з подальшим переходом на євро…



Але популізм… якщо націоналісти-популісти будуть обрані до влади - хиткі кроки до розвитку будуть нівельовані, а сама ситуація на Балканах стане складною ще більше, якщо Вучичу та Орбану складуть компанію ще румунські популістичні радикали, тим більше що «проблема Трансільванії» нікуди не зникла і на неї угорський радикал зазіхає так само, як і на Закарпаття.

При нівельованому міжнародному правопорядку та імпотентності НАТО при «зовнішніх східних радниках» не виключені нові конфлікти на Балканах… прикро воно все… Вибори в Румунії бентежать звісно. Країна непогано розвивалась, хоч мала певні економічні труднощі через відносно велику інфляцію (5-6%) та невеликі (в порівнянні з Центральною Європою) заробітні плати. Але поки що більш-менш економіка виглядає непогано: з цього року мінімальна заробітна плата перевершила 4 тисячі лей (800 євро) при збереженні оподаткування 10%, курс національної валюти стабільний, щоправда через негативне сальдо торгівельного балансу та інфляцію більше порогової лей всеж-таки не вдається жорстко привʼязати до курсу євро (як це вдалось болгарам з левом) з подальшим переходом на євро…Але популізм… якщо націоналісти-популісти будуть обрані до влади - хиткі кроки до розвитку будуть нівельовані, а сама ситуація на Балканах стане складною ще більше, якщо Вучичу та Орбану складуть компанію ще румунські популістичні радикали, тим більше що «проблема Трансільванії» нікуди не зникла і на неї угорський радикал зазіхає так само, як і на Закарпаття.При нівельованому міжнародному правопорядку та імпотентності НАТО при «зовнішніх східних радниках» не виключені нові конфлікти на Балканах… прикро воно все… mazurkevych

Повідомлень: 75 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2772277327742775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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